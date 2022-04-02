Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Пьер Моруа
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
30
Лео
Жардим
24
Онана
Амаду
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
25
Кватенг
Энок
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
11 Мара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Бордо
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
56.3%
11 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
31 матч
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.45
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.17
|Ботман Свен
|3
|0.1
|Андре Бенжамин
|2
|0.07
|Шека
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Челик Зеки
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Жегрова Эдон
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.34
|Элис Альберт
|9
|0.31
|Уден Реми
|4
|0.14
|Онана Жан
|2
|0.07
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|Мара Секу
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|8
|1
|Шека
|9
|0
|Челик Зеки
|8
|0
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Пуссен Гаэтан
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Пропущено
18
42
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
22%
3
7%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
5
28%
12
29%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
3
17%
9
21%
61-75
3
17%
5
12%
76-90
Забито
20
21
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
25%
7
33%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
10
36%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
6
33%
7
25%
76-90
Забито
37
38
25 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
7
19%
4
11%
1-15
7
19%
8
21%
16-30
11
30%
30%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
8
22%
9
24%
76-90
Пропущено
36
70
18 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 28
5
14%
4
6%
1-15
3
8%
9
13%
16-30
10
28%
22
31%
31-45
2
6%
10
14%
46-60
7
19%
13
19%
61-75
9
25%
12
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0
Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Бордо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 28
|53
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Бордо
Исход игры
Лилль
91.3% (95)
Ничья
5.8% (6)
Бордо
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
36% (36)
Меньше
64% (64)
Обе команды забьют
Да
36% (36)
Нет
64% (64)
Популярный счёт
2:0 Лилль
33.7% (35)
2:1 Лилль
25% (26)
1:0 Лилль
23.1% (24)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Лилль
3.8% (4)
3:1 Лилль
2.9% (3)
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