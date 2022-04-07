«Рома» помнит о своем провале осенью, а португальский наставник обычно не прощает таких оскорблений.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.55
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.45
|Ботхейм Эрик
|4
|0.36
|Ветлесен Уго
|2
|0.18
|Салтнес Ульрик
|1
|0.09
|Эспейор Рунар
|1
|0.09
|Берг Патрик
|1
|0.09
|Фет Сондре
|1
|0.09
|Сампстед Альфонс
|1
|0.09
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|7
|0.78
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.22
|Перес Карлес
|2
|0.22
|Смоллинг Крис
|1
|0.11
|Оливейра Сержиу
|1
|0.11
|Майораль Борха
|1
|0.11
|Манчини Джанлука
|1
|0.11
|Дзаньоло Николо
|1
|0.11
|Ибаньес Рожер
|1
|0.11
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|0
|1