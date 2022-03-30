  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Рома
 
Позже

Стадион:
Будё-Глимт

История личных встреч

Рома
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
2:1
ЛК
2:2
ЛК
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 7 0.78
Эль-Шаарави Стефан 3 0.33
Пеллегрини Лоренцо 3 0.33
Перес Карлес 2 0.22
Смоллинг Крис 1 0.11
Оливейра Сержиу 1 0.11
Майораль Борха 1 0.11
Манчини Джанлука 1 0.11
Дзаньоло Николо 1 0.11
Ибаньес Рожер 1 0.11
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.55
Пеллегрино Амаль 5 0.45
Ботхейм Эрик 4 0.36
Ветлесен Уго 3 0.27
Салтнес Ульрик 2 0.18
Эспейор Рунар 1 0.09
Берг Патрик 1 0.09
Фет Сондре 1 0.09
Сампстед Альфонс 1 0.09

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
14%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рома - Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Рома - Будё-Глимт

Исход игры
Рома
88.2% (45)
Ничья
9.8% (5)
Будё-Глимт
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
2:0 Рома
47.1% (24)
2:1 Рома
17.6% (9)
3:1 Рома
13.7% (7)
1:1 Ничья
9.8% (5)
1:0 Рома
3.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рома
Будё-Глимт

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 