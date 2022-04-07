Нас ожидает очень боевой поединок, где преимуществом будут владеть хозяева поля. Их стараний должно хватить... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|0.8
|Пайе Димитри
|1
|0.2
|Гуйе Пап
|1
|0.2
|Ронжье Валентин
|1
|0.2
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|Жерсон Сантос
|1
|0.2
|Гендузи Маттео
|1
|0.2
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.36
|Акпом Чуба
|2
|0.18
|Креспо Хосе
|1
|0.09
|Шваб Штефан
|1
|0.09
|Куртич Ясмин
|1
|0.09
|Виейринья
|1
|0.09
|Митрицэ Александру
|1
|0.09
|Сидклей Феррейра
|1
|0.09
|Дуглас Гомес
|1
|0.09
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1