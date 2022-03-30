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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр

История личных встреч

Барселона
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 (1) 0.4
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.4
Де Йонг Френки 1 0.2
Пике Херард 1 0.2
Альба Жорди 1 0.2
Педри 1 0.2
Траоре Адама 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.44
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.22
Костич Филип 1 0.11
Соу Джибриль 1 0.11
Борре Рафаэль 1 (1) 0.11
Туре Альмами 1 0.11
Ламмерс Сэм 1 0.11
Хёуге Йенс 1 0.11
Кнауфф Ансгар 1 0.11
Линнстрем Йеспер 0 0
Чендлер Тимоти 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альба Жорди 2 0
Гави 2 0
Бускетс Серхио 1 0
Депай Мемфис 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 2 1
Пасьенса Гонсало 3 0
Якич Кристиян 2 0
Трапп Кевин 1 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Соу Джибриль 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Баркок Аймен 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
60%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
4 Аталанта
2 Байер Л
3 Брага
1 Монако
4 Глазго Рейнджерс
2 Црвена Звезда
1 Севилья
2 Вест Хэм
1 Порту
2 Лион
2 Бетис
3 Айнтрахт Фр
2 Барселона
1 Галатасарай
1/4 финала
?
?
1 Брага
0 Глазго Рейнджерс
1 Вест Хэм
1 Лион
1 Айнтрахт Фр
1 Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Барселона 98% (49)
    X 2% (1)
    Айнтрахт Фр 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.45
    5.35
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Барселона
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Айнтрахт Фр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    59.18% (29)
    Нет
    40.82% (20)
    Популярный счёт
    3:1 Барселона
    30% (15)
    2:0 Барселона
    28% (14)
    2:1 Барселона
    20% (10)
    3:0 Барселона
    8% (4)
    4:1 Барселона
    4% (2)
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