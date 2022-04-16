Бельгия: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Гент
Андерлехт
18 матчей
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
72.2%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
34 матча
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 20 побед
52 матча
15.4%
34.6%
50%
8 побед 18 ничьих 26 побед
Первый тайм
11.5%
48.1%
40.4%
6 побед 25 ничьих 21 победа
Второй тайм
26.9%
34.6%
38.5%
14 побед 18 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.4
|Тиссудали Тарик
|2
|0.4
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.4
|Кумс Свен
|1
|0.2
|Депуатр Лоран
|1
|0.2
|Номбе Мбойо
|1
|0.2
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.2
|Окуму Джозеф
|1
|0.2
|Чакветадзе Георгий
|1 (1)
|0.2
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|5
|1
|Рафаэлов Лиор
|5 (3)
|1
|Худт Уэсли
|2
|0.4
|Зиркзее Джошуа
|2
|0.4
|Раман Бенито
|1
|0.2
|Магальян Лисандро
|1
|0.2
|Мурильо Микаэль
|1
|0.2
|Гомес Серхио
|1
|0.2
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Гент
0 Андерлехт
Прогнозы на матч Гент - Андерлехт
Исход игры
Гент
34.9% (15)
Ничья
23.3% (10)
Андерлехт
41.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:2 Андерлехт
27.9% (12)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:1 Гент
18.6% (8)
1:0 Гент
14% (6)
0:1 Андерлехт
9.3% (4)
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