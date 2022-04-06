РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
Локомотив Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|9
|0.38
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.25
|Юсупов Артур
|6 (2)
|0.25
|Попов Ивелин
|4
|0.17
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.08
|Барсов Максим
|2
|0.08
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Родригао
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.3
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0.26
|Изидор Вильсон
|5 (1)
|0.22
|Керк Джирано
|3
|0.13
|Лисакович Виталий
|2
|0.09
|Камано Франсуа
|2
|0.09
|Кухта Ян
|2
|0.09
|Марадишвили Константин
|2
|0.09
|Крыховяк Гжегож
|1 (1)
|0.04
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Бека Алексис
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Терехов Сергей
|5
|1
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Бурмистров Никита
|4
|0
|Родригао
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Попов Ивелин
|3
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|9
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Марадишвили Константин
|5
|0
|Бека Алексис
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Мампаси Марк
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
5
21%
1
8%
1-15
6
25%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
7
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
8
47%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
33%
1
6%
76-90
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
5
38%
3
16%
61-75
3
23%
7
37%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Забито
37
32
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
7
19%
4
13%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
19%
6
19%
61-75
10
27%
10
31%
76-90
Пропущено
25
30
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
2
8%
1
3%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
12
40%
31-45
6
24%
2
7%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
6
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0
Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|55 - 23
|52
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|43 - 24
|49
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|36 - 24
|43
|4.
|Сочи
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|37 - 25
|42
|5.
|Краснодар
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|35 - 22
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 29
|37
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 26
|35
|8.
|Ахмат
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|29 - 32
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|27 - 32
|30
|10.
|Ростов
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|39 - 41
|28
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 34
|27
|12.
|Рубин
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|31 - 43
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 41
|24
|14.
|Урал
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|15 - 25
|21
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 49
|21
|16.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 12
|22
|5.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 16
|15
|9.
|Ростов
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|13.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|14.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Исход игры
Сочи
54.1% (20)
Ничья
24.3% (9)
Локомотив Москва
21.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (18)
Меньше
47.06% (16)
Обе команды забьют
Да
79.41% (27)
Нет
20.59% (7)
Популярный счёт
2:1 Сочи
32.4% (12)
1:1 Ничья
24.3% (9)
1:2 Локомотив Москва
13.5% (5)
1:0 Сочи
10.8% (4)
2:0 Сочи
5.4% (2)
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