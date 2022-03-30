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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Бенфика
Ливерпуль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:1
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 4 (1) 0.5
Яремчук Роман 2 0.25
Родригес Фелипе II 1 0.13
Жилберто Жуниор 1 0.13
Силва Рафа 1 0.13
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 1
Фирмино Роберто 3 0.38
Мане Садио 2 0.25
Хендерсон Джордан 1 0.13
Ориги Дивок 1 0.13
Алькантара Тьяго 1 0.13
Кейта Наби 1 0.13
Жота Диогу 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Рамуш Гонсалу 2 0
Яремчук Роман 2 0
Адель Таарабт 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Лукас VI 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1
Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Атлетико М
0 Бенфика
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Бавария
0 Челси
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2022, осталось 2 дня 18 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Бенфика 13.9% (5)
    X 8.3% (3)
    Ливерпуль 77.8% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Ливерпуль
    9.33
    5.45
    1.46
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бенфика - Ливерпуль

    Исход игры
    Бенфика
    13.9% (5)
    Ничья
    8.3% (3)
    Ливерпуль
    77.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    50% (18)
    0:2 Ливерпуль
    16.7% (6)
    2:1 Бенфика
    13.9% (5)
    0:1 Ливерпуль
    8.3% (3)
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    Бенфика
    Ливерпуль

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