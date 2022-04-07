Успокоилась игра, как-то не получилось у "Марселя" включить инстинкт убийцы. Можно было попытаться ещё пару голов забить на волне успеха, всё же многое получалось, но решили притормозить хозяева.

Середина первого тайма у нас идёт. Футболисты "Марселя" комбинируют, но пока в основном на своей половине поля.

Гуйе нарушил правила в атаке, но остался недоволен решением арбитра. Так можно и до карточки доиграться.

Манданда вовремя рванул из ворот, чтобы сыграть за пределами штрафной площади. Потерялись сейчас где-то центральные защитники "Марселя", и мог игрок ПАОКа убежать к воротам. Успел вратарь!

Удалось перейти игрокам ПАОКа в атаку, и если с подачей справа справились хозяева, то Куртичу уже дали пробить с дальней дистанции. Попал Ясмин в соперника.

20' Лирола подключился по своему правому флангу, пошла на него передача, но не успел защитник мяч догнать.

19' Перехватили игроки "Марселя" мяч на половине поля соперника, пошла подача справа к линии штрафной площади, но тут только Ингасон, выносит он мяч.

18' Да, взяли небольшую паузу футболисты "Марселя", дают хозяева контролировать мяч сопернику, но на его половине поля, не более того.

16' Удалось сейчас игрокам ПАОКа перебраться на половину поля соперника, в связи с чем жуткий гул организовали болельщики "Марселя". Болеть тут умеют!

15' Да, привела к успеху затяжная позиционная атака "Марселя", да и вообще пока хозяева мяч сопернику не отдают. Непросто ПАОКу приходится.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Жерсон Сантос! 1:0!

Пайе из глубины поля сделал передачу к линии штрафной, где Жерсон мяч принял, развернулся и отличным ударом чуть ли не внешней стороной стопы поразил дальний угол, перебросив Пасхалакиса!

11' Акпом и Гуйе схлестнулись в борьбе на втором этаже, в итоге виноватым обозначили игрока ПАОКа. Налетел он сверху на оппонента.

10' После подачи с угла поля Юндер смог скинуть мяч на партнёра, но до удара дело не дошло. Мяч отскочил к Пасхалакису, который забрал его в руки.

10' Закинул мяч Пайе на Бакамбу, но форварда "Марселя" опередил Виейринья, выбив мяч на угловой.

9' Дуглас нарушил правила, и "Марсель" заработал штрафной. Далековато до ворот, ждём подачу от Пайе.

8' Подача с левого фланга в штрафную площадь гостей, но никто из хозяев тут на мяч выскочить не смог. Отбились футболисты из Греции.

7' Стараются футболисты "Марселя" контролировать мяч на первых минутах, но пока обострить ситуацию не получается.

5' Кто-то из помощников тренера ПАОКа уже успел жёлтую карточку получить. Активно скамейка гостей вступила в игру!

3' Рассеивается постепенно дым, теперь хоть видно, что происходит на поле. Футболисты ПАОКа перебрались на половину хозяев.

1' Быструю атаку сразу провели футболисты "Марселя", и Бакамбу пробивал сходу с линии штрафной площади, Пасхалакис в игру вступил! Неплохое начало!