Рикарду на чужой половине поля сыграл на перехвате, но Олбрайтону справа вперёд продвинуться не удалось.

Олбрайтон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

9'

Мэддисон слева со штрафного навесил на Эванса, мяч от головы Джонни попал в голову Фофана и полетел над воротами.