Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малиновский Руслан
|3
|0.6
|Муриэль Луис
|3
|0.6
|Джимсити Берат
|2
|0.4
|Бога Жереми
|1
|0.2
|Меле Йоаким
|1
|0.2
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.67
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|Андре Силва
|1
|0.33
|Нкунку Кристофер
|1
|0.33
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1
Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Аталанта - РБ Лейпциг
Исход игры
Аталанта
84.3% (43)
Ничья
9.8% (5)
РБ Лейпциг
5.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
80% (40)
Меньше
20% (10)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
60.8% (31)
3:1 Аталанта
7.8% (4)
1:1 Ничья
7.8% (4)
1:0 Аталанта
5.9% (3)
3:2 Аталанта
3.9% (2)
2:0 Аталанта
3.9% (2)
1:2 РБ Лейпциг
3.9% (2)
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