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Лига конференций 2021-2022

Рома
4:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Будё-Глимт

Ход матча

5'
Абрахам Тэмми
1:0
23'
Дзаньоло Николо
2:0
29'
Дзаньоло Николо
3:0
49'
Дзаньоло Николо
4:0
Прогнозы 136
Рома 84.6% (115)
X 10.3% (14)
Будё-Глимт 5.1% (7)
-1
выиграет Рома, со счетом 2:1
Жозе Моуриньо будет биться и настроит своих подопечных только на уверенную победу против норвежцев, которых... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Будё-Глимт
1.41
5.25
8.30
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Будё-Глимт

История личных встреч

Рома
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
2:2
ЛК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.8
Дзаньоло Николо 4 0.4
Эль-Шаарави Стефан 3 0.3
Пеллегрини Лоренцо 3 0.3
Перес Карлес 2 0.2
Смоллинг Крис 1 0.1
Оливейра Сержиу 1 0.1
Майораль Борха 1 0.1
Манчини Джанлука 1 0.1
Ибаньес Рожер 1 0.1
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.5
Пеллегрино Амаль 5 0.42
Ботхейм Эрик 4 0.33
Ветлесен Уго 3 0.25
Салтнес Ульрик 2 0.17
Эспейор Рунар 1 0.08
Берг Патрик 1 0.08
Фет Сондре 1 0.08
Сампстед Альфонс 1 0.08

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
14%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
2 Лестер
1 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавляет испанский арбитр к основному времени матча.
  • Замена
    88'
    Лассе Нордас и Сигур Квиле выходят на поле вместо Олы Сольбаккена и Бриса Вембангомо.
  • Угловой
    86'
    Редкий угловой в этой встрече исполнили гости, невысокая подача Хагена ни к чему серьезному не привела.
  • Замена
    85'
    Тройная замена от Моуринью - Жордан Верету, Карлес Перес и Эйнсли Мэйтленд-Найлс играют вместо Генриха Мхитаряна, Тэмми Абрахама и Николы Залевски.
  • Травма, повреждение
    84'
    И снова есть работа у врачей "Ромы", в этот раз на газоне оказался Абрахам, автор первого и пока победного мяча в этой встрече.
  • 83'
    18 ударов к данной минуте нанесли футболисты "Ромы", попав в створ 9 раз. У гостей 6 попыток и всего одно попадание в створ, которое не принесло забот Патрисиу.
  • Фол, нарушение
    81'
    Салтнес сфолил против Залевски на правом фланге обороны, испанский рефери обошелся без карточки, а Сержиу Оливейра со штрафного направил мяч точно в руки Хайкину.
  • 79'
    Сольбаккен покатил мяч на правый край штрафной, Салтнес исполнил не самый чёткий навес, однако Бонифасе исхитрился пробить в падении через себя - над перекладиной.
  • Угловой
    77'
    Сразу же Сержиу Оливейра исполнил угловой, заработанный усилиями Афены-Гьяна, однако момент до удара доведен не был.
  • Замена
    76'
    Вместо Лоренцо Пеллегрини на поле появляется Сержиу Оливейра.
  • Травма, повреждение
    75'
    На газоне оказывается капитан "Ромы" Пеллегрини, на ровном месте получает повреждение Лоренцо. Снова здоровьем лидера рисковать Моуринью явно не будет.
  • 73'
    Пеллегрини с углового исполнил подачу в центр штрафной, Афена-Гьян добрался до верхового мяча, однако пробил головой выше перекладины.
  • Замена
    73'
    Джоэл Мугиша появляется на поле вместо Джилберта Кумсана.
  • 72'
    Карсдорп после диагонали от Пеллегрини остро простреливает в падении с правого края штрафной - защитники выносят мяч на угловой.
  • 71'
    В тренировочном режиме заканчивает эту встречу "Рома", очевидно, что чудесного спасения от норвежцев сегодня не дождаться. Хотя и с заменами Жозе Моуринью не спешит.
  • 70'
    Манчини подключился к атаке "Ромы" и едва не зацепился за мяч у лицевой линии, но всё же поле перед защитником "Ромы" закончилось.
  • Офсайд
    68'
    Кумсан стал адресатом заброса по флангу, однако оказался в офсайде. Спустя пару десятков секунд уже Афена-Гьян забрался во "вне игры".
  • 67'
    Карсдорп промчался по правому флангу и исполнил подачу в штрафную, мяч пришел на противоположный край к Залевски, тот прострелил во вратарскую, где снаряд достался Хайкину.
  • Офсайд
    65'
    И снова Залевски получает мяч на левом фланге и эффектно его обрабатывает, однако в этот раз у поляка зафиксирован офсайд.
  • 64'
    Залевски отмечается ударом с угла штрафной площади, однако на пути мяча возникает Сери.
  • 63'
    Бонифасе получил мяч в штрафной "Ромы", однако сноровки нападающему гостей не хватило, довести момент до удара свежему игроку не хватило.
  • Замена
    61'
    Две замены происходят у гостей - Бреде Мо меняет Яфет Сери, а Виктор Бонифасе играет вместо Рунара Эспейора.
  • Замена
    60'
    Да, Николо Дзаньоло покидает поле, Феликс Афена-Гьян вступает в игру.
  • Травма, повреждение
    59'
    По итогам предыдущего момента Дзаньоло остался сидеть на газоне, помощь врачей требуется герою сегодняшнего матча.
  • 58'
    На покер заходит Дзаньоло, Никола получил мяч на правом краю штрафной от Пеллегрини и в касание нанес удар с левой ноги - Хайкин поймал снаряд.
  • 57'
    Сольбаккен получает возможность для удара с левого угла штрафной после отскока мяча от партнера, но в створ ворот Ола не попал.
  • 56'
    Отметим, что соперник "Ромы" по полуфиналу уже определен - "Лестер" одержал волевую победу над "ПСВ" в гостях и выиграл двухматчевое противостояние, став первым полуфиналистом Лиги конференций.
  • 55'
    Сольбаккен со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, куда ни один из партнеров не поспел, мяч улетает за боковую линию на правом фланге.
  • Желтая карточка
    54'
    А вот и первая желтая карточка - Манчини на правом фланге обороны откровенно прихватил Сольбаккена.
  • Фол, нарушение
    53'
    Карсдорп срывает атаку соперника фолом против Салтнеса, не за горами в этом матче предупреждения, которые пока арбитр не предъявлял.
  • 52'
    Пеллегрини с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако в той зоне партнеров не оказалось, все они сместились к ближней штанге.
  • 50'
    В отличной форме находится "Рома", демонстрируют римляне, что поражение в Норвегии было случайностью. Неспроста команда Моуринью в Серии А в последних десяти турах является лучшей командой.
  • 3 гола - хет-трик!
    49'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! НИКОЛО ДЗАНЬОЛО!!!
    Кристанте исполнил заброс по флангу на Дзаньоло, тот эффектно подработал мяч, ушел от опеки Хейбротена и вонзил снаряд в дальний верхний угол!
  • 48'
    Плассирующую подачу со штрафного исполняет Салтнес, однако борьбу на втором этаже выигрывает Смоллинг, отправивший мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    47'
    Позиционно атакует в дебюте второго тайма "Будё-Глимт", в итоге удается заработать штрафной на правом фланге после фола Рожера на Ветлесене.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! Очень уверенное лидерство "Ромы" и сегодня, и по сумме двух матчей!
  • 45'
    Одну минуту добавил испанский арбитр к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Испытывал болезненные ощущения Хаген по итогам предыдущего момента, столкновения головами с Рожером также избежать не удалось, но здесь обошлось без вмешательства врачей.
  • Угловой
    42'
    После навеса с углового Рожер пытался пробить по воротам головой, однако Хаген выпрыгнул вровень с соперником и головой заблокировал эту попытку.
  • Опасный момент
    41'
    Карсдорп забрасывает мяч на ход Абрахаму, тот врывается в штрафную с правого края и бьет в верхний угол, однако Хайкин цепляет снаряд, переводя его на угловой!
  • Травма, повреждение
    40'
    Вембангомо получает повреждение в единоборстве с одним из соперников, после которого пошла опаснейшая атака "Ромы", врачи "Будё-Глимта" на поле.
  • Опасный момент
    39'
    Пеллегрини приблизился к штрафной по центру и нанес неприятный удар низом, Хайкин отбил мяч прямо на ногу Абрахаму, однако англичанин запутался в собственных ногах и в борьбе с Сампстедом не смог протолкнуть снаряд в сетку!
  • Фол, нарушение
    38'
    Кристанте на чужой половине поля с нарушением правил атаковал Венгамбомо, по фолам счёт 5:0 в пользу "Ромы". Возможно, в паре эпизодов норвежцам как раз следовало остановить соперника с нарушением.
  • Офсайд
    37'
    Дзаньоло не успел выйти из положения "вне игры" на правом фланге, потому в момент получения им мяча боковой арбитр зажег флажок.
  • 35'
    Небольшую передышку для себя организует "Рома", позволяя сопернику довольно много контролировать мяч, но по-прежнему без особого продвижения вперед.
  • 33'
    Салтнес протащил мяч по центральной зоне и попытался пробить метров с 30, однако угодил в Смоллинга.
  • 32'
    Карсдорп на огромной скорости промчался по правому флангу, но в самый ответственный момент упустил мяч за лицевую линию, не успев исполнить передачу в штрафную.
  • 31'
    Пеллегрини исполнил заброс на ход Дзаньоло, который вновь рассчитывал выйти один на один с голкипером, но в этот раз Хайкин был на мяче первым.
  • 30'
    Показывает сегодня мастер-класс "Рома", еще одной сенсации от норвежского клуба мы сегодня, видимо, не дождемся. С четвертой попытки римляне готовы обыграть неуступчивый "Будё-Глимт".
  • 2 гола - дубль!
    29'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! НИКОЛО ДЗАНЬОЛО!!!
    Хозяева отбились после навеса Хагена с углового, Залевски подхватил мяч, протащил его до чужой половины и забросил на ход Дзаньоло, который вновь вышел тет-а-тет с Хайкиным и спокойно переиграл российского голкипера, перебросив через Никиту игровой снаряд!
  • 28'
    Кумсан промчался по правому флангу, вошел в штрафную, где встретил жесткое сопротивление со стороны Рожера - угловой.
  • 27'
    А вот и первый удар "Будё-Глимта" сегодня - Ветлесен обыгрался с партнером, подработал под левую и пробил с 18 метров, но Патрисиу справился без видимых усилий.
  • 25'
    Тотальное преимущество "Ромы" на "Стадио Олимпико", такими темпами подопечные Жозе Моуринью могут взять убедительный реванш за поражение 1:6 на групповой стадии.
  • Опасный момент
    24'
    Едва гости разыграли мяч с центра поля, как потеряли его, Дзаньоло самостоятельно добрался до штрафной площади, убрав по пути нескольких соперников, однако пробил с 13 метров чуть выше перекладины!
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКОЛО ДЗАНЬОЛО!!!
    Прорывают римляне оборону соперника по центру, Пеллегрини исполняет передачу на ход Дзаньоло, тот вываливается на рандеву с Хайкиным и хладнокровно реализует момент!
  • Опасный момент
    22'
    Пеллегрини после прострела с правого фланга от Карсдорпа пробивает пяткой из центра штрафной - Хайкин снова вынужден спасать свою команду!
  • 21'
    Интересно, что по владению мячом гости пока даже немного впереди, но перейти за центр поля им пока практически не удается.
  • 20'
    Дзаньоло завершает очередную атаку "Ромы" ударом с левой ноги метров с 25 - мяч пролетает над перекладиной ворот Хайкина.
  • 19'
    Пеллегрини получил мяч на левом краю штрафной и попытался прострелить в центр, но его накрыли сразу два защитника гостевой команды.
  • 18'
    Заброс по флангу исполняет один из игроков "Будё-Глимта", однако Патрисиу выходит к боковой границе штрафной и спокойно забирает мяч.
  • 17'
    Большое преимущество на стороне "Ромы" на старте этого матча, сегодня норвежцам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.
  • Опасный момент
    16'
    Дзаньоло разобрался на фланге с двумя соперниками и покатил на Мхитаряна, тот прострелил в штрафную, а Абрахам, сыграв на опережение, пяткой направлял мяч в дальний угол - рядом со штангой!
  • Опасный момент
    15'
    Пеллегрини получил мяч в штрафной от Залевски и покатил чуть правее на Мхитаряна, который пальнул с 15 метров в ближний угол - совсем рядом со штангой!
  • 13'
    С невысокой подачей Карсдорпа оборона гостей справляется, с подбора в касание пробивает Мхитарян - мяч проходит левее створа.
  • 12'
    Сильный заброс вперед исполняет Залевски, однако мяч становится легкой добычей Хайкина, который своевременно вышел к границе штрафной площади.
  • 10'
    Продолжают римляне контролировать ход встречи в дебюте, явно намерены хозяева реабилитироваться за конфуз в первом матче в Норвегии.
  • 8'
    Залевски с левого фланга исполняет заброс в штрафную гостей, однако первым на мяче на углу вратарской оказывается Хайкин.
  • 7'
    Абрахам после фланговой подачи Дзаньоло наносит удар головой, играя на опережение - Хайкин ловит мяч намертво.
  • 6'
    Стремительным получается дебют в нашем матче, "Рома" отыгрывает отставание, сравнивая счёт по сумме двух матчей.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТЭММИ АБРАХАМ!!!
    После розыгрыша углового на правом фланге последовала подача в штрафную, Хайкин после касания Кристанте пяткой отбил мяч перед собой, а Абрахам был точен на добивании!
  • 4'
    С первых минут "Рома" берет мяч под свой контроль, намерены подопечные Моуринью как можно скорее ликвидировать дефицит по итогам первого матча.
  • 2'
    Вошли хозяева в штрафную по правому краю, однако защитники норвежского клуба встречают Мхитаряна, отбирая мяч.
  • Угловой
    1'
    На первых же секундах хозяева получили право на угловой, после навеса Пеллегрини мяч пришел к Дзаньоло, но тому не позволили пробить по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Дзаньоло Николо бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Дзаньоло Николо бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Абрахам Тэмми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Рома 4:0 Будё-Глимт

Исход игры
Рома
84.6% (115)
Ничья
10.3% (14)
Будё-Глимт
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
2:0 Рома
27.2% (37)
2:1 Рома
21.3% (29)
3:1 Рома
14% (19)
1:1 Ничья
8.8% (12)
1:0 Рома
4.4% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Рома
Будё-Глимт

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