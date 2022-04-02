Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
19' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
21' Желтая карточкаКватенг Энок
35' Вторая желтая карточкаКватенг Энок
44' Желтая карточкаАндре Бенжамин
84' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
86' Желтая карточкаПуссен Гаэтан
Ход матча
19'
21'
35'
44'
84'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
11 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
30
Лео
Жардим
24
Онана
Амаду
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
25
Кватенг
Энок
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Жегрова ЭдонНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
11 Мара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Бордо
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
56.3%
11 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед
31 матч
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.43
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.17
|Ботман Свен
|3
|0.1
|Андре Бенжамин
|2
|0.07
|Шека
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Лихаджи Исаак
|1
|0.03
|Бамба Джонатан
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Челик Зеки
|1
|0.03
|Джало Тьягу
|1
|0.03
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Жегрова Эдон
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.33
|Элис Альберт
|9
|0.3
|Уден Реми
|4
|0.13
|Онана Жан
|2
|0.07
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|Мара Секу
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|9
|1
|Шека
|9
|0
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Челик Зеки
|8
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Языджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Бамба Джонатан
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|5
|1
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Пуссен Гаэтан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|1
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Пропущено
18
42
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
22%
3
7%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
5
28%
12
29%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
3
17%
9
21%
61-75
3
17%
5
12%
76-90
Забито
20
21
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
25%
7
33%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
10
36%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
6
33%
7
25%
76-90
Забито
37
38
25 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
7
19%
4
11%
1-15
7
19%
8
21%
16-30
11
30%
30%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
8
22%
9
24%
76-90
Пропущено
36
70
18 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 28
5
14%
4
6%
1-15
3
8%
9
13%
16-30
10
28%
22
31%
31-45
2
6%
10
14%
46-60
7
19%
13
19%
61-75
9
25%
12
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0
Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Бордо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 28
|53
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|8.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Бордо
Исход игры
Лилль
91.5% (97)
Ничья
5.7% (6)
Бордо
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
34.31% (35)
Нет
65.69% (67)
Популярный счёт
2:0 Лилль
34.9% (37)
2:1 Лилль
23.6% (25)
1:0 Лилль
23.6% (25)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Лилль
3.8% (4)
3:1 Лилль
2.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!