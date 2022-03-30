Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.75
|Стерлинг Рахим
|3
|0.38
|Жезус Габриэль
|3
|0.38
|Канселу Жоау
|2
|0.25
|Силва Бернарду
|2
|0.25
|Фоден Фил
|2
|0.25
|Грилиш Джек
|1
|0.13
|Уокер Кайл
|1
|0.13
|Аке Натан
|1
|0.13
|Палмер Коул
|1
|0.13
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|4
|0.5
|Лоди Ренан
|1
|0.13
|Фелиш Жоау
|1
|0.13
|Де Пауль Родриго
|1
|0.13
|Корреа Анхель
|1
|0.13
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.13
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Уокер Кайл
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Эррера Эктор
|2
|0
|Льоренте Маркос
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Карраско Янник
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
67%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
23
9
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
9%
1
11%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
4
44%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1
Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Атлетико М
Исход игры
Манчестер Сити
92.5% (37)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
7.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
64.86% (24)
Нет
35.14% (13)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
40% (16)
2:0 Манчестер Сити
25% (10)
3:1 Манчестер Сити
15% (6)
1:0 Манчестер Сити
7.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!