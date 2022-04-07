С дальней дистанции пробивал по воротам Салтнес после паса от Ветлесена, но мяч застрял в гуще защитников.

Прорвался к штрафной соперника Хаген и отдал пас вперед на Жозе, но мяч перехватил в последний момент Кумбулла в подкате.

В центре поля Хаген руками уложил на газон соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят римляне.

Забросил по флангу Сампстед на ход Кумсану, но тот выпустил снаряд за пределы поля в борьбе против Ибаньеса.

Протащил мяч по флангу Кристанте и подал в центр штрафной. Здесь спокойно головой вынес сферу подальше Хейбротен.

24' Убегал по правой бровке Кумсан и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

23' В центре поля Бьоркан от Кристанте в грубом подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

22' Убежал в атаку по флангу Кумсан и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.

21' Со штрафного навесил Жозе в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно мяч головой вынес Оливейра.

20' На чужой половине поля грамотно подставился Кумсан и заработал для своей команды опасный стандарт.

19' Сместился с правого фланга в штрафную Ветлесен и прострелил на дальнюю штангу. но здесь не успел подставить ногу Витор.

18' В центре поля получил по ногам Мо в подкате от Пеллегрини. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

17' Убегал в контратаку по левой бровке Оливейра и прострелил в центр на Мхитаряна, но перехватил этот пас Бьоркан.

16' С угла поля навесил Хаген на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ибаньес и головой вынес сферу подальше.

15' Пробивал по воротам из пределов штрафной Салтнес после прострела от Кумсана, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

14' По флангу забросил Ветлесен на ход Кумсану, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

13' Диагональ исполнял Кристанте на левую бровку, куда забегал Залевски, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

12' С левого фланга сместился к углу штрафной и пробил в дальний угол Пеллегрини, но мяч полетел выше перекладины.

11' С левого фланга низом прострелил Пеллегрини в центр штрафной, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

10' Мог убегать на ворота соперника Пеллегрини после заброса от Кристанте, но судья остановил атаку из-за офсайда.

9' На фланге получил повреждение Залевски от Хагена. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ромы".

8' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Пеллегрино. Потребуется ему помощь медиков.

7' С дальней дистанции пробивал по воротам Пеллегрини после скидки от Абрахама, но мяч полетел крайне неточно.

6' Догнал мяч у лицевой линии Абрахам и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Хейбротен в подкате.

5' Оливейра проникающий пас исполнял в штрафную соперника на ход Мхитаряну, но тому добраться до мяча не оказалось.

4' Теперь уже по правой бровке оторвался от соперника Витор и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

3' Прорвался по флангу на скорости Мхитарян и прострелил в центр штрафной, но до удара здесь дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бордовый комплект формы.