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Жеребьёвка Лиги конференций
0:0
Первый тайм
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги конференций
онлайн-трансляция

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

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0 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

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0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

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0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

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0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

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ЖЛК
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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги конференций
(5 матчей)
100%
0 побед 5 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
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  • Первый тайм
  • Свисток
    Вот и всё. Это была последняя жеребьёвка в текущем сезоне. Спасибо большое за внимание!
  • 20'
    Победитель первого полуфинала будет номинальным хозяином финала.
  • 20'
    Во втором полуфинале сыграют победители пар «Марсель» (Франция) / ПАОК (Греция) и «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Славия» Прага (Чехия)
     
  • 18'
    Теперь о полуфиналах. 
    «Лестер» (Англия) / ПСВ (Нидерланды) – «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия) - первый полуфинал будет среди этих соперников. 
  • 16'
    «Лестер» (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
  • 16'
    «Марсель» (Франция) – ПАОК (Греция)
  • 15'
    Удивительно, что обе пары уже имели матчи между собой на групповом турнире. 
  • 14'
    «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Славия» Прага (Чехия)
     
  • 12'
    «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия)
     
  • 8'
    Ну что, не будем затягивать? Начинаем уже доставать шары и составлять пары.
  • 4'
    Албанский футболист Лорик Цана будет проводить жеребьёвку.
  • 2'
    Представляют нам команды, которые будут принимать участие в жеребьёвке. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Дождались мы с вами последнюю жеребьёвку еврокубков в текущем сезоне. Официальная часть уже стартовала.
  • До матча
  • Состав участников жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы:

    «Будё-Глимт» (Норвегия)
    «Лестер» (Англия)
    «Марсель» (Франция)
    ПАОК (Греция)
    ПСВ (Нидерланды)
    «Рома» (Италия)
    «Славия» Прага (Чехия)
    «Фейеноорд» (Нидерланды)
  • Добрый день, уважаемые поклонники российского футбола! Мы представляем вашему вниманию 1/4 финала Лиги конференций!
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