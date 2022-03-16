Теперь о полуфиналах. «Лестер» (Англия) / ПСВ (Нидерланды) – «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия) - первый полуфинал будет среди этих соперников.

Во втором полуфинале сыграют победители пар «Марсель» (Франция) / ПАОК (Греция) и «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Славия» Прага (Чехия)

Вот и всё. Это была последняя жеребьёвка в текущем сезоне. Спасибо большое за внимание!

16' «Марсель» (Франция) – ПАОК (Греция)

15' Удивительно, что обе пары уже имели матчи между собой на групповом турнире.

14' «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Славия» Прага (Чехия)



12'

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Рома» (Италия)

8' Ну что, не будем затягивать? Начинаем уже доставать шары и составлять пары.

4' Албанский футболист Лорик Цана будет проводить жеребьёвку.

2' Представляют нам команды, которые будут принимать участие в жеребьёвке.