Лига конференций 2021-2022
История личных встреч
ПСВ
Лестер
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|3
|0.6
|Гакпо Коди
|3
|0.6
|Гётце Марио
|1
|0.2
|Доан Рицу
|1
|0.2
|Вертессен Йорбе
|1
|0.2
|Мадуэке Нони
|1
|0.2
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.4
|Барнс Харви
|2
|0.4
|Олбрайтон Марк
|1
|0.2
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.2
|Ндиди Уилфред
|1
|0.2
|Дака Пэтсон
|1
|0.2
|Фофана Уэсли
|1
|0.2
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1
Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ - Лестер
Исход игры
ПСВ
70.6% (36)
Ничья
17.6% (9)
Лестер
11.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
70% (35)
Меньше
30% (15)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
51% (26)
1:1 Ничья
15.7% (8)
1:2 Лестер
7.8% (4)
2:0 ПСВ
5.9% (3)
1:0 ПСВ
5.9% (3)
3:1 ПСВ
3.9% (2)
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