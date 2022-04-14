Тонкий пас выдал Малиновский вперед на ход Сапате, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

После прострела с фланга от Силвы пробивал по воротам Хенрихс, но мяч от ноги Демирала полетел на угловой.

Разыграли угловой "быки", после чего с дальней дистанции пробивал Лаймер, но мяч был заблокирован защитниками.

По флангу забросил Анхелиньо на ход Нкунку, но тот в борьбе с защитником не смог сохраниться мяч в пределах поля.

На своей половине поля Лаймер руками уложил на газон Коопмейнерса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

9' Диагональ исполнял Кампль на левый фланг, куда забегал Силва, но не смог догнать он мяч в пределах поля.

8' В центре поля получил по ногам Коопмейнерс в подкате от Силвы. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

7' Пробивал по воротам Дзаппакоста после прострела от Малиновского, но смог смог спасти свою команду Гулачи.

6' Убежал в атаку по правому флангу Хатебур и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.

5' Мог убегать Ольмо на ворота соперника после заброса от Лаймера, но подыграл он себе рукой в борьбе с защитником.

4' В центре поля получил по ногам Нкунку в подкате от Демирала. Штрафной удар исполнять будут гости.

3' Выиграл подбор у штрафной соперника Хатебур и пробил с ходу, но на пути мяча оказалась спина Орбана.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.