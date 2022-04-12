С угла поля навесил Алонсо в центр штрафной, где пробил головой Хаверц, но мяч полетел слабо и точно в руки Куртуа.

Грубо встретил соперника на своей половине поля Зиеш и сразу же увидел перед собой желтую карточку.

Протащил мяч Родриго к штрафной соперника и отдал поперек на Камавингу, но тот с ходу отправил снаряд на трибуну.

Стартовал второй экстра тайм, смогут ли отыграться гости?

Диагональ исполнял Камавинга в штрафную на Родриго, но того опередил Джеймс и головой сбросил в руки Менди.

С правого фланга попытался Вальверде прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Выиграл верх в чужой штрафной Бензема и головой сбросил на Вальверде, но тому пробить помешал Силва.

По центру прорвался к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но мяч полетел немного выше перекладины.

Диагональ исполнял Канте на левый фланг, куда забегал Пулишич, но его опередил Васкес и вынес сферу в аут.

Устроили потасовку Васкес и Хаверц. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без желтых карточек.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Карим Бензема! Убежал от соперников по флангу Винисиус, выдержал паузу и забросил точно на линию вратарской, куда ворвался Бензема и головой в падении вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Менди.

В центре поля получил сзади по ногам Васкес в подкате от Пулишича. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

Замена в составе "Челси" произошла. Вместо Н'Голо Канте шанс проявить себя получил Хаким Зиеш.

Ушел от соперника по флангу Винисиус и подал в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

Мог убегать на ворота соперника Винисиус после заброса от Камавинги, но нарушил он правила в борьбе против Джеймса.

Второй тайм

— Судья своим свистком завершил основное время нашей встречи. Нас ждут экстра таймы.

90' Мягко забросил Джеймс в штрафную, где Хаверц скинул головой на Пулишича, но тот снова не попал с лету в створ ворот.

90' После навеса со штрафного выиграл верх на дальней штанге Рюдигер и головой сбросил в центр на Пулишича, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.

90' Обрезался Камавинга в центре поля, после чего вынужден был сбивать Пулишича. Заслуженная желтая карточка.

90' Вынужденная замена в нашем поединке произошла. Вместо травмированного Начо на поле появился Лукас Васкес.

90' Судья компенсировал к основному времени нашего поединка четыре минуты.

89' Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Начо, держась за ногу. Похоже, не сможет он продолжить поединок.

88' С фланга Пулишич покатил в штрафную на Маунта, который пробил в касание, но на пути мяча оказался Камавинга.

87' С левого фланга Винисиус сместился в центр штрафной и упал на газон. Просили пенальти хозяева, но судья не стал останавливать игру.

86' Низом прострелил с левого фланга Алонсо в штрафную соперника на Хаверца, но тому помешал пробить в силовой борьбе Начо.

85' Замена теперь уже в составе лондонцев произошла. Вместо Тимо Вернера свое игровое время получил Кристиан Пулишич.

84' С острого угла решился пробить по воротам Маунт после скидки от Вернера, но мяч полетел рядом со штангой.

83' Прорвался по центру к штрафной соперника Модрич и пробил в ближний угол, но Менди в падении спас свою команду.

82' Убегал по левому флангу Алонсо и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

80' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Родриго! Отобрали мяч на фланге мадридцы, после чего идеальный пас вырезал Модрич внешней стороной стопы на дальнюю штангу, куда ворвался Родриго и в лету вколотил снаряд с близкого расстояния точно в сетку.

79' В центре поля Винисиус руками схватил за футболку Джеймса, уложив того на газон. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

78' Двойная замена в составе "Реала" произошла. Вместо Менди и Каземиро доигрывать встречу будут Родриго и Марсело.

77' Забрасывал в штрафную соперника Модрич, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

75' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Тимо Вернер! Все же удалось забить третий гол гостям. Ворвался в штрафную соперника Вернер после паса от Маунта, уложил на замахе на газон Каземиро, а потом еще и Алабу, после чего закатил мяч точно в дальний нижний угол.

74' Забрасывал в штрафную соперника Ковачич на ход Хаверцу, но тот нарушил правила в борьбе против Алабы.

73' А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Тони Крооса игру продолжать будет Эдуардо Камавинга.

72' С левого фланга сместился в центр Вернер и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

71' Со штрафного навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Каземиро и вынес мяч головой подальше.

70' Теперь уже Хаверца уложил на газон в подкате Каземиро. Очередной штрафной удар исполнять будут лондонцы.

69' Вальверде прыгнул в подкат двумя ногами в ноги Канте в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

68' Убегал в контратаку Кроос и выдал пас вперед на ход Винисиусу, но в последний момент мяч перехватил Рюдигер.

67' Дальний заброс Ковачич исполнял в штрафную на Хаверца, но вышел из ворот Куртуа и отвел угрозу.

66' Пробивал головой с линии вратарской Бензема после подачи от Модрича, но выручила сейчас гостей от пропущенного гола перекладина.

64' После просмотра видеоповтора судья отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой Алонсо, который сыграл крайне неаккуратно.

63' Отобрал мяч на чужой половине поля Канте, прорвался к штрафной и отдал вперед на Алонсо, который убрал на замахе защитника и пробил точно в дальний верхний угол, оставив в роли зрителя Куртуа.

62' Мягко забрасывал Карвахаль в штрафную на Вальверде, который пробил в касание, но мяч полетел выше перекладины.

61' Сместился с левого фланга в центр и прострелил вдоль ворот Винисиус, но никто из партнеров не смог замкнуть на дальней штанге.

60' Пробивал по воротам с дальней дистанции Модрич, но этот выстрел смог накрыть в подкате Ковачич.

59' Ворвался в штрафную соперника Вернер и отдал вперед на Хаверца, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

58' Забрасывал Маунт в штрафную, куда врывался Вернер, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

57' Убегал в контратаку по правому флангу Вернер и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

56' Со штрафного Кроос красиво закрутил мяч точно в ближний верхний угол, но в красивейшем прыжке спас свою команду Менди.

55' Канте на своей половине поля заехал по ногам Каземиро. Штрафной удар опасный будет в распоряжении "Реала".

54' Ворвался на скорости в штрафную соперника Бензема, но упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал,

53' Прорвался по флангу Карвахаль и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча головой Бензема.

52' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Антонио Рюдигер! С угла поля навесил Маунт точно на дальний угол вратарской, где выиграл верховую борьбу Рюдигер и головой пробил по воротам. Мяч влетел точно в дальний нижний угол, а Куртуа не смог спасти.

51' Ворвался в штрафную Хаверц и отдал поперек на Лофтуса-Чика, который пробил в касание, но мяч вынес на угловой Каземиро.

50' Прорывался по флангу Хаверц и прострелил низом вдоль ворот, но мяч от ноги Карвахаля полетел за боковую линию.

49' Диагональ исполнял Маунт на левый фланг, куда забегал Алонсо, но его опередил Карвахаль и вынес сферу головой в аут.

48' Пауза в матче. в столкновении с соперником получил повреждение Куртуа. Потребуется ему помощь медиков.

47' Пробивал по воротам Вернер с линии чужой штрафной после скидки от Хаверца, но мяч стал легкой добычей для Куртуа.