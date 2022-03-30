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Лига конференций 2021-2022

Будё-Глимт
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Будё-Глимт
Рома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2
ЛК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.6
Пеллегрино Амаль 5 0.5
Ботхейм Эрик 4 0.4
Ветлесен Уго 2 0.2
Салтнес Ульрик 1 0.1
Эспейор Рунар 1 0.1
Берг Патрик 1 0.1
Фет Сондре 1 0.1
Сампстед Альфонс 1 0.1
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 7 0.88
Эль-Шаарави Стефан 3 0.38
Пеллегрини Лоренцо 2 0.25
Перес Карлес 2 0.25
Смоллинг Крис 1 0.13
Оливейра Сержиу 1 0.13
Майораль Борха 1 0.13
Манчини Джанлука 1 0.13
Дзаньоло Николо 1 0.13
Ибаньес Рожер 1 0.13

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1
Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Будё-Глимт 11.1% (4)
    X 11.1% (4)
    Рома 77.8% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Рома
    3.66
    3.94
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Рома

    Исход игры
    Будё-Глимт
    11.1% (4)
    Ничья
    11.1% (4)
    Рома
    77.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (30)
    Нет
    16.67% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    58.3% (21)
    1:1 Ничья
    11.1% (4)
    0:2 Рома
    11.1% (4)
    2:1 Будё-Глимт
    8.3% (3)
    2:3 Рома
    5.6% (2)
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    Будё-Глимт
    Рома

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