Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Эштадиу да Луш
История личных встреч
Бенфика
Ливерпуль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|4 (1)
|0.5
|Яремчук Роман
|2
|0.25
|Родригес Фелипе II
|1
|0.13
|Жилберто Жуниор
|1
|0.13
|Силва Рафа
|1
|0.13
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (1)
|1
|Фирмино Роберто
|3
|0.38
|Мане Садио
|2
|0.25
|Хендерсон Джордан
|1
|0.13
|Ориги Дивок
|1
|0.13
|Алькантара Тьяго
|1
|0.13
|Кейта Наби
|1
|0.13
|Жота Диогу
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Рамуш Гонсалу
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Адель Таарабт
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1
Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика - Ливерпуль
Исход игры
Бенфика
13.9% (5)
Ничья
8.3% (3)
Ливерпуль
77.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
50% (18)
0:2 Ливерпуль
16.7% (6)
2:1 Бенфика
13.9% (5)
0:1 Ливерпуль
8.3% (3)
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