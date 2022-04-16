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Бельгия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Гент
 
Позже
Андерлехт
Прогнозы 43
Гент 34.9% (15)
X 23.3% (10)
Андерлехт 41.9% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Андерлехт
2.75
3.65
2.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гент
Андерлехт

18 матчей

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
72.2%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

34 матча

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 20 побед

52 матча

15.4%
34.6%
50%
8 побед 18 ничьих 26 побед

Первый тайм

11.5%
48.1%
40.4%
6 побед 25 ничьих 21 победа

Второй тайм

26.9%
34.6%
38.5%
14 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:1
ТМК
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
КБ
3:0
КБ
0:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
1:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
С
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.4
Тиссудали Тарик 2 0.4
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.4
Кумс Свен 1 0.2
Депуатр Лоран 1 0.2
Номбе Мбойо 1 0.2
Кастро-Монтес Алессио 1 0.2
Окуму Джозеф 1 0.2
Чакветадзе Георгий 1 (1) 0.2
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 5 1
Рафаэлов Лиор 5 (3) 1
Худт Уэсли 2 0.4
Зиркзее Джошуа 2 0.4
Раман Бенито 1 0.2
Магальян Лисандро 1 0.2
Мурильо Микаэль 1 0.2
Гомес Серхио 1 0.2

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
5
42%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Андерлехт - Остенде 3:0 Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2
1/16 финала
3 Шарлеруа
4 Ломмель
4 Гент
0 Спувен-Мопертинген
0 Мускрон-Перювельз
1 Стандард
0 Франкс-Борен
4 Беерсхот-Вильрейк
0 Синт-Элуа-Винкел
6 Генк
3 Брюгге
0 Дейнзе
2 Вестерло
1 Антверпен
1 Льерс Кемпензонен
2 АХ Лёвен
2 Мехелен
1 Унион Сент-Жиллуаз
3 Серкль Брюгге
0 Тинен
0 Дендер
1 Эйпен
1 Моленбек
2 Зульте-Варегем
3 Серен Юнайтед
2 Сент-Трейден
1 Ла Лувьер
7 Андерлехт
2 Кнокке
3 Кортрейк
8 Остенде
1 Onhaye
1/8 финала
0 Ломмель
2 Гент
2 Стандард
0 Беерсхот-Вильрейк
6 Генк
8 Брюгге
2 Вестерло
3 АХ Лёвен
2 Мехелен
1 Серкль Брюгге
3 Эйпен
2 Зульте-Варегем
6 Серен Юнайтед
7 Андерлехт
1 Кортрейк
0 Остенде
1/4 финала
3 Гент
1 Стандард
4 Брюгге
1 АХ Лёвен
1 Мехелен
3 Эйпен
3 Андерлехт
0 Кортрейк
1/2 финала
3 Гент
1 Брюгге
3 Эйпен
5 Андерлехт
Финал
0 Гент
0 Андерлехт
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гент - Андерлехт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Гент 34.9% (15)
    X 23.3% (10)
    Андерлехт 41.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гент
    Ничья
    Андерлехт
    2.75
    3.65
    2.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гент - Андерлехт онлайн

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    Прогнозы на матч Гент - Андерлехт

    Исход игры
    Гент
    34.9% (15)
    Ничья
    23.3% (10)
    Андерлехт
    41.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Андерлехт
    27.9% (12)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:1 Гент
    18.6% (8)
    1:0 Гент
    14% (6)
    0:1 Андерлехт
    9.3% (4)
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