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Лига конференций 2021-2022

Марсель
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
13' Гол
Жерсон Сантос
29'

Ход матча

13'
Жерсон Сантос
1:0
Прогнозы 111
Марсель 91.9% (102)
X 3.6% (4)
ПАОК 4.5% (5)
-1
выиграет Марсель, со счетом 3:1
Нас ожидает очень боевой поединок, где преимуществом будут владеть хозяева поля. Их стараний должно хватить... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
ПАОК
1.71
3.98
6.24
Все Коэффициенты
Новости
Марсель
ПАОК

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 0.8
Пайе Димитри 1 0.2
Гуйе Пап 1 0.2
Ронжье Валентин 1 0.2
Юндер Дженгиз 1 0.2
Жерсон Сантос 1 0.2
Гендузи Маттео 1 0.2
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.2
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.36
Акпом Чуба 2 0.18
Креспо Хосе 1 0.09
Шваб Штефан 1 0.09
Куртич Ясмин 1 0.09
Виейринья 1 0.09
Митрицэ Александру 1 0.09
Сидклей Феррейра 1 0.09
Дуглас Гомес 1 0.09

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4
Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0
ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 26'
    Удалось перейти игрокам ПАОКа в атаку, и если с подачей справа справились хозяева, то Куртичу уже дали пробить с дальней дистанции. Попал Ясмин в соперника.
  • 25'
    Манданда вовремя рванул из ворот, чтобы сыграть за пределами штрафной площади. Потерялись сейчас где-то центральные защитники "Марселя", и мог игрок ПАОКа убежать к воротам. Успел вратарь!
  • Фол, нарушение
    24'
    Гуйе нарушил правила в атаке, но остался недоволен решением арбитра. Так можно и до карточки доиграться.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт. Футболисты "Марселя" комбинируют, но пока в основном на своей половине поля.
  • 21'
    Успокоилась игра, как-то не получилось у "Марселя" включить инстинкт убийцы. Можно было попытаться ещё пару голов забить на волне успеха, всё же многое получалось, но решили притормозить хозяева.
  • 20'
    Лирола подключился по своему правому флангу, пошла на него передача, но не успел защитник мяч догнать.
  • 19'
    Перехватили игроки "Марселя" мяч на половине поля соперника, пошла подача справа к линии штрафной площади, но тут только Ингасон, выносит он мяч.
  • 18'
    Да, взяли небольшую паузу футболисты "Марселя", дают хозяева контролировать мяч сопернику, но на его половине поля, не более того.
  • 16'
    Удалось сейчас игрокам ПАОКа перебраться на половину поля соперника, в связи с чем жуткий гул организовали болельщики "Марселя". Болеть тут умеют!
  • 15'
    Да, привела к успеху затяжная позиционная атака "Марселя", да и вообще пока хозяева мяч сопернику не отдают. Непросто ПАОКу приходится.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Жерсон Сантос! 1:0!
    Пайе из глубины поля сделал передачу к линии штрафной, где Жерсон мяч принял, развернулся и отличным ударом чуть ли не внешней стороной стопы поразил дальний угол, перебросив Пасхалакиса!
  • Фол, нарушение
    11'
    Акпом и Гуйе схлестнулись в борьбе на втором этаже, в итоге виноватым обозначили игрока ПАОКа. Налетел он сверху на оппонента.
  • Угловой
    10'
    После подачи с угла поля Юндер смог скинуть мяч на партнёра, но до удара дело не дошло. Мяч отскочил к Пасхалакису, который забрал его в руки.
  • 10'
    Закинул мяч Пайе на Бакамбу, но форварда "Марселя" опередил Виейринья, выбив мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Дуглас нарушил правила, и "Марсель" заработал штрафной. Далековато до ворот, ждём подачу от Пайе.
  • 8'
    Подача с левого фланга в штрафную площадь гостей, но никто из хозяев тут на мяч выскочить не смог. Отбились футболисты из Греции.
  • 7'
    Стараются футболисты "Марселя" контролировать мяч на первых минутах, но пока обострить ситуацию не получается.
  • Желтая карточка
    5'
    Кто-то из помощников тренера ПАОКа уже успел жёлтую карточку получить. Активно скамейка гостей вступила в игру!
  • 3'
    Рассеивается постепенно дым, теперь хоть видно, что происходит на поле. Футболисты ПАОКа перебрались на половину хозяев.
  • 1'
    Быструю атаку сразу провели футболисты "Марселя", и Бакамбу пробивал сходу с линии штрафной площади, Пасхалакис в игру вступил! Неплохое начало!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Заволокло поле синим дымом с трибуны "Марселя", где фанаты жгут вовсю файеры! В белой форме сегодня сыграют хозяева, а ПАОК будет действовать в чёрной форме.
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Жерсон Сантос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Марсель 1:0 ПАОК

Исход игры
Марсель
91.9% (102)
Ничья
3.6% (4)
ПАОК
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.86% (39)
Меньше
62.14% (64)
Обе команды забьют
Да
37.86% (39)
Нет
62.14% (64)
Популярный счёт
2:0 Марсель
41.4% (46)
2:1 Марсель
27% (30)
1:0 Марсель
14.4% (16)
3:1 Марсель
3.6% (4)
1:2 ПАОК
1.8% (2)
3:0 Марсель
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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ПАОК

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