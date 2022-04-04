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  4. Кубок 2021-2022

Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПСВ
 
Позже

Стадион:
Аякс
Прогнозы 25
ПСВ 20% (5)
X 16% (4)
Аякс 64% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Аякс
4.50
3.80
1.93
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСВ
Аякс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

34 матча

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 2 0.5
Гётце Марио 2 0.5
Доан Рицу 2 0.5
Мадуэке Нони 1 0.25
Захави Эран 1 0.25
Брума Арминду 1 0.25
Гакпо Коди 1 0.25
Мвене Филипп 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 6 (2) 1.5
Антони 2 0.5
Алле Себастьян 2 0.5
Дарами Мохаммед 2 0.5
Хлинссон Кристиан 2 (1) 0.5
Тадич Душан 1 0.25
Бергёйс Стивен 1 0.25
Тейлор Кеннет 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Регер Юри 1 0.25
Юнювар Наджи 0 0
Ван Аксел Донген Амурришьо 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филипп 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Алле Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
18
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
50%
3
17%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
4
20%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
3
15%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3
ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1
Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 25
    ПСВ 20% (5)
    X 16% (4)
    Аякс 64% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Аякс
    4.50
    3.80
    1.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСВ - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Аякс

    Исход игры
    ПСВ
    20% (5)
    Ничья
    16% (4)
    Аякс
    64% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (20)
    Меньше
    20% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    92% (23)
    Нет
    8% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    48% (12)
    2:1 ПСВ
    20% (5)
    1:1 Ничья
    12% (3)
    0:1 Аякс
    8% (2)
    2:3 Аякс
    8% (2)
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