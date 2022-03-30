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Лига конференций 2021-2022

Лестер
 
Позже

Стадион:
ПСВ
Прогнозы 36
Лестер 69.4% (25)
X 19.4% (7)
ПСВ 11.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
ПСВ
2.29
3.78
3.32
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.5
Барнс Харви 2 0.5
Олбрайтон Марк 1 0.25
Ихеаначо Келечи 1 0.25
Ндиди Уилфред 1 0.25
Дака Пэтсон 1 0.25
Фофана Уэсли 1 0.25
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.25
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.75
Гакпо Коди 3 0.75
Гётце Марио 1 0.25
Доан Рицу 1 0.25
Вертессен Йорбе 1 0.25
Мадуэке Нони 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0
Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1
ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Лестер 69.4% (25)
    X 19.4% (7)
    ПСВ 11.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    ПСВ
    2.29
    3.78
    3.32
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Лестер - ПСВ

    Исход игры
    Лестер
    69.4% (25)
    Ничья
    19.4% (7)
    ПСВ
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    52.8% (19)
    1:1 Ничья
    11.1% (4)
    1:2 ПСВ
    8.3% (3)
    2:2 Ничья
    8.3% (3)
    2:0 Лестер
    8.3% (3)
    3:1 Лестер
    5.6% (2)
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    Лестер
    ПСВ

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