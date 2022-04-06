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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

История личных встреч

Сочи
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 9 0.38
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.25
Юсупов Артур 6 (2) 0.25
Попов Ивелин 4 0.17
Жоаозиньо Рамос 2 0.08
Барсов Максим 2 0.08
Терехов Сергей 1 0.04
Родригао 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.3
Жемалетдинов Рифат 6 0.26
Изидор Вильсон 5 (1) 0.22
Керк Джирано 3 0.13
Лисакович Виталий 2 0.09
Камано Франсуа 2 0.09
Кухта Ян 2 0.09
Марадишвили Константин 2 0.09
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.04
Кастро Пабло 1 0.04
Едвай Тин 1 0.04
Бека Алексис 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Терехов Сергей 5 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Бурмистров Никита 4 0
Родригао 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Марадишвили Константин 5 0
Бека Алексис 5 0
Жемалетдинов Рифат 4 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Живоглядов Дмитрий 3 0
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Ненахов Максим 1 0
Кухта Ян 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Мампаси Марк 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
5
21%
1
8%
1-15
6
25%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
7
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
8
47%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
33%
1
6%
76-90

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
5
38%
3
16%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

37
32
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
7
19%
4
13%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
7
19%
6
19%
61-75
10
27%
10
31%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
2
8%
1
3%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
12
40%
31-45
6
24%
2
7%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
6
24%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0
Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 7 2 55 - 23 52
2. Динамо Москва Заявка 24 15 4 5 43 - 24 49
3. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 36 - 24 43
4. Сочи Заявка 24 13 3 8 37 - 25 42
5. Краснодар Заявка 23 11 6 6 35 - 22 39
6. Локомотив Москва Заявка 23 10 7 6 33 - 29 37
7. Крылья Советов Заявка 24 10 5 9 30 - 26 35
8. Ахмат Заявка 24 10 2 12 29 - 32 32
9. Спартак Москва Заявка 24 8 6 10 27 - 32 30
10. Ростов Заявка 24 7 7 10 39 - 41 28
11. Нижний Новгород Заявка 24 7 6 11 22 - 34 27
12. Рубин Заявка 24 7 4 13 31 - 43 25
13. Химки Заявка 24 5 9 10 26 - 41 24
14. Урал Заявка 24 4 9 11 15 - 25 21
15. Арсенал Тула Заявка 24 5 6 13 24 - 49 21
16. Уфа Заявка 24 4 9 11 22 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
4. Сочи Заявка 12 7 1 4 24 - 12 22
5. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
6. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
7. Спартак Москва Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 5 3 12 - 15 14
13. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
14. Уфа Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
15. Нижний Новгород Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 13 6 4 3 22 - 14 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 12 6 1 5 17 - 16 19
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
8. Локомотив Москва Заявка 11 3 6 2 14 - 16 15
9. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
11. Урал Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
12. Химки Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
13. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
14. Ахмат Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 38
    Сочи 55.3% (21)
    X 23.7% (9)
    Локомотив Москва 21.1% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.84
    3.98
    4.89
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва

    Исход игры
    Сочи
    54.1% (20)
    Ничья
    24.3% (9)
    Локомотив Москва
    21.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (18)
    Меньше
    47.06% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (27)
    Нет
    20.59% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    32.4% (12)
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    1:2 Локомотив Москва
    13.5% (5)
    1:0 Сочи
    10.8% (4)
    2:0 Сочи
    5.4% (2)
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    Сочи
    Локомотив Москва

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