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Лига конференций 2021-2022

ПАОК
 
Позже

Стадион:
Марсель

История личных встреч

ПАОК
Марсель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.36
Акпом Чуба 2 0.18
Креспо Хосе 1 0.09
Шваб Штефан 1 0.09
Эль-Каддури Омар 1 0.09
Куртич Ясмин 1 0.09
Виейринья 1 0.09
Митрицэ Александру 1 0.09
Сидклей Феррейра 1 0.09
Дуглас Гомес 1 0.09
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 0.8
Пайе Димитри 2 0.4
Гуйе Пап 1 0.2
Ронжье Валентин 1 0.2
Юндер Дженгиз 1 0.2
Жерсон Сантос 1 0.2
Гендузи Маттео 1 0.2
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.2

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жерсон Сантос 0 1

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
2
29%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
14%
2
17%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2
ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0
Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1
Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 49
    ПАОК 8.2% (4)
    X 59.2% (29)
    Марсель 32.7% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Марсель
    3.28
    3.40
    2.37
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ПАОК - Марсель

    Исход игры
    ПАОК
    8.2% (4)
    Ничья
    59.2% (29)
    Марсель
    32.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    53.1% (26)
    1:2 Марсель
    20.4% (10)
    0:1 Марсель
    8.2% (4)
    2:1 ПАОК
    8.2% (4)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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