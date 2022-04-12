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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
2:3
Доп. время (перерыв)

Стадион:
Челси
0'
10' Желтая карточка
Джеймс Рис
0:1
15' Гол
Маунт Мэйсон
37' Желтая карточка
Бензема Карим
0:2
51' Гол
Рюдигер Антонио
62' Undefined phrase: football_event_
Алонсо Маркос
68' Желтая карточка
Вальверде Федерико
0:3
75' Гол
Вернер Тимо
1:3
80' Гол
Родриго
90' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
2:3
96' Гол
Бензема Карим
102' Желтая карточка
Зиеш Хаким

Ход матча

10'
 
Джеймс Рис
15'
0:1
Маунт Мэйсон
(Вернер Тимо)
37'
Бензема Карим
 
51'
0:2
Рюдигер Антонио
(Маунт Мэйсон)
62'
 
Алонсо Маркос
68'
Вальверде Федерико
 
73'
Камавинга Эдуардо
Кроос Тони
 
75'
0:3
Вернер Тимо
(Ковачич Матео)
78'
Марсело Виера
Менди Ферлан
 
78'
Родриго
Каземиро Карлос
 
80'
Родриго
(Модрич Лука)
1:3
83'
 
Пулишич Кристиан
Вернер Тимо
88'
Васкес Лукас
Начо Фернандес
 
90'
Камавинга Эдуардо
 
96'
Бензема Карим
(Винисиус Жуниор)
2:3
99'
 
Зиеш Хаким
Канте Н'Голо
102'
 
Зиеш Хаким

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 15 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 43 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 205
Реал Мадрид 64.9% (133)
X 21.5% (44)
Челси 13.7% (28)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
В этой игре хозяев устроит даже минимальное поражение, при этом есть престиж клуба и болельщики, которые... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Челси
2.54
3.70
2.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
3
Алонсо
Маркос
12
Лофтус-Чик
Рубен
7
Канте
Н'Голо
8
Ковачич
Матео
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
Реал Мадрид
4-3-3
Челси
4-3-1-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Челси

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 12 (1) 1.2
Родриго 3 0.3
Винисиус Жуниор 2 0.2
Кроос Тони 2 0.2
Асенсио Марко 1 0.1
Алаба Давид 1 0.1
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 4 0.4
Хаверц Кай 3 0.3
Жоржиньо II 2 (2) 0.2
Пулишич Кристиан 2 0.2
Лукаку Ромелу 2 0.2
Зиеш Хаким 1 0.1
Маунт Мэйсон 1 0.1
Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
Аспиликуэта Сесар 1 0.1
Рюдигер Антонио 1 0.1
Кристенсен Андреас 1 0.1
Чалоба Трево 1 0.1
Джеймс Рис II 1 0.1
Силва Тьяго 0 0
Ковачич Матео 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Бензема Карим 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Джеймс Рис II 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
5%
3
17%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2
Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
1 Бенфика
3 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1 Челси
3 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
Вильярреал
?
Финал
?
?
  • Дополнительное время
  • Второй тайм начался
    106'
    Стартовал второй экстра тайм, смогут ли отыграться гости?
  • Перерыв
    Судья своим свистком остановил игру. Команды поменяются воротами и продолжат!
  • 105'
    Протащил мяч Родриго к штрафной соперника и отдал поперек на Камавингу, но тот с ходу отправил снаряд на трибуну.
  • Желтая карточка
    104'
    Грубо встретил соперника на своей половине поля Зиеш и сразу же увидел перед собой желтую карточку.
  • 103'
    С угла поля навесил Алонсо в центр штрафной, где пробил головой Хаверц, но мяч полетел слабо и точно в руки Куртуа.
  • 102'
    Мог убегать на ворота соперника Винисиус после заброса от Камавинги, но нарушил он правила в борьбе против Джеймса.
  • 101'
    Ушел от соперника по флангу Винисиус и подал в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Замена
    100'
    Замена в составе "Челси" произошла. Вместо Н'Голо Канте шанс проявить себя получил Хаким Зиеш.
  • 99'
    В центре поля получил сзади по ногам Васкес в подкате от Пулишича. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.
  • Описание гола
    98'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Карим Бензема! Убежал от соперников по флангу Винисиус, выдержал паузу и забросил точно на линию вратарской, куда ворвался Бензема и головой в падении вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Менди.
  • 97'
    Устроили потасовку Васкес и Хаверц. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без желтых карточек.
  • 96'
    Диагональ исполнял Канте на левый фланг, куда забегал Пулишич, но его опередил Васкес и вынес сферу в аут.
  • 95'
    По центру прорвался к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 94'
    Выиграл верх в чужой штрафной Бензема и головой сбросил на Вальверде, но тому пробить помешал Силва.
  • 93'
    С правого фланга попытался Вальверде прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 92'
    Диагональ исполнял Камавинга в штрафную на Родриго, но того опередил Джеймс и головой сбросил в руки Менди.
  • Первый тайм начался
    91'
    Началась первая пятнадцатиминутка.
  • Второй тайм
  • Свисток
    Судья своим свистком завершил основное время нашей встречи. Нас ждут экстра таймы.
  • 90'
    Мягко забросил Джеймс в штрафную, где Хаверц скинул головой на Пулишича, но тот снова не попал с лету в створ ворот.
  • 90'
    После навеса со штрафного выиграл верх на дальней штанге Рюдигер и головой сбросил в центр на Пулишича, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.
  • Желтая карточка
    90'
    Обрезался Камавинга в центре поля, после чего вынужден был сбивать Пулишича. Заслуженная желтая карточка.
  • Замена
    90'
    Вынужденная замена в нашем поединке произошла. Вместо травмированного Начо на поле появился Лукас Васкес.
  • Дополнительное время
    90'
    Судья компенсировал к основному времени нашего поединка четыре минуты.
  • Травма, повреждение
    89'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Начо, держась за ногу. Похоже, не сможет он продолжить поединок.
  • 88'
    С фланга Пулишич покатил в штрафную на Маунта, который пробил в касание, но на пути мяча оказался Камавинга.
  • 87'
    С левого фланга Винисиус сместился в центр штрафной и упал на газон. Просили пенальти хозяева, но судья не стал останавливать игру.
  • 86'
    Низом прострелил с левого фланга Алонсо в штрафную соперника на Хаверца, но тому помешал пробить в силовой борьбе Начо.
  • Замена
    85'
    Замена теперь уже в составе лондонцев произошла. Вместо Тимо Вернера свое игровое время получил Кристиан Пулишич.
  • 84'
    С острого угла решился пробить по воротам Маунт после скидки от Вернера, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 83'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Модрич и пробил в ближний угол, но Менди в падении спас свою команду.
  • 82'
    Убегал по левому флангу Алонсо и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • Описание гола
    80'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Родриго! Отобрали мяч на фланге мадридцы, после чего идеальный пас вырезал Модрич внешней стороной стопы на дальнюю штангу, куда ворвался Родриго и в лету вколотил снаряд с близкого расстояния точно в сетку.
  • Желтая карточка
    79'
    В центре поля Винисиус руками схватил за футболку Джеймса, уложив того на газон. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • Замена
    78'
    Двойная замена в составе "Реала" произошла. Вместо Менди и Каземиро доигрывать встречу будут Родриго и Марсело.
  • 77'
    Забрасывал в штрафную соперника Модрич, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Тимо Вернер! Все же удалось забить третий гол гостям. Ворвался в штрафную соперника Вернер после паса от Маунта, уложил на замахе на газон Каземиро, а потом еще и Алабу, после чего закатил мяч точно в дальний нижний угол.
  • 74'
    Забрасывал в штрафную соперника Ковачич на ход Хаверцу, но тот нарушил правила в борьбе против Алабы.
  • Замена
    73'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Тони Крооса игру продолжать будет Эдуардо Камавинга.
  • 72'
    С левого фланга сместился в центр Вернер и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 71'
    Со штрафного навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Каземиро и вынес мяч головой подальше.
  • 70'
    Теперь уже Хаверца уложил на газон в подкате Каземиро. Очередной штрафной удар исполнять будут лондонцы. 
  • Желтая карточка
    69'
    Вальверде прыгнул в подкат двумя ногами в ноги Канте в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 68'
    Убегал в контратаку Кроос и выдал пас вперед на ход Винисиусу, но в последний момент мяч перехватил Рюдигер.
  • 67'
    Дальний заброс Ковачич исполнял в штрафную на Хаверца, но вышел из ворот Куртуа и отвел угрозу.
  • Опасный момент
    66'
    Пробивал головой с линии вратарской Бензема после подачи от Модрича, но выручила сейчас гостей от пропущенного гола перекладина.
  • Видеоповтор
    64'
    После просмотра видеоповтора судья отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой Алонсо, который сыграл крайне неаккуратно. 
  • 63'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Канте, прорвался к штрафной и отдал вперед на Алонсо, который убрал на замахе защитника и пробил точно в дальний верхний угол, оставив в роли зрителя Куртуа.
  • 62'
    Мягко забрасывал Карвахаль в штрафную на Вальверде, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.
  • 61'
    Сместился с левого фланга в центр и прострелил вдоль ворот Винисиус, но никто из партнеров не смог замкнуть на дальней штанге.
  • 60'
    Пробивал по воротам с дальней дистанции Модрич, но этот выстрел смог накрыть в подкате Ковачич.
  • 59'
    Ворвался в штрафную соперника Вернер и отдал вперед на Хаверца, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • Офсайд
    58'
    Забрасывал Маунт в штрафную, куда врывался Вернер, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
  • 57'
    Убегал в контратаку по правому флангу Вернер и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
  • 56'
    Со штрафного Кроос красиво закрутил мяч точно в ближний верхний угол, но в красивейшем прыжке спас свою команду Менди.
  • 55'
    Канте на своей половине поля заехал по ногам Каземиро. Штрафной удар опасный будет в распоряжении "Реала".
  • 54'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Бензема, но упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал,
  • 53'
    Прорвался по флангу Карвахаль и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча головой Бензема.
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Антонио Рюдигер! С угла поля навесил Маунт точно на дальний угол вратарской, где выиграл верховую борьбу Рюдигер и головой пробил по воротам. Мяч влетел точно в дальний нижний угол, а Куртуа не смог спасти.
  • Угловой
    51'
    Ворвался в штрафную Хаверц и отдал поперек на Лофтуса-Чика, который пробил в касание, но мяч вынес на угловой Каземиро.
  • 50'
    Прорывался по флангу Хаверц и прострелил низом вдоль ворот, но мяч от ноги Карвахаля полетел за боковую линию.
  • 49'
    Диагональ исполнял Маунт на левый фланг, куда забегал Алонсо, но его опередил Карвахаль и вынес сферу головой в аут.
  • 48'
    Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Куртуа. Потребуется ему помощь медиков.
  • 47'
    Пробивал по воротам Вернер с линии чужой штрафной после скидки от Хаверца, но мяч стал легкой добычей для Куртуа. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Мягко забросил со штрафного Джеймс на ближнюю штангу, где пробил головой Рюдигер, но немного неточно.
  • 45'
    Теперь уже Вернер грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    На фланге Джемса в подкате уложил на газон Менди. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
  • 43'
    По флангу отдавал пас Менди на ход Винисиусу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 42'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Лофтус-Чик. Потребуется ему помощь медиков.
  • 41'
    Прорывался по правому флангу Лофтус-Чик, но получил по ногам от Винисиуса. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 39'
    Дальний удар в очередной раз исполнял Лофтус-Чик после паса от Джеймса, но на пути мяча оказался защитник.
  • 38'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ковачич на Вернера, но тому пробить в борьбе с Алабой не удалось.
  • 37'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Джеймс, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Куртуа.
  • 36'
    Получил по ногам в центре поля Джеймс от Начо. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 35'
    Решился на неожиданный дальний удар Рюдигер после скидки от Маунта, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 34'
    По флангу забросил Карвахаль на ход Вальверде, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 33'
    Долго кружат у штрафной соперника лондонцы, но до опасных моментов дело давно уже не доходит.
  • 32'
    С фланга покатил Джеймс в центр на Лофтуса-Чика, но выстрел последнего смог заблокировать Каземиро.
  • 31'
    Модрич пробивал по воротам из пределов штрафной после паса от Бензема, но мяч полетел выше перекладины.
  • 30'
    С левого фланга навесил Алонсо в штрафную, но здесь Хаверц не смог пробить в борьбе против Менди.
  • 29'
    Ворвался в штрафную соперника Маунт и скинул поперек на Ковачича, который пробил с ходу, но не попал в створ ворот.
  • 28'
    Хаверц отдал пас в штрафную, куда ворвался Лофтус-Чик и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Начо.
  • 27'
    Диагональ исполнял Рюдигер на ход Лофтусу-Чику, но того опередил Менди и головой вынес сферу в аут.
  • 26'
    В центре поля Вернер получил по ногам в подкате от Каземиро. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 25'
    С угла поля Кроос навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Менди и кулаком вынес сферу за пределы поля.
  • Угловой
    24'
    Отличным пасом Винисиус вывел Бензема на удар, но выстрел последнего принял на себя Силва, переведя на угловой.
  • 23'
    После скидки от Вернера пробивал метров с двадцати Лофтус-Чик, но на пути мяча оказалась спина Алабы.
  • 22'
    Прорывался в штрафную соперника Вернер после паса от Канте, но его удар с острого угла накрыл Карвахаль.
  • 21'
    Мягко забросил Кроос в штрафную, куда забегал Бензема, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Канте.
  • 20'
    Ушел от соперника Менди по флангу и отдал пас на ход Вальверже, но перехвати мяч в подкате Силва.
  • 19'
    С дальней дистанции проверить бдительность голкипера решил Маунт, но мяч полетел точно в руки Куртуа.
  • 18'
    С правого фланга навесил Лофтус-Чик в штрафную, но здесь Хаверц проиграл борьбу за мяч Начо и не смог пробить.
  • 17'
    Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Винисиус и отдал поперек, но никого из партнеров на дальней штанге не оказалось.
  • 16'
    Красивый пас пяткой отдавал Винисиус в штрафную на Бензема, но тому добраться до мяча не позволил Рюдигер.
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мэйсон Маунт! Неожиданно вышли вперед лондонцы. Тонким пасом Лофтус-Чик запустил в штрафную соперника Маунта, который оторвался от защитников и вколотил мяч точно в дальний верхний угол, без шансов для Куртуа.
  • 14'
    После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Рюдигер, но мяч полетел над перекладиной.
  • 13'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Вернер и скинул головой на Хаверца, но его выстрел заблокировали защитники.
  • 12'
    Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    11'
    Прорывался к штрафной соперника Винисиус, но получил по ногам перед линией от Джеймса. Судья показал защитнику желтую карточку.
  • 10'
    Алонсо на скорости оторвался от опеки и подал на линию вратарской, но здесь Вернер проиграл борьбу за мяч Начо.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Джеймс в штрафную на ход Хаверцу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 8'
    Ушел от соперника финтом по флангу Винисиус и прострелил вдоль ворот, но этот пас до Бензема не дошел.
  • 7'
    Проникающим пасом искал Бензема в штрафной соперника Винисиуса, но тому добраться до мяча не дал Силва.
  • 6'
    В центре поля перекинул Лофтус-Чик через бедро Вальверде. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Реала".
  • 5'
    Теперь уже прорвался по флангу Вернер и отдал пас вперед на Ковачича, но перехватил мяч в подкате Алаба.
  • 4'
    С правого фланга прострелил вдоль ворот Маунт, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 3'
    По флангу отдавал пас Канте на ход Хаверцу, но на выходе грамотно сыграл Куртуа и перехватил мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:3 Челси

Исход игры
Реал Мадрид
64.9% (133)
Ничья
21.5% (44)
Челси
13.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (77)
Меньше
33.04% (38)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
25.9% (53)
1:1 Ничья
8.8% (18)
2:2 Ничья
6.3% (13)
2:0 Реал Мадрид
3.9% (8)
1:0 Реал Мадрид
3.4% (7)
3:1 Реал Мадрид
2% (4)
0:2 Челси
1.5% (3)
3:2 Реал Мадрид
1% (2)
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Реал Мадрид
Челси

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