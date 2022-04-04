Голландия: Кубок 2021-2022
История личных встреч
ПСВ
Аякс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
34 матча
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Йоэй
|2
|0.5
|Гётце Марио
|2
|0.5
|Доан Рицу
|2
|0.5
|Мадуэке Нони
|1
|0.25
|Захави Эран
|1
|0.25
|Брума Арминду
|1
|0.25
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|Мвене Филипп
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|6 (2)
|1.5
|Антони
|2
|0.5
|Алле Себастьян
|2
|0.5
|Дарами Мохаммед
|2
|0.5
|Хлинссон Кристиан
|2 (1)
|0.5
|Тадич Душан
|1
|0.25
|Бергёйс Стивен
|1
|0.25
|Тейлор Кеннет
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.25
|Классен Дэви
|1
|0.25
|Регер Юри
|1
|0.25
|Юнювар Наджи
|0
|0
|Ван Аксел Донген Амурришьо
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвене Филипп
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
18
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
50%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
4
20%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
3
15%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1
Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Прогнозы на матч ПСВ - Аякс
Исход игры
ПСВ
20% (5)
Ничья
16% (4)
Аякс
64% (16)
Тотал 2.5
Больше
80% (20)
Меньше
20% (5)
Обе команды забьют
Да
92% (23)
Нет
8% (2)
Популярный счёт
1:2 Аякс
48% (12)
2:1 ПСВ
20% (5)
1:1 Ничья
12% (3)
0:1 Аякс
8% (2)
2:3 Аякс
8% (2)
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