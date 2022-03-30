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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 49
Лион 77.6% (38)
X 14.3% (7)
Вест Хэм 8.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Вест Хэм
2.15
3.72
3.68
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лион
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Токо-Экамби Карл 6 0.67
Слимани Ислам 3 0.33
Пакета Лукас 2 0.22
Шерки Райан 2 0.22
Ауа Уссем 2 0.22
Дембеле Мусса II 1 0.11
Ндомбеле Танги 1 0.11
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Дюбуа Лео 0 0
Какере Максанс 0 0
Гюсто Мало 0 0
Баркола Бредли 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.33
Боуэн Джаррод 2 0.22
Ярмоленко Андрей 2 0.22
Райс Деклан 2 0.22
Антонио Майкл 1 0.11
Доусон Крэйг 1 0.11
Соучек Томаш 1 0.11
Диоп Исса 1 0.11
Ноубл Марк 1 (1) 0.11
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0
Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюбуа Лео 3 0
Гюсто Мало 1 1
Боатенг Жером 2 0
Какере Максанс 2 0
Слимани Ислам 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Пакета Лукас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 3 0
Крессуэлл Арон 1 1
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

17
15
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0
Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
4 Аталанта
2 Байер Л
3 Брага
1 Монако
4 Глазго Рейнджерс
2 Црвена Звезда
1 Севилья
2 Вест Хэм
1 Порту
2 Лион
2 Бетис
3 Айнтрахт Фр
2 Барселона
1 Галатасарай
1/4 финала
?
?
1 Брага
0 Глазго Рейнджерс
1 Вест Хэм
1 Лион
1 Айнтрахт Фр
1 Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 49
    Лион 77.6% (38)
    X 14.3% (7)
    Вест Хэм 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Вест Хэм
    2.15
    3.72
    3.68
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Лион - Вест Хэм

    Исход игры
    Лион
    77.6% (38)
    Ничья
    14.3% (7)
    Вест Хэм
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    46.9% (23)
    1:0 Лион
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:0 Лион
    10.2% (5)
    1:2 Вест Хэм
    4.1% (2)
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