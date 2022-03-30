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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Прогнозы 40
Манчестер Сити 92.5% (37)
X 0% (0)
Атлетико М 7.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Атлетико М
1.39
5.25
9.88
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 6 (2) 0.75
Стерлинг Рахим 3 0.38
Жезус Габриэль 3 0.38
Канселу Жоау 2 0.25
Силва Бернарду 2 0.25
Фоден Фил 2 0.25
Грилиш Джек 1 0.13
Уокер Кайл 1 0.13
Аке Натан 1 0.13
Палмер Коул 1 0.13
Де Брёйне Кевин 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Зинченко Александр 0 0
Диаш Рубен 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 4 0.5
Лоди Ренан 1 0.13
Фелиш Жоау 1 0.13
Де Пауль Родриго 1 0.13
Корреа Анхель 1 0.13
Суарес Луис 1 (1) 0.13
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 2 0
Канселу Жоау 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Уокер Кайл 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Эррера Эктор 2 0
Льоренте Маркос 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Карраско Янник 0 1
Коке Хорхе 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Корреа Анхель 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Мандава Рейнилду 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
67%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

23
9
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
9%
1
11%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
4
44%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1
Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Атлетико М
0 Бенфика
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Бавария
0 Челси
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2022, осталось 2 дня 18 часов.



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    • Прогнозы 40
    Манчестер Сити 92.5% (37)
    X 0% (0)
    Атлетико М 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Атлетико М
    1.39
    5.25
    9.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Атлетико М

    Исход игры
    Манчестер Сити
    92.5% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    7.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    40% (16)
    2:0 Манчестер Сити
    25% (10)
    3:1 Манчестер Сити
    15% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    7.5% (3)
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    Манчестер Сити
    Атлетико М

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