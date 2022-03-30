Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|1
|Пайе Димитри
|1
|0.25
|Гуйе Пап
|1
|0.25
|Ронжье Валентин
|1
|0.25
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|Гендузи Маттео
|1
|0.25
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.25
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.4
|Акпом Чуба
|2
|0.2
|Креспо Хосе
|1
|0.1
|Шваб Штефан
|1
|0.1
|Куртич Ясмин
|1
|0.1
|Виейринья
|1
|0.1
|Митрицэ Александру
|1
|0.1
|Сидклей Феррейра
|1
|0.1
|Дуглас Гомес
|1
|0.1
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4
Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0
ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Марсель - ПАОК
Исход игры
Марсель
100% (36)
Ничья
0% (0)
ПАОК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (13)
Меньше
63.89% (23)
Обе команды забьют
Да
36.11% (13)
Нет
63.89% (23)
Популярный счёт
2:0 Марсель
47.2% (17)
2:1 Марсель
33.3% (12)
1:0 Марсель
16.7% (6)
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