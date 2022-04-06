Вильярреал

Валенсийцы постараются создать и реализовать моменты на своем поле, ведь шансов на это в гостях у них... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5 (1)
|0.63
|Морено Херард
|2 (1)
|0.25
|Капу Этьен
|2
|0.25
|Парехо Даниэль
|1
|0.13
|Алькасер Пако
|1
|0.13
|Морено Альберто
|1
|0.13
|Тригерос Мануэль
|1
|0.13
|Чуквезе Саму
|1
|0.13
|Пино Йереми
|1
|0.13
|Торрес Пау II
|1
|0.13
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|1.5
|Сане Лерой
|6
|0.75
|Мюллер Томас
|4
|0.5
|Гнабри Серж
|3
|0.38
|Коман Кингсли
|2
|0.25
|Мусиала Джамал
|1
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.13
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Нойер Мануэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юпамекано Део
|3
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Сарр Буна
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0