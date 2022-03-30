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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Реал Мадрид
Челси

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 11 (1) 1.22
Винисиус Жуниор 2 0.22
Родриго 2 0.22
Кроос Тони 2 0.22
Асенсио Марко 1 0.11
Алаба Давид 1 0.11
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 3 0.33
Хаверц Кай 3 0.33
Жоржиньо II 2 (2) 0.22
Пулишич Кристиан 2 0.22
Лукаку Ромелу 2 0.22
Зиеш Хаким 1 0.11
Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
Аспиликуэта Сесар 1 0.11
Кристенсен Андреас 1 0.11
Чалоба Трево 1 0.11
Джеймс Рис II 1 0.11
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
5%
3
17%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2
Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
1 Бенфика
3 Ливерпуль
1 Вильярреал
0 Бавария
1 Челси
3 Реал Мадрид
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси

Исход игры
Реал Мадрид
75.6% (34)
Ничья
17.8% (8)
Челси
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
53.3% (24)
1:1 Ничья
8.9% (4)
2:0 Реал Мадрид
8.9% (4)
2:2 Ничья
8.9% (4)
1:0 Реал Мадрид
6.7% (3)
3:1 Реал Мадрид
4.4% (2)
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