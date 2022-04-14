Жозе Моуриньо будет биться и настроит своих подопечных только на уверенную победу против норвежцев, которых... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|8
|0.8
|Дзаньоло Николо
|4
|0.4
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.3
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.3
|Перес Карлес
|2
|0.2
|Смоллинг Крис
|1
|0.1
|Оливейра Сержиу
|1
|0.1
|Майораль Борха
|1
|0.1
|Манчини Джанлука
|1
|0.1
|Ибаньес Рожер
|1
|0.1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.5
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.42
|Ботхейм Эрик
|4
|0.33
|Ветлесен Уго
|3
|0.25
|Салтнес Ульрик
|2
|0.17
|Эспейор Рунар
|1
|0.08
|Берг Патрик
|1
|0.08
|Фет Сондре
|1
|0.08
|Сампстед Альфонс
|1
|0.08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|0
|1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка