В этом поединке будет забито достаточно много, поскольку команды играют в открытый атакующий футбол.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.4
|Барнс Харви
|2
|0.4
|Олбрайтон Марк
|1
|0.2
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.2
|Ндиди Уилфред
|1
|0.2
|Дака Пэтсон
|1
|0.2
|Фофана Уэсли
|1
|0.2
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|3
|0.6
|Гакпо Коди
|3
|0.6
|Гётце Марио
|1
|0.2
|Доан Рицу
|1
|0.2
|Вертессен Йорбе
|1
|0.2
|Мадуэке Нони
|1
|0.2