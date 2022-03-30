Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Камп Ноу
История личных встреч
Барселона
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|2 (1)
|0.4
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.4
|Де Йонг Френки
|1
|0.2
|Пике Херард
|1
|0.2
|Альба Жорди
|1
|0.2
|Педри
|1
|0.2
|Траоре Адама
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|4
|0.44
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.22
|Костич Филип
|1
|0.11
|Соу Джибриль
|1
|0.11
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.11
|Туре Альмами
|1
|0.11
|Ламмерс Сэм
|1
|0.11
|Хёуге Йенс
|1
|0.11
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.11
|Линнстрем Йеспер
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альба Жорди
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|2
|1
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
60%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Барселона - Айнтрахт Фр
Исход игры
Барселона
98% (49)
Ничья
2% (1)
Айнтрахт Фр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
59.18% (29)
Нет
40.82% (20)
Популярный счёт
3:1 Барселона
30% (15)
2:0 Барселона
28% (14)
2:1 Барселона
20% (10)
3:0 Барселона
8% (4)
4:1 Барселона
4% (2)
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