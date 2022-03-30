Лига чемпионов 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Бенфика
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (1)
|0.89
|Мане Садио
|3
|0.33
|Фирмино Роберто
|3
|0.33
|Хендерсон Джордан
|1
|0.11
|Ориги Дивок
|1
|0.11
|Кейта Наби
|1
|0.11
|Диас Луис
|1
|0.11
|Алькантара Тьяго
|1
|0.11
|Жота Диогу
|1
|0.11
|Конате Ибраима
|1
|0.11
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|5 (1)
|0.56
|Яремчук Роман
|2
|0.22
|Силва Рафа
|1
|0.11
|Родригес Фелипе II
|1
|0.11
|Жилберто Жуниор
|1
|0.11
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адель Таарабт
|2
|0
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Рамуш Гонсалу
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
5
33%
2
25%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
44%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
5
36%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0
Бенфика
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бенфика - Белененсеш 3:1 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Брага - Бенфика 3:2 Бенфика - Эшторил 2:1
Аякс - Бенфика 0:1 Бенфика - Визела 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Бенфика - Аякс 2:2 Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Бенфика
Исход игры
Ливерпуль
93.9% (46)
Ничья
6.1% (3)
Бенфика
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
42.9% (21)
2:1 Ливерпуль
32.7% (16)
3:1 Ливерпуль
10.2% (5)
2:2 Ничья
6.1% (3)
3:0 Ливерпуль
4.1% (2)
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