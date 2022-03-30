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Лига конференций 2021-2022

Марсель
 
Позже

Стадион:
ПАОК
Прогнозы 36
Марсель 100% (36)
X 0% (0)
ПАОК 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
ПАОК
1.46
4.75
8.50
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 1
Пайе Димитри 1 0.25
Гуйе Пап 1 0.25
Ронжье Валентин 1 0.25
Юндер Дженгиз 1 0.25
Гендузи Маттео 1 0.25
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.25
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.4
Акпом Чуба 2 0.2
Креспо Хосе 1 0.1
Шваб Штефан 1 0.1
Куртич Ясмин 1 0.1
Виейринья 1 0.1
Митрицэ Александру 1 0.1
Сидклей Феррейра 1 0.1
Дуглас Гомес 1 0.1

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4
Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0
ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
0 Фейеноорд
0 Славия Прага
0 Будё-Глимт
0 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
0 Марсель
0 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Марсель 100% (36)
    X 0% (0)
    ПАОК 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    ПАОК
    1.46
    4.75
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Марсель - ПАОК онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - ПАОК

    Исход игры
    Марсель
    100% (36)
    Ничья
    0% (0)
    ПАОК
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (13)
    Меньше
    63.89% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    36.11% (13)
    Нет
    63.89% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    47.2% (17)
    2:1 Марсель
    33.3% (12)
    1:0 Марсель
    16.7% (6)
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