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Лига конференций 2021-2022

ПСВ
 
Позже

Стадион:
Лестер
Прогнозы 51
ПСВ 70.6% (36)
X 17.6% (9)
Лестер 11.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Лестер
2.10
3.80
4.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ПСВ
Лестер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.6
Гакпо Коди 3 0.6
Гётце Марио 1 0.2
Доан Рицу 1 0.2
Вертессен Йорбе 1 0.2
Мадуэке Нони 1 0.2
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.4
Барнс Харви 2 0.4
Олбрайтон Марк 1 0.2
Ихеаначо Келечи 1 0.2
Ндиди Уилфред 1 0.2
Дака Пэтсон 1 0.2
Фофана Уэсли 1 0.2
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1
Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 51
    ПСВ 70.6% (36)
    X 17.6% (9)
    Лестер 11.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Лестер
    2.10
    3.80
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ПСВ - Лестер

    Исход игры
    ПСВ
    70.6% (36)
    Ничья
    17.6% (9)
    Лестер
    11.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (35)
    Меньше
    30% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    51% (26)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    1:2 Лестер
    7.8% (4)
    2:0 ПСВ
    5.9% (3)
    1:0 ПСВ
    5.9% (3)
    3:1 ПСВ
    3.9% (2)
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