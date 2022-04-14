И снова есть работа у врачей "Ромы", в этот раз на газоне оказался Абрахам, автор первого и пока победного мяча в этой встрече.

Тройная замена от Моуринью - Жордан Верету, Карлес Перес и Эйнсли Мэйтленд-Найлс играют вместо Генриха Мхитаряна, Тэмми Абрахама и Николы Залевски.

Редкий угловой в этой встрече исполнили гости, невысокая подача Хагена ни к чему серьезному не привела.

Лассе Нордас и Сигур Квиле выходят на поле вместо Олы Сольбаккена и Бриса Вембангомо.

Позиционно атакует в дебюте второго тайма "Будё-Глимт", в итоге удается заработать штрафной на правом фланге после фола Рожера на Ветлесене.

Плассирующую подачу со штрафного исполняет Салтнес, однако борьбу на втором этаже выигрывает Смоллинг, отправивший мяч в аут.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! НИКОЛО ДЗАНЬОЛО!!! Кристанте исполнил заброс по флангу на Дзаньоло, тот эффектно подработал мяч, ушел от опеки Хейбротена и вонзил снаряд в дальний верхний угол!

В отличной форме находится "Рома", демонстрируют римляне, что поражение в Норвегии было случайностью. Неспроста команда Моуринью в Серии А в последних десяти турах является лучшей командой.

Пеллегрини с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако в той зоне партнеров не оказалось, все они сместились к ближней штанге.

Карсдорп срывает атаку соперника фолом против Салтнеса, не за горами в этом матче предупреждения, которые пока арбитр не предъявлял.

А вот и первая желтая карточка - Манчини на правом фланге обороны откровенно прихватил Сольбаккена.

Сольбаккен со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, куда ни один из партнеров не поспел, мяч улетает за боковую линию на правом фланге.

Отметим, что соперник "Ромы" по полуфиналу уже определен - "Лестер" одержал волевую победу над "ПСВ" в гостях и выиграл двухматчевое противостояние, став первым полуфиналистом Лиги конференций.

Сольбаккен получает возможность для удара с левого угла штрафной после отскока мяча от партнера, но в створ ворот Ола не попал.

На покер заходит Дзаньоло, Никола получил мяч на правом краю штрафной от Пеллегрини и в касание нанес удар с левой ноги - Хайкин поймал снаряд.

Две замены происходят у гостей - Бреде Мо меняет Яфет Сери, а Виктор Бонифасе играет вместо Рунара Эспейора.

Бонифасе получил мяч в штрафной "Ромы", однако сноровки нападающему гостей не хватило, довести момент до удара свежему игроку не хватило.

Залевски отмечается ударом с угла штрафной площади, однако на пути мяча возникает Сери.

И снова Залевски получает мяч на левом фланге и эффектно его обрабатывает, однако в этот раз у поляка зафиксирован офсайд.

Карсдорп промчался по правому флангу и исполнил подачу в штрафную, мяч пришел на противоположный край к Залевски, тот прострелил во вратарскую, где снаряд достался Хайкину.

Кумсан стал адресатом заброса по флангу, однако оказался в офсайде. Спустя пару десятков секунд уже Афена-Гьян забрался во "вне игры".

Манчини подключился к атаке "Ромы" и едва не зацепился за мяч у лицевой линии, но всё же поле перед защитником "Ромы" закончилось.

В тренировочном режиме заканчивает эту встречу "Рома", очевидно, что чудесного спасения от норвежцев сегодня не дождаться. Хотя и с заменами Жозе Моуринью не спешит.

Карсдорп после диагонали от Пеллегрини остро простреливает в падении с правого края штрафной - защитники выносят мяч на угловой.

Пеллегрини с углового исполнил подачу в центр штрафной, Афена-Гьян добрался до верхового мяча, однако пробил головой выше перекладины.

На газоне оказывается капитан "Ромы" Пеллегрини, на ровном месте получает повреждение Лоренцо. Снова здоровьем лидера рисковать Моуринью явно не будет.

Сразу же Сержиу Оливейра исполнил угловой, заработанный усилиями Афены-Гьяна, однако момент до удара доведен не был.

Сольбаккен покатил мяч на правый край штрафной, Салтнес исполнил не самый чёткий навес, однако Бонифасе исхитрился пробить в падении через себя - над перекладиной.

Салтнес сфолил против Залевски на правом фланге обороны, испанский рефери обошелся без карточки, а Сержиу Оливейра со штрафного направил мяч точно в руки Хайкину.

18 ударов к данной минуте нанесли футболисты "Ромы", попав в створ 9 раз. У гостей 6 попыток и всего одно попадание в створ, которое не принесло забот Патрисиу.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв! Очень уверенное лидерство "Ромы" и сегодня, и по сумме двух матчей!

45' Одну минуту добавил испанский арбитр к основному времени первого тайма.

43' Испытывал болезненные ощущения Хаген по итогам предыдущего момента, столкновения головами с Рожером также избежать не удалось, но здесь обошлось без вмешательства врачей.

42' После навеса с углового Рожер пытался пробить по воротам головой, однако Хаген выпрыгнул вровень с соперником и головой заблокировал эту попытку.

41' Карсдорп забрасывает мяч на ход Абрахаму, тот врывается в штрафную с правого края и бьет в верхний угол, однако Хайкин цепляет снаряд, переводя его на угловой!

40' Вембангомо получает повреждение в единоборстве с одним из соперников, после которого пошла опаснейшая атака "Ромы", врачи "Будё-Глимта" на поле.

39' Пеллегрини приблизился к штрафной по центру и нанес неприятный удар низом, Хайкин отбил мяч прямо на ногу Абрахаму, однако англичанин запутался в собственных ногах и в борьбе с Сампстедом не смог протолкнуть снаряд в сетку!

38' Кристанте на чужой половине поля с нарушением правил атаковал Венгамбомо, по фолам счёт 5:0 в пользу "Ромы". Возможно, в паре эпизодов норвежцам как раз следовало остановить соперника с нарушением.

37' Дзаньоло не успел выйти из положения "вне игры" на правом фланге, потому в момент получения им мяча боковой арбитр зажег флажок.

35' Небольшую передышку для себя организует "Рома", позволяя сопернику довольно много контролировать мяч, но по-прежнему без особого продвижения вперед.

33' Салтнес протащил мяч по центральной зоне и попытался пробить метров с 30, однако угодил в Смоллинга.

32' Карсдорп на огромной скорости промчался по правому флангу, но в самый ответственный момент упустил мяч за лицевую линию, не успев исполнить передачу в штрафную.

31' Пеллегрини исполнил заброс на ход Дзаньоло, который вновь рассчитывал выйти один на один с голкипером, но в этот раз Хайкин был на мяче первым.

30' Показывает сегодня мастер-класс "Рома", еще одной сенсации от норвежского клуба мы сегодня, видимо, не дождемся. С четвертой попытки римляне готовы обыграть неуступчивый "Будё-Глимт".

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! НИКОЛО ДЗАНЬОЛО!!!

Хозяева отбились после навеса Хагена с углового, Залевски подхватил мяч, протащил его до чужой половины и забросил на ход Дзаньоло, который вновь вышел тет-а-тет с Хайкиным и спокойно переиграл российского голкипера, перебросив через Никиту игровой снаряд!

28' Кумсан промчался по правому флангу, вошел в штрафную, где встретил жесткое сопротивление со стороны Рожера - угловой.

27' А вот и первый удар "Будё-Глимта" сегодня - Ветлесен обыгрался с партнером, подработал под левую и пробил с 18 метров, но Патрисиу справился без видимых усилий.

25' Тотальное преимущество "Ромы" на "Стадио Олимпико", такими темпами подопечные Жозе Моуринью могут взять убедительный реванш за поражение 1:6 на групповой стадии.

24' Едва гости разыграли мяч с центра поля, как потеряли его, Дзаньоло самостоятельно добрался до штрафной площади, убрав по пути нескольких соперников, однако пробил с 13 метров чуть выше перекладины!

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКОЛО ДЗАНЬОЛО!!!

Прорывают римляне оборону соперника по центру, Пеллегрини исполняет передачу на ход Дзаньоло, тот вываливается на рандеву с Хайкиным и хладнокровно реализует момент!

22' Пеллегрини после прострела с правого фланга от Карсдорпа пробивает пяткой из центра штрафной - Хайкин снова вынужден спасать свою команду!

21' Интересно, что по владению мячом гости пока даже немного впереди, но перейти за центр поля им пока практически не удается.

20' Дзаньоло завершает очередную атаку "Ромы" ударом с левой ноги метров с 25 - мяч пролетает над перекладиной ворот Хайкина.

19' Пеллегрини получил мяч на левом краю штрафной и попытался прострелить в центр, но его накрыли сразу два защитника гостевой команды.

18' Заброс по флангу исполняет один из игроков "Будё-Глимта", однако Патрисиу выходит к боковой границе штрафной и спокойно забирает мяч.

17' Большое преимущество на стороне "Ромы" на старте этого матча, сегодня норвежцам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

16' Дзаньоло разобрался на фланге с двумя соперниками и покатил на Мхитаряна, тот прострелил в штрафную, а Абрахам, сыграв на опережение, пяткой направлял мяч в дальний угол - рядом со штангой!

15' Пеллегрини получил мяч в штрафной от Залевски и покатил чуть правее на Мхитаряна, который пальнул с 15 метров в ближний угол - совсем рядом со штангой!

13' С невысокой подачей Карсдорпа оборона гостей справляется, с подбора в касание пробивает Мхитарян - мяч проходит левее створа.

12' Сильный заброс вперед исполняет Залевски, однако мяч становится легкой добычей Хайкина, который своевременно вышел к границе штрафной площади.

10' Продолжают римляне контролировать ход встречи в дебюте, явно намерены хозяева реабилитироваться за конфуз в первом матче в Норвегии.

8' Залевски с левого фланга исполняет заброс в штрафную гостей, однако первым на мяче на углу вратарской оказывается Хайкин.

7' Абрахам после фланговой подачи Дзаньоло наносит удар головой, играя на опережение - Хайкин ловит мяч намертво.

6' Стремительным получается дебют в нашем матче, "Рома" отыгрывает отставание, сравнивая счёт по сумме двух матчей.

5' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТЭММИ АБРАХАМ!!!

После розыгрыша углового на правом фланге последовала подача в штрафную, Хайкин после касания Кристанте пяткой отбил мяч перед собой, а Абрахам был точен на добивании!

4' С первых минут "Рома" берет мяч под свой контроль, намерены подопечные Моуринью как можно скорее ликвидировать дефицит по итогам первого матча.

2' Вошли хозяева в штрафную по правому краю, однако защитники норвежского клуба встречают Мхитаряна, отбирая мяч.

1' На первых же секундах хозяева получили право на угловой, после навеса Пеллегрини мяч пришел к Дзаньоло, но тому не позволили пробить по воротам.