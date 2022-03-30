Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Челси
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|11 (1)
|1.22
|Винисиус Жуниор
|2
|0.22
|Родриго
|2
|0.22
|Кроос Тони
|2
|0.22
|Асенсио Марко
|1
|0.11
|Алаба Давид
|1
|0.11
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|3
|0.33
|Хаверц Кай
|3
|0.33
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.22
|Пулишич Кристиан
|2
|0.22
|Лукаку Ромелу
|2
|0.22
|Зиеш Хаким
|1
|0.11
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.11
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.11
|Кристенсен Андреас
|1
|0.11
|Чалоба Трево
|1
|0.11
|Джеймс Рис II
|1
|0.11
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
4
36%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
5%
3
17%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
4
21%
4
22%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
4
57%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2
Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси
Исход игры
Реал Мадрид
75.6% (34)
Ничья
17.8% (8)
Челси
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
53.3% (24)
1:1 Ничья
8.9% (4)
2:0 Реал Мадрид
8.9% (4)
2:2 Ничья
8.9% (4)
1:0 Реал Мадрид
6.7% (3)
3:1 Реал Мадрид
4.4% (2)
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