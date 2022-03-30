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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Лион

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.38
Ярмоленко Андрей 2 0.25
Райс Деклан 2 0.25
Антонио Майкл 1 0.13
Боуэн Джаррод 1 0.13
Доусон Крэйг 1 0.13
Соучек Томаш 1 0.13
Диоп Исса 1 0.13
Ноубл Марк 1 (1) 0.13
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0
Форнальс Пабло 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экамби Карл Токо 6 0.75
Слимани Ислам 3 0.38
Пакета Лукас 2 0.25
Шерки Райан 2 0.25
Ауа Уссем 2 0.25
Дембеле Мусса II 1 0.13
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Дюбуа Лео 0 0
Какере Максанс 0 0
Гюсто Мало 0 0
Баркола Бредли 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 3 0
Райс Деклан 2 0
Крессуэлл Арон 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюбуа Лео 3 0
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Какере Максанс 2 0
Слимани Ислам 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Экамби Карл Токо 1 0
Пакета Лукас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Милагрес Энрике 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Лион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4
Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
4 Аталанта
2 Байер Л
3 Брага
1 Монако
4 Глазго Рейнджерс
2 Црвена Звезда
1 Севилья
2 Вест Хэм
1 Порту
2 Лион
2 Бетис
3 Айнтрахт Фр
2 Барселона
1 Галатасарай
1/4 финала
?
?
0 Брага
0 Глазго Рейнджерс
0 Вест Хэм
0 Лион
0 Айнтрахт Фр
0 Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Вест Хэм 62.2% (23)
    X 27% (10)
    Лион 10.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лион
    2.09
    3.70
    3.81
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Лион

    Исход игры
    Вест Хэм
    62.2% (23)
    Ничья
    27% (10)
    Лион
    10.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    43.2% (16)
    1:1 Ничья
    27% (10)
    1:2 Лион
    10.8% (4)
    1:0 Вест Хэм
    8.1% (3)
    2:0 Вест Хэм
    8.1% (3)
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    Вест Хэм
    Лион

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