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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Челси
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 3 0.38
Пулишич Кристиан 2 0.25
Жоржиньо II 2 (2) 0.25
Лукаку Ромелу 2 0.25
Хаверц Кай 2 0.25
Зиеш Хаким 1 0.13
Хадсон-Одои Каллум 1 0.13
Аспиликуэта Сесар 1 0.13
Кристенсен Андреас 1 0.13
Чалоба Трево 1 0.13
Джеймс Рис II 1 0.13
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 8 (1) 1
Винисиус Жуниор 2 0.25
Родриго 2 0.25
Кроос Тони 2 0.25
Асенсио Марко 1 0.13
Алаба Давид 1 0.13
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
4
24%
4
25%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0
Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Атлетико М
0 Бенфика
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Бавария
0 Челси
0 Реал Мадрид
1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Челси - Реал Мадрид

Исход игры
Челси
48.9% (23)
Ничья
27.7% (13)
Реал Мадрид
23.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Челси
23.4% (11)
1:2 Реал Мадрид
14.9% (7)
1:0 Челси
10.6% (5)
2:0 Челси
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
3:1 Челси
4.3% (2)
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