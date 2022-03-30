  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Бенфика
Прогнозы 49
Ливерпуль 93.9% (46)
X 6.1% (3)
Бенфика 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Бенфика
1.34
6.20
9.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Бенфика

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЕ
4:1
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.89
Мане Садио 3 0.33
Фирмино Роберто 3 0.33
Хендерсон Джордан 1 0.11
Ориги Дивок 1 0.11
Кейта Наби 1 0.11
Диас Луис 1 0.11
Алькантара Тьяго 1 0.11
Жота Диогу 1 0.11
Конате Ибраима 1 0.11
Робертсон Эндрю 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.56
Яремчук Роман 2 0.22
Силва Рафа 1 0.11
Родригес Фелипе II 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адель Таарабт 2 0
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Рамуш Гонсалу 2 0
Яремчук Роман 2 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Лукас VI 1 0
Нуньес Дарвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
5
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
44%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
5
36%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Бенфика
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1
Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
1 Бенфика
3 Ливерпуль
1 Вильярреал
0 Бавария
1 Челси
3 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2022, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ливерпуль 93.9% (46)
    X 6.1% (3)
    Бенфика 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Бенфика
    1.34
    6.20
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ливерпуль - Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Бенфика

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.9% (46)
    Ничья
    6.1% (3)
    Бенфика
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    42.9% (21)
    2:1 Ливерпуль
    32.7% (16)
    3:1 Ливерпуль
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    3:0 Ливерпуль
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Бенфика

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     