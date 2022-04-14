Эти команды не затерялись бы на групповой стадии Лиги Чемпионов. Ответная встреча будет сильно отличаться... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|3
|0.5
|Гакпо Коди
|3
|0.5
|Гётце Марио
|1
|0.17
|Доан Рицу
|1
|0.17
|Вертессен Йорбе
|1
|0.17
|Мадуэке Нони
|1
|0.17
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.33
|Барнс Харви
|2
|0.33
|Олбрайтон Марк
|1
|0.17
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.17
|Ндиди Уилфред
|1
|0.17
|Дака Пэтсон
|1
|0.17
|Фофана Уэсли
|1
|0.17
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.17