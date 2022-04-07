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Лига конференций 2021-2022

Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Рома
0' 27'
Прогнозы 121
Будё-Глимт 18.2% (22)
X 21.5% (26)
Рома 60.3% (73)
-1
выиграет Рома, со счетом 1:2
«Рома» помнит о своем провале осенью, а португальский наставник обычно не прощает таких оскорблений.... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Рома
4.15
3.66
1.98
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Будё-Глимт
Рома

История личных встреч

Будё-Глимт
Рома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2
ЛК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.55
Пеллегрино Амаль 5 0.45
Ботхейм Эрик 4 0.36
Ветлесен Уго 2 0.18
Салтнес Ульрик 1 0.09
Эспейор Рунар 1 0.09
Берг Патрик 1 0.09
Фет Сондре 1 0.09
Сампстед Альфонс 1 0.09
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 7 0.78
Эль-Шаарави Стефан 3 0.33
Пеллегрини Лоренцо 2 0.22
Перес Карлес 2 0.22
Смоллинг Крис 1 0.11
Оливейра Сержиу 1 0.11
Майораль Борха 1 0.11
Манчини Джанлука 1 0.11
Дзаньоло Николо 1 0.11
Ибаньес Рожер 1 0.11

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1
Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 29'
    Протащил мяч по флангу Кристанте и подал в центр штрафной. Здесь спокойно головой вынес сферу подальше Хейбротен.
  • 28'
    Забросил по флангу Сампстед на ход Кумсану, но тот выпустил снаряд за пределы поля в борьбе против Ибаньеса.
  • 27'
    В центре поля Хаген руками уложил на газон соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят римляне.
  • 26'
    Прорвался к штрафной соперника Хаген и отдал пас вперед на Жозе, но мяч перехватил в последний момент Кумбулла в подкате.
  • 25'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Салтнес после паса от Ветлесена, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 24'
    Убегал по правой бровке Кумсан и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • Желтая карточка
    23'
    В центре поля Бьоркан от Кристанте в грубом подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 22'
    Убежал в атаку по флангу Кумсан и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.
  • 21'
    Со штрафного навесил Жозе в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно мяч головой вынес Оливейра.
  • 20'
    На чужой половине поля грамотно подставился Кумсан и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • 19'
    Сместился с правого фланга в штрафную Ветлесен и прострелил на дальнюю штангу. но здесь не успел подставить ногу Витор.
  • 18'
    В центре поля получил по ногам Мо в подкате от Пеллегрини. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • 17'
    Убегал в контратаку по левой бровке Оливейра и прострелил в центр на Мхитаряна, но перехватил этот пас Бьоркан.
  • 16'
    С угла поля навесил Хаген на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ибаньес и головой вынес сферу подальше.
  • 15'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Салтнес после прострела от Кумсана, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 14'
    По флангу забросил Ветлесен на ход Кумсану, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 13'
    Диагональ исполнял Кристанте на левую бровку, куда забегал Залевски, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 12'
    С левого фланга сместился к углу штрафной и пробил в дальний угол Пеллегрини, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    11'
    С левого фланга низом прострелил Пеллегрини в центр штрафной, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • Офсайд
    10'
    Мог убегать на ворота соперника Пеллегрини после заброса от Кристанте, но судья остановил атаку из-за офсайда. 
  • 9'
    На фланге получил повреждение Залевски от Хагена. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ромы".
  • 8'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Пеллегрино. Потребуется ему помощь медиков.
  • 7'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Пеллегрини после скидки от Абрахама, но мяч полетел крайне неточно.
  • 6'
    Догнал мяч у лицевой линии Абрахам и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Хейбротен в подкате.
  • 5'
    Оливейра проникающий пас исполнял в штрафную соперника на ход Мхитаряну, но тому добраться до мяча не оказалось.
  • 4'
    Теперь уже по правой бровке оторвался от соперника Витор и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 3'
    Прорвался по флангу на скорости Мхитарян и прострелил в центр штрафной, но до удара здесь дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бордовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Кристанте Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:0 Рома

Исход игры
Будё-Глимт
18.2% (22)
Ничья
21.5% (26)
Рома
60.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
67.31% (70)
Меньше
32.69% (34)
Обе команды забьют
Да
86.54% (90)
Нет
13.46% (14)
Популярный счёт
1:2 Рома
38% (46)
1:1 Ничья
16.5% (20)
2:1 Будё-Глимт
12.4% (15)
0:2 Рома
5.8% (7)
0:1 Рома
4.1% (5)
1:3 Рома
3.3% (4)
2:3 Рома
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Рома

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