Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|7
|0.78
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.33
|Перес Карлес
|2
|0.22
|Смоллинг Крис
|1
|0.11
|Оливейра Сержиу
|1
|0.11
|Майораль Борха
|1
|0.11
|Манчини Джанлука
|1
|0.11
|Дзаньоло Николо
|1
|0.11
|Ибаньес Рожер
|1
|0.11
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.55
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.45
|Ботхейм Эрик
|4
|0.36
|Ветлесен Уго
|3
|0.27
|Салтнес Ульрик
|2
|0.18
|Эспейор Рунар
|1
|0.09
|Берг Патрик
|1
|0.09
|Фет Сондре
|1
|0.09
|Сампстед Альфонс
|1
|0.09
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|0
|1
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
3
33%
1
6%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
14%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1
АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Будё-Глимт
Исход игры
Рома
88.2% (45)
Ничья
9.8% (5)
Будё-Глимт
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
46% (23)
Нет
54% (27)
Популярный счёт
2:0 Рома
47.1% (24)
2:1 Рома
17.6% (9)
3:1 Рома
13.7% (7)
1:1 Ничья
9.8% (5)
1:0 Рома
3.9% (2)
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