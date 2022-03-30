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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

История личных встреч

Бавария
Вильярреал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 1.33
Сане Лерой 6 0.67
Мюллер Томас 4 0.44
Гнабри Серж 3 0.33
Коман Кингсли 2 0.22
Мусиала Джамал 1 0.11
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.11
Альфонсо Дэвис 0 0
Нойер Мануэль 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Станишич Йосип 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 6 (1) 0.67
Морено Херард 2 (1) 0.22
Капу Этьен 2 0.22
Парехо Даниэль 1 0.11
Алькасер Пако 1 0.11
Морено Альберто 1 0.11
Тригерос Мануэль 1 0.11
Чуквезе Саму 1 0.11
Пино Йереми 1 0.11
Торрес Пау II 1 0.11
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юпамекано Део 3 0
Эрнандес Люка 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Сарр Буна 1 0
Коман Кингсли 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Ричардс Омар 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
10%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
5
45%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

29
17
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
10%
3
18%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
8
28%
6
35%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0
Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
1 Бенфика
3 Ливерпуль
1 Вильярреал
0 Бавария
1 Челси
3 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 50
    Бавария 98% (49)
    X 2% (1)
    Вильярреал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вильярреал
    1.28
    6.70
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Бавария - Вильярреал

    Исход игры
    Бавария
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Вильярреал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    34% (17)
    3:1 Бавария
    22% (11)
    2:1 Бавария
    10% (5)
    3:0 Бавария
    10% (5)
    4:1 Бавария
    4% (2)
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    Вильярреал

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