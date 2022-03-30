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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

История личных встреч

Аталанта
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малиновский Руслан 3 0.6
Муриэль Луис 3 0.6
Джимсити Берат 2 0.4
Бога Жереми 1 0.2
Меле Йоаким 1 0.2
Де Рон Мартен 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.67
Орбан Вилли 1 0.33
Андре Силва 1 0.33
Нкунку Кристофер 1 0.33
Анхелиньо Хосе 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 2 0
Паломино Хосе 1 0
Пашалич Марио 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Демирал Мерих 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Орбан Вилли 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Андре Силва 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1
Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
4 Аталанта
2 Байер Л
3 Брага
1 Монако
4 Глазго Рейнджерс
2 Црвена Звезда
1 Севилья
2 Вест Хэм
1 Порту
2 Лион
2 Бетис
3 Айнтрахт Фр
2 Барселона
1 Галатасарай
1/4 финала
?
?
1 Брага
0 Глазго Рейнджерс
1 Вест Хэм
1 Лион
1 Айнтрахт Фр
1 Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Аталанта 84.3% (43)
    X 9.8% (5)
    РБ Лейпциг 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.67
    3.85
    2.93
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аталанта - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Аталанта
    84.3% (43)
    Ничья
    9.8% (5)
    РБ Лейпциг
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (40)
    Меньше
    20% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (44)
    Нет
    12% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    60.8% (31)
    3:1 Аталанта
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    1:0 Аталанта
    5.9% (3)
    3:2 Аталанта
    3.9% (2)
    2:0 Аталанта
    3.9% (2)
    1:2 РБ Лейпциг
    3.9% (2)
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    РБ Лейпциг

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