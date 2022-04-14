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Лига конференций 2021-2022

ПСВ
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Лестер
0' 12'
Прогнозы 122
ПСВ 69.7% (85)
X 15.6% (19)
Лестер 14.8% (18)
0
выиграет ПСВ, со счетом 2:1
Эти команды не затерялись бы на групповой стадии Лиги Чемпионов. Ответная встреча будет сильно отличаться... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Лестер
2.05
3.78
4.00
Все Коэффициенты
Новости
ПСВ
Лестер

История личных встреч

ПСВ
Лестер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.5
Гакпо Коди 3 0.5
Гётце Марио 1 0.17
Доан Рицу 1 0.17
Вертессен Йорбе 1 0.17
Мадуэке Нони 1 0.17
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.33
Барнс Харви 2 0.33
Олбрайтон Марк 1 0.17
Ихеаначо Келечи 1 0.17
Ндиди Уилфред 1 0.17
Дака Пэтсон 1 0.17
Фофана Уэсли 1 0.17
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.17

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1
Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 12'
    Рикарду на чужой половине поля сыграл на перехвате, но Олбрайтону справа вперёд продвинуться не удалось.
  • Фол, нарушение
    11'
    Фофана в центре поля руками придержал Гакпо.
  • Угловой
    10'
    Олбрайтон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • 9'
    Мэддисон слева со штрафного навесил на Эванса, мяч от головы Джонни попал в голову Фофана и полетел над воротами.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гутьеррес на фланге сбил Дьюзбери-Холла.
  • 7'
    Гётце слева навесил к дальней штанге, где Захави не смог дотянуться ногой до мяча.
  • 6'
    Гакпо не смог сделать точный пас направо на ход партнёрам.
  • 5'
    Первые минуты встречи активнее проводят хозяева. "Лестер" старается подержать  мяч на своей половине поля.
  • Офсайд
    4'
    Гётце слева забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    3'
    Жуниор в центре поля попал ногой в живот Эвансу.
  • 2'
    ПСВ играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Лестер" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Филипс"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Лестер

Исход игры
ПСВ
69.7% (85)
Ничья
15.6% (19)
Лестер
14.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (72)
Меньше
32.08% (34)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
44.3% (54)
1:1 Ничья
13.1% (16)
1:0 ПСВ
9% (11)
1:2 Лестер
7.4% (9)
2:0 ПСВ
3.3% (4)
3:1 ПСВ
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Лестер
1.6% (2)
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ПСВ
Лестер

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