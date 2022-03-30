Лига конференций 2021-2022
История личных встреч
ПАОК
Марсель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.36
|Акпом Чуба
|2
|0.18
|Креспо Хосе
|1
|0.09
|Шваб Штефан
|1
|0.09
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.09
|Куртич Ясмин
|1
|0.09
|Виейринья
|1
|0.09
|Митрицэ Александру
|1
|0.09
|Сидклей Феррейра
|1
|0.09
|Дуглас Гомес
|1
|0.09
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|0.8
|Пайе Димитри
|2
|0.4
|Гуйе Пап
|1
|0.2
|Ронжье Валентин
|1
|0.2
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|Жерсон Сантос
|1
|0.2
|Гендузи Маттео
|1
|0.2
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.2
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жерсон Сантос
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
2
29%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
14%
2
17%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2
ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0
Марсель
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1
Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПАОК - Марсель
Исход игры
ПАОК
8.2% (4)
Ничья
59.2% (29)
Марсель
32.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.1% (26)
1:2 Марсель
20.4% (10)
0:1 Марсель
8.2% (4)
2:1 ПАОК
8.2% (4)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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