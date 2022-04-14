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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 51 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 138
Аталанта 68.1% (94)
X 18.8% (26)
РБ Лейпциг 13% (18)
0
выиграет РБ Лейпциг, со счетом 1:3
«Аталанта» в своих последних матчах в чемпионате Италии выступила не лучшим образом. «Лейпциг», в свою... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
РБ Лейпциг
2.81
3.85
2.67
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
18
Малиновский
Руслан
10
Бога
Жереми
91
Сапата
Дуван
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
27
Лаймер
Конрад
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Аталанта
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Аталанта
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малиновский Руслан 3 0.5
Муриэль Луис 3 0.5
Джимсити Берат 2 0.33
Бога Жереми 1 0.17
Меле Йоаким 1 0.17
Де Рон Мартен 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.5
Орбан Вилли 1 0.25
Андре Силва 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Анхелиньо Хосе 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 2 0
Паломино Хосе 1 0
Пашалич Марио 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Демирал Мерих 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Орбан Вилли 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Андре Силва 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1
Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
4 Аталанта
2 Байер Л
3 Брага
1 Монако
4 Глазго Рейнджерс
2 Црвена Звезда
1 Севилья
2 Вест Хэм
1 Порту
2 Лион
2 Бетис
3 Айнтрахт Фр
2 Барселона
1 Галатасарай
1/4 финала
?
?
1 Брага
0 Глазго Рейнджерс
1 Вест Хэм
1 Лион
1 Айнтрахт Фр
1 Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 14'
    На своей половине поля Лаймер руками уложил на газон Коопмейнерса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 13'
    По флангу забросил Анхелиньо на ход Нкунку, но тот в борьбе с защитником не смог сохраниться мяч в пределах поля.
  • 12'
    Разыграли угловой "быки", после чего с дальней дистанции пробивал Лаймер, но мяч был заблокирован защитниками.
  • Угловой
    11'
    После прострела с фланга от Силвы пробивал по воротам Хенрихс, но мяч от ноги Демирала полетел на угловой.
  • 10'
    Тонкий пас выдал Малиновский вперед на ход Сапате, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 9'
    Диагональ исполнял Кампль на левый фланг, куда забегал Силва, но не смог догнать он мяч в пределах поля.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Коопмейнерс в подкате от Силвы. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 7'
    Пробивал по воротам Дзаппакоста после прострела от Малиновского, но смог смог спасти свою команду Гулачи.
  • 6'
    Убежал в атаку по правому флангу Хатебур и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.
  • 5'
    Мог убегать Ольмо на ворота соперника после заброса от Лаймера, но подыграл он себе рукой в борьбе с защитником.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Нкунку в подкате от Демирала. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 3'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Хатебур и пробил с ходу, но на пути мяча оказалась спина Орбана.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "РБ Лейпциг"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Аталанта 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Аталанта
66.7% (94)
Ничья
19.1% (27)
РБ Лейпциг
14.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
85.32% (93)
Нет
14.68% (16)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
34% (48)
1:1 Ничья
11.3% (16)
1:0 Аталанта
7.8% (11)
1:2 РБ Лейпциг
6.4% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:1 Аталанта
3.5% (5)
3:2 Аталанта
2.8% (4)
0:1 РБ Лейпциг
2.1% (3)
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