Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Вильярреал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|1.33
|Сане Лерой
|6
|0.67
|Мюллер Томас
|4
|0.44
|Гнабри Серж
|3
|0.33
|Коман Кингсли
|2
|0.22
|Мусиала Джамал
|1
|0.11
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.11
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Нойер Мануэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|6 (1)
|0.67
|Морено Херард
|2 (1)
|0.22
|Капу Этьен
|2
|0.22
|Парехо Даниэль
|1
|0.11
|Алькасер Пако
|1
|0.11
|Морено Альберто
|1
|0.11
|Тригерос Мануэль
|1
|0.11
|Чуквезе Саму
|1
|0.11
|Пино Йереми
|1
|0.11
|Торрес Пау II
|1
|0.11
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юпамекано Део
|3
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Сарр Буна
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
10%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
5
45%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
29
17
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
10%
3
18%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
6
21%
3
18%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
8
28%
6
35%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0
Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Вильярреал
Исход игры
Бавария
98% (49)
Ничья
2% (1)
Вильярреал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
48.84% (21)
Нет
51.16% (22)
Популярный счёт
2:0 Бавария
34% (17)
3:1 Бавария
22% (11)
2:1 Бавария
10% (5)
3:0 Бавария
10% (5)
4:1 Бавария
4% (2)
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