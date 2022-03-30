Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Токо-Экамби Карл
|6
|0.67
|Слимани Ислам
|3
|0.33
|Пакета Лукас
|2
|0.22
|Шерки Райан
|2
|0.22
|Ауа Уссем
|2
|0.22
|Дембеле Мусса II
|1
|0.11
|Ндомбеле Танги
|1
|0.11
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Дюбуа Лео
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Баркола Бредли
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.33
|Боуэн Джаррод
|2
|0.22
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.22
|Райс Деклан
|2
|0.22
|Антонио Майкл
|1
|0.11
|Доусон Крэйг
|1
|0.11
|Соучек Томаш
|1
|0.11
|Диоп Исса
|1
|0.11
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.11
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Гюсто Мало
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|3
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|1
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
17
15
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0
Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион - Вест Хэм
Исход игры
Лион
77.6% (38)
Ничья
14.3% (7)
Вест Хэм
8.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
2:1 Лион
46.9% (23)
1:0 Лион
14.3% (7)
1:1 Ничья
12.2% (6)
2:0 Лион
10.2% (5)
1:2 Вест Хэм
4.1% (2)
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