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Лига конференций 2021-2022

Лестер
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
ПСВ
0' 29'
Прогнозы 112
Лестер 67% (75)
X 21.4% (24)
ПСВ 11.6% (13)
-1
выиграет Лестер, со счетом 3:1
В этом поединке будет забито достаточно много, поскольку команды играют в открытый атакующий футбол.... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
ПСВ
2.48
3.69
2.99
Все Коэффициенты
Новости
Лестер
ПСВ

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.4
Барнс Харви 2 0.4
Олбрайтон Марк 1 0.2
Ихеаначо Келечи 1 0.2
Ндиди Уилфред 1 0.2
Дака Пэтсон 1 0.2
Фофана Уэсли 1 0.2
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.2
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.6
Гакпо Коди 3 0.6
Гётце Марио 1 0.2
Доан Рицу 1 0.2
Вертессен Йорбе 1 0.2
Мадуэке Нони 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0
Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1
ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 28'
    Прострел Мадуэке справа в штрафную площадь заблокировал Кастань.
  • 27'
    Ихеначо перед чужой штрафной площадью не смог укротить мяч после перехватил Дьюзбери-Холла.
  • 26'
    Рикарду справа не решился идти вперёд и откатил мяч на Фофана.
  • Угловой
    24'
    Олбрайтон от углового флага навесил на Дьзбери-Холла, которому не удалось нанести удар головой. Мяч отскочил к Тилемансу, чей дальний удар получился выше ворот.
  • 23'
    Мадуэке справа с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    22'
    Ихеначо слева вышел один на один с голкипером, но Келечи отправил мяч рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ихеначо перед чужими воротами сбил Боскальи.
  • 20'
    Заброс Захави вперёд в штрафную площадь перехватил Эванс.
  • 18'
    Барнсу не удалось пройти вперёд по левому флангу.
  • 17'
    "Лестер" в стартовые минуты встречи больше времени проводит на чужой половине поля, но выпады гостей вперёд более стремительны и потенциально опасны.
  • 16'
    Гакпо не смог исполнить перевод направо на Вермана, который готовился выскочить к воротам.
  • 14'
    Гётце с Жуниором не смогли прорваться вперёд по правому флангу.
  • 13'
    Обменялись команды длинными забросами вперёд. Оба голкипера поиграли ногами за пределами штрафной площади.
  • Угловой
    12'
    Дьюзбери-Холл от углового флага навесил на ближнюю штангу. Ихеначо сделал скидку к воротам, но партнёрам сыграть не удалось.
  • 11'

    Мэддисон слева со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

  • Фол, нарушение
    10'
    Верман на фланге сбил Дьюзбери-Холла.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гётце в центре поля ударил сзади по ногам Тилеманса.
  • Офсайд
    8'
    Гакпо забежал справа в офсайд.
  • Угловой
    7'
    Гакпо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • 6'
    Удар Ихеначо с пятнадцати метров соперники заблокировали.
  • Угловой
    5'
    Разыграли гости угловой удар. Опасного ничего у ворот "Лестера" создать соперникам не удалось.
  • Опасный момент
    4'
    Гётце откликнулся на заброс Вермана к воротам, но не смог переиграть Шмейхеля.
  • 3'
    Жуниор справа прошёл вперёд, но его прострел в центр соперники перехватили.
  • 2'
    "Лестер" играет в синих футболках и белых трусах, ПСВ - в красных футболках с тонкими вертикальными белыми полосами и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лестер 0:0 ПСВ

Исход игры
Лестер
67% (75)
Ничья
21.4% (24)
ПСВ
11.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.93% (71)
Меньше
31.07% (32)
Обе команды забьют
Да
82.52% (85)
Нет
17.48% (18)
Популярный счёт
2:1 Лестер
42.9% (48)
1:1 Ничья
13.4% (15)
1:0 Лестер
8.9% (10)
1:2 ПСВ
8% (9)
2:2 Ничья
6.3% (7)
2:0 Лестер
5.4% (6)
3:1 Лестер
4.5% (5)
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Лестер
ПСВ

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