Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.38
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.25
|Райс Деклан
|2
|0.25
|Антонио Майкл
|1
|0.13
|Боуэн Джаррод
|1
|0.13
|Доусон Крэйг
|1
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.13
|Диоп Исса
|1
|0.13
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.13
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экамби Карл Токо
|6
|0.75
|Слимани Ислам
|3
|0.38
|Пакета Лукас
|2
|0.25
|Шерки Райан
|2
|0.25
|Ауа Уссем
|2
|0.25
|Дембеле Мусса II
|1
|0.13
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Дюбуа Лео
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|3
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Лион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4
Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вест Хэм - Лион
Исход игры
Вест Хэм
62.2% (23)
Ничья
27% (10)
Лион
10.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
43.2% (16)
1:1 Ничья
27% (10)
1:2 Лион
10.8% (4)
1:0 Вест Хэм
8.1% (3)
2:0 Вест Хэм
8.1% (3)
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