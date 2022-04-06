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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Бавария
Прогнозы 144
Вильярреал 6.3% (9)
X 9% (13)
Бавария 84.7% (122)
0
выиграет Бавария, со счетом 1:3
Валенсийцы постараются создать и реализовать моменты на своем поле, ведь шансов на это в гостях у них... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Бавария
8.80
6.90
1.62
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
19
Коклен
Франсис
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
15
Данджума
Арно
17
Ло
Чельсо
Джовани
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
Вильярреал
4-3-3
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Бавария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 (1) 0.63
Морено Херард 2 (1) 0.25
Капу Этьен 2 0.25
Парехо Даниэль 1 0.13
Алькасер Пако 1 0.13
Морено Альберто 1 0.13
Тригерос Мануэль 1 0.13
Чуквезе Саму 1 0.13
Пино Йереми 1 0.13
Торрес Пау II 1 0.13
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 1.5
Сане Лерой 6 0.75
Мюллер Томас 4 0.5
Гнабри Серж 3 0.38
Коман Кингсли 2 0.25
Мусиала Джамал 1 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.13
Альфонсо Дэвис 0 0
Нойер Мануэль 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Станишич Йосип 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юпамекано Део 3 0
Эрнандес Люка 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Сарр Буна 1 0
Коман Кингсли 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Ричардс Омар 1 0
Ньянзу Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
45%
4
20%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
13%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
6
38%
8
28%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
50%
61-75
6
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0
Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1
Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
1 Бенфика
3 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Бавария
0 Челси
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2022, осталось 17 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Вильярреал 6.3% (9)
    X 9% (13)
    Бавария 84.7% (122)
    0
    выиграет Бавария, со счетом 1:3
    Валенсийцы постараются создать и реализовать моменты на своем поле, ведь шансов на это в гостях у них... Ещё
    BEEFS #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Бавария
    8.80
    6.90
    1.62
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Бавария

    Исход игры
    Вильярреал
    6.3% (9)
    Ничья
    9% (13)
    Бавария
    84.7% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.79% (86)
    Меньше
    23.21% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (92)
    Нет
    17.86% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    36.8% (53)
    1:3 Бавария
    16% (23)
    0:2 Бавария
    6.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.6% (8)
    0:1 Бавария
    4.9% (7)
    2:1 Вильярреал
    2.1% (3)
    2:3 Бавария
    1.4% (2)
    0:3 Бавария
    1.4% (2)
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