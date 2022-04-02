Первый тайм

12' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Бордо

7' Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Лилль выполняет удар от ворот.

5' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Бордо

3' Как он промахнулся? Амаду Онана имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

3' Игрок команды Лилль делает подачу своему товарищу по команде.

3' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лилль начинает с центра поля