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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Бордо
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 106
Лилль 91.5% (97)
X 5.7% (6)
Бордо 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Бордо
1.57
4.70
7.21
Все Коэффициенты
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
19
Лихаджи
Исаак
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
16
Пуссен
Гаэтан
25
Кватенг
Энок
3
Медиуб
Абдель
2
Грегерсен
Стиан
27
Лакукс
Том
8
Онана
Жан
6
Игнатенко
Даниил
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
Лилль
4-2-3-1
Бордо
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Бордо

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
56.3%
11 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
0:1
КЛ
5:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:5
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
К
2:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.45
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.17
Ботман Свен 3 0.1
Андре Бенжамин 2 0.07
Шека 2 0.07
Саншеш Ренату 1 0.03
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Челик Зеки 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Жегрова Эдон 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.34
Элис Альберт 9 0.31
Уден Реми 4 0.14
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Мангаш Рикарду 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Ньянг М'Байе 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 8 1
Шека 9 0
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Фонте Жозе 2 0
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 5 0
Уден Реми 5 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Пуссен Гаэтан 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

18
42
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
22%
3
7%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
5
28%
12
29%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
3
17%
9
21%
61-75
3
17%
5
12%
76-90

Забито

20
21
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
25%
7
33%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
10
36%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
6
33%
7
25%
76-90

Забито

37
38
25 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
7
19%
4
11%
1-15
7
19%
8
21%
16-30
11
30%
30%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
8
22%
9
24%
76-90

Пропущено

36
70
18 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 28
5
14%
4
6%
1-15
3
8%
9
13%
16-30
10
28%
22
31%
31-45
2
6%
10
14%
46-60
7
19%
13
19%
61-75
9
25%
12
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0
Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Бордо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 29 15 8 6 45 - 28 53
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль 0:0 Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Бордо 0:0 Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль 0:0 Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо 0:0 Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
7. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
9. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо 0:0 Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 12'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Челик Зеки наказан за толчок Адли Ясин
  • 11'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Бордо: 49%.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 7'
    Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Лихаджи Исаак из команды Лилль делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 6'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Онана Жан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 85%, Бордо: 15%.
  • 5'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Онана Жан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
  • 4'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 3'
    Как он промахнулся? Амаду Онана имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Пуссен Гаэтан из команды Бордо сделал отличный сейв!
  • 3'
    Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 3'
    Игрок команды Лилль делает подачу своему товарищу по команде.
  • 3'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Лилль 91.5% (97)
X 5.7% (6)
Бордо 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Бордо
1.57
4.70
7.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лилль 0:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Бордо

Исход игры
Лилль
91.3% (95)
Ничья
5.8% (6)
Бордо
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
36% (36)
Меньше
64% (64)
Обе команды забьют
Да
36% (36)
Нет
64% (64)
Популярный счёт
2:0 Лилль
33.7% (35)
2:1 Лилль
25% (26)
1:0 Лилль
23.1% (24)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Лилль
3.8% (4)
3:1 Лилль
2.9% (3)
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