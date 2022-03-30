Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Аспмира Стадион
История личных встреч
Будё-Глимт
Рома
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.6
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.5
|Ботхейм Эрик
|4
|0.4
|Ветлесен Уго
|2
|0.2
|Салтнес Ульрик
|1
|0.1
|Эспейор Рунар
|1
|0.1
|Берг Патрик
|1
|0.1
|Фет Сондре
|1
|0.1
|Сампстед Альфонс
|1
|0.1
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|7
|0.88
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.38
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.25
|Перес Карлес
|2
|0.25
|Смоллинг Крис
|1
|0.13
|Оливейра Сержиу
|1
|0.13
|Майораль Борха
|1
|0.13
|Манчини Джанлука
|1
|0.13
|Дзаньоло Николо
|1
|0.13
|Ибаньес Рожер
|1
|0.13
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Рома
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1
Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Будё-Глимт - Рома
Исход игры
Будё-Глимт
11.1% (4)
Ничья
11.1% (4)
Рома
77.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
83.33% (30)
Нет
16.67% (6)
Популярный счёт
1:2 Рома
58.3% (21)
1:1 Ничья
11.1% (4)
0:2 Рома
11.1% (4)
2:1 Будё-Глимт
8.3% (3)
2:3 Рома
5.6% (2)
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