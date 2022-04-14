«Аталанта» в своих последних матчах в чемпионате Италии выступила не лучшим образом. «Лейпциг», в свою... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малиновский Руслан
|3
|0.5
|Муриэль Луис
|3
|0.5
|Джимсити Берат
|2
|0.33
|Бога Жереми
|1
|0.17
|Меле Йоаким
|1
|0.17
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.5
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|Андре Силва
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0