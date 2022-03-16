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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

29 матчей

100%
0 побед 29 ничьих 0 побед

Первый тайм

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0 побед 29 ничьих 0 побед

Второй тайм

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0 побед 29 ничьих 0 побед

29 матчей

100%
0 побед 29 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 29 ничьих 0 побед

Второй тайм

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0 побед 29 ничьих 0 побед

История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2022, осталось 1 день 13 часов 1 минуту.



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