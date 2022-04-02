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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
19' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
21' Желтая карточка
Кватенг Энок
35' Вторая желтая карточка
Кватенг Энок
44' Желтая карточка
Андре Бенжамин
84' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
86' Желтая карточка
Пуссен Гаэтан
90'+6

Ход матча

19'
Йилмаз Бурак
 
21'
 
Кватенг Энок
35'
 
Кватенг Энок
44'
Андре Бенжамин
 
44'
 
Хван Ый-Чжо
Элис Альберт
61'
Жегрова Эдон
Лихаджи Исаак
 
61'
Дэвид Джонатан
Гомес Анхель
 
68'
 
Менса Гидеон
Адли Ясин
68'
 
Уден Реми
Дилросун Джавайро
78'
Бен Арфа Хатем
Бамба Джонатан
 
78'
Саншеш Ренату
Андре Бенжамин
 
83'
 
Байсс Пол
Мангаш Рикарду
84'
 
Игнатенко Даниил
85'
Брадарич Домагой
Гудмундссон Габриэль
 
86'
 
Пуссен Гаэтан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 7 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 106
Лилль 91.5% (97)
X 5.7% (6)
Бордо 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
19
Лихаджи
Исаак
20
Гомес
Анхель
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
16
Пуссен
Гаэтан
25
Кватенг
Энок
3
Медиуб
Абдель
2
Грегерсен
Стиан
27
Лакукс
Том
8
Онана
Жан
6
Игнатенко
Даниил
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
Лилль
4-2-3-1
Бордо
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Бордо

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
56.3%
11 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
0:1
КЛ
5:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:5
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
К
2:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.43
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.17
Ботман Свен 3 0.1
Андре Бенжамин 2 0.07
Шека 2 0.07
Саншеш Ренату 1 0.03
Лихаджи Исаак 1 0.03
Бамба Джонатан 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Челик Зеки 1 0.03
Джало Тьягу 1 0.03
Гудмундссон Габриэль 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Жегрова Эдон 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.33
Элис Альберт 9 0.3
Уден Реми 4 0.13
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Мангаш Рикарду 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Ньянг М'Байе 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 9 1
Шека 9 0
Йилмаз Бурак 8 0
Челик Зеки 8 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Языджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Веа Тимоти 1 1
Фонте Жозе 2 0
Бамба Джонатан 2 0
Гомес Анхель 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Ботман Свен 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 5 1
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 5 0
Уден Реми 5 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Пуссен Гаэтан 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Игнатенко Даниил 1 1
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
2
12%
6
35%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

18
42
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
4
22%
3
7%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
5
28%
12
29%
31-45
1
6%
7
17%
46-60
3
17%
9
21%
61-75
3
17%
5
12%
76-90

Забито

20
21
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
25%
7
33%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
10
36%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
6
33%
7
25%
76-90

Забито

37
38
25 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
7
19%
4
11%
1-15
7
19%
8
21%
16-30
11
30%
30%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
8
22%
9
24%
76-90

Пропущено

36
70
18 В 1-м тайме 35
18 Во 2-м тайме 35
7 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 28
5
14%
4
6%
1-15
3
8%
9
13%
16-30
10
28%
22
31%
31-45
2
6%
10
14%
46-60
7
19%
13
19%
61-75
9
25%
12
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0
Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1
Бордо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бордо - Алавес 2:1 Бордо - Монпелье 0:2 ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 29 15 8 6 45 - 28 53
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
7. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
8. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
9. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Бордо: 41%.
  • 47'
    Том Лаку нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Амаду Онана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой справа.
  • 47'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бордо пробьет пенальти!
  • 47'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    47'
    Игнатенко Даниил задерживает мяч рукой
  • 46'
    Лео Жардим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    46'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Хван Ый-Чжо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Игнатенко Даниил из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 61%, Бордо: 39%.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Тактическая замена. Элис Альберт уходит с поля и его заменяет Хван Ый-Чжо
  • Желтая карточка
    44'
    Андре Бенжамин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Игнатенко Даниил
  • 43'
    Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 43'
    Лихаджи Исаак из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Опасность предотвращена - Амаду Онана из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 43'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 42'
    Лилль контролирует мяч.
  • 42'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 58%, Бордо: 42%.
  • 40'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья свистит. Том Лаку атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Лихаджи Исаак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 37'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Бордо: 45%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Кватенг Энок удален из-за второго грубого нарушения
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Кватенг Энок грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
  • 35'
    Игнатенко Даниил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Лилль начинает контратаку
  • 33'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Лихаджи Исаак наказан за толчок Грегерсен Стиан
  • Фол, нарушение
    31'
    Онана Жан наказан за толчок Челик Зеки
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 54%, Бордо: 46%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мангаш Рикарду
  • 30'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 30'
    Гомес Анхель разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 28'
    Игрок Адли Ясин из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 28'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 27'
    Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Игрок Онана Жан из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 27'
    Грегерсен Стиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
  • Фол, нарушение
    26'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Челик Зеки.
  • 25'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 25'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Пуссен Гаэтан из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 25'
    Гомес Анхель из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 55%, Бордо: 45%.
  • 25'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    23'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 23'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Амаду Онана делает скидку назад вдоль ворот
  • 22'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Элис Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    21'
    Кватенг Энок совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Травма, повреждение
    21'
    Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Кватенг Энок грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
  • 20'
  • 20'
  • Желтая карточка
    19'
    Рефери не любит споров - именно за это Йилмаз Бурак сейчас получил желтую
  • Офсайд
    19'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 19'
  • 18'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 18'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Амаду Онана не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 56%, Бордо: 44%.
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    13'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 13'
    Гомес Анхель из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Лихаджи Исаак из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 12'
    Адли Ясин из команды Бордо пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    11'
    Челик Зеки наказан за толчок Адли Ясин
  • 11'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 51%, Бордо: 49%.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 7'
    Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Лихаджи Исаак из команды Лилль делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 6'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Онана Жан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 85%, Бордо: 15%.
  • 5'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Онана Жан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
  • 4'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 3'
    Как он промахнулся? Амаду Онана имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Пуссен Гаэтан из команды Бордо сделал отличный сейв!
  • 3'
    Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 3'
    Плохо сыграл Грегерсен Стиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Лилль 91.5% (97)
X 5.7% (6)
Бордо 2.8% (3)
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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Бордо

Исход игры
Лилль
91.5% (97)
Ничья
5.7% (6)
Бордо
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
34.31% (35)
Нет
65.69% (67)
Популярный счёт
2:0 Лилль
34.9% (37)
2:1 Лилль
23.6% (25)
1:0 Лилль
23.6% (25)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Лилль
3.8% (4)
3:1 Лилль
2.8% (3)
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