Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Амаду Онана имел все шансы забить, но Гаэтан Пуссен сделал отличный сейв!

94' Удар от ворот произведет Бордо

94' Челик Зеки из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

94' Голкипер мог бы сыграть и получше

93' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Амаду Онана из команды Лилль в офсайде

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Бордо

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Уден Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Уден Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Игнатенко Даниил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Онана Жан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Пуссен Гаэтан получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Удар от ворот произведет Бордо

86' Бен Арфа Хатем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Игнатенко Даниил - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Отличные скиллы показывает Жегрова Эдон , обводя своих соперников

83' Удар от ворот произведет Бордо

82' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Онана Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Онана Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Бордо

78' Удар от ворот произведет Бордо

77' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Лилль выполняет удар от ворот.

73' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Лилль нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

72' Дэвид Джонатан пробует нанести удар издали, но Гаэтан Пуссен держит все под контролем

72' Плохо сыграл Пуссен Гаэтан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Игнатенко Даниил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Удар от ворот произведет Бордо

70' Амаду Онана из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

70' Гаэтан Пуссен отбил мяч на угловой после удара Жегрова Эдон из штрафной площади.

70' Том Лаку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бамба Джонатан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

69' Пуссен Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Бордо

68' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали

66' Амаду Онана из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хван Ый-Чжо из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

63' Плохо сыграл Том Лаку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Том Лаку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Амаду Онана из команды Лилль в офсайде

60' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Грегерсен Стиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Том Лаку из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Гомес Анхель из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бамба Джонатан из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Удар от ворот произведет Бордо

56' Гомес Анхель не смог попасть в створ ударом издали

55' Удар от ворот произведет Бордо

55' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

51' Бамба Джонатан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

51' ШАНС! Бамба Джонатан вышел один на один с голкипером...

51' Лихаджи Исаак разрезает оборону соперника отличным пасом

50' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе