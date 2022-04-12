В этой игре хозяев устроит даже минимальное поражение, при этом есть престиж клуба и болельщики, которые... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|12 (1)
|1.2
|Родриго
|3
|0.3
|Винисиус Жуниор
|2
|0.2
|Кроос Тони
|2
|0.2
|Асенсио Марко
|1
|0.1
|Алаба Давид
|1
|0.1
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|4
|0.4
|Хаверц Кай
|3
|0.3
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.2
|Пулишич Кристиан
|2
|0.2
|Лукаку Ромелу
|2
|0.2
|Зиеш Хаким
|1
|0.1
|Маунт Мэйсон
|1
|0.1
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.1
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.1
|Рюдигер Антонио
|1
|0.1
|Кристенсен Андреас
|1
|0.1
|Чалоба Трево
|1
|0.1
|Джеймс Рис II
|1
|0.1
|Силва Тьяго
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0