Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|3
|0.38
|Пулишич Кристиан
|2
|0.25
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.25
|Лукаку Ромелу
|2
|0.25
|Хаверц Кай
|2
|0.25
|Зиеш Хаким
|1
|0.13
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.13
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.13
|Кристенсен Андреас
|1
|0.13
|Чалоба Трево
|1
|0.13
|Джеймс Рис II
|1
|0.13
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|8 (1)
|1
|Винисиус Жуниор
|2
|0.25
|Родриго
|2
|0.25
|Кроос Тони
|2
|0.25
|Асенсио Марко
|1
|0.13
|Алаба Давид
|1
|0.13
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
4
24%
4
25%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0
Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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Финал
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Прогнозы на матч Челси - Реал Мадрид
Исход игры
Челси
48.9% (23)
Ничья
27.7% (13)
Реал Мадрид
23.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Челси
23.4% (11)
1:2 Реал Мадрид
14.9% (7)
1:0 Челси
10.6% (5)
2:0 Челси
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
3:1 Челси
4.3% (2)
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