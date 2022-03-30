Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Эстадио де ла Керамика
История личных встреч
Вильярреал
Бавария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5 (1)
|0.63
|Морено Херард
|2 (1)
|0.25
|Капу Этьен
|2
|0.25
|Парехо Даниэль
|1
|0.13
|Алькасер Пако
|1
|0.13
|Морено Альберто
|1
|0.13
|Тригерос Мануэль
|1
|0.13
|Чуквезе Саму
|1
|0.13
|Пино Йереми
|1
|0.13
|Торрес Пау II
|1
|0.13
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|1.5
|Сане Лерой
|6
|0.75
|Мюллер Томас
|4
|0.5
|Гнабри Серж
|3
|0.38
|Коман Кингсли
|2
|0.25
|Мусиала Джамал
|1
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.13
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Нойер Мануэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юпамекано Део
|3
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Сарр Буна
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
45%
4
20%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
13%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
6
38%
8
28%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
50%
61-75
6
60%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0
Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1
Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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— ?
— ?
Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вильярреал - Бавария
Исход игры
Вильярреал
2.4% (1)
Ничья
7.1% (3)
Бавария
90.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
47.6% (20)
1:3 Бавария
21.4% (9)
0:2 Бавария
14.3% (6)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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