Угловой зарабатывает "Славия Прага". Использовать его не получилось, мяч потерян.

Нарушения правил у гостей на чужой половине поля.

Дорли выполнил подачу точно на голову Олайинка, Петер нанёс удар и мяч полетел выше ворот.

Марсиано выполняет длинный вынос вперёд, но на подхвате игрок "Славии Прага"

81' Замена у "Фейеноорда" Герттрейда покидает поле, вместо него выходит Линссен.

80' Замена: Лингр покидает поле вместо него выходит Самек.

79' Траоре получает желтую карточку, нарушив правила в центре поля.

78' Г-О-О-О-Л! Синестера убежал от защитников и забил в ближний угол, легко переиграв Мандоуса.



77' Замена: Шранц покидает поле вместо него выходит Плавшич.

74' Синистера ворвался в штрафную и сделал пас на Дессерса, Сириль нанёс удар и удар получился выше ворот.

73' Таловеров сделал диагональ на Шранца, Иван не успел добежать и за лицевую линию уходит мяч.

72' Угловой удар зарабатывает "Славия Прага". Последовала подача на дальнюю штангу, но удар нанести не получилось.

71' Олайинка нарушает правила против Волемарка на чужой половине поля.

70' Дессерс нарушил правила в верховой борьбе на чужой половине поля.

69' Синеси нарушил правила в центре поля, выполняют подачу футболисты чешской команды.

67' Синистерра разогнал атаку по левому флангу, но никто из партнёров не поддержал.

66' Замена у "Фейеноорда" Хендрикс выходит на поле вместо Нельсона.

64' Волемарк на себе заработал штрафной неподалёку от чужих ворот, но подача не получилась.

63' Угловой зарабатывают хозяева, но грамотно им воспользоваться не получилось.

61' Олайинка делал передачу в штрафную, но первым на мяче оказался Траунер.

60' Весёлый матч мы наблюдаем. Тем временем, хозяева провели ещё одну неплохую атаку, но до удара дело не дошло.



59' Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Дессерс забивает после грубой ошибки Мандоуса. Алиш подарил мяч нападающему Сириль, грамотно воспользовался моментом и поразил ворота.

57' Синистерра разогнал хорошую атаку, но последний пас подвёл Дессерс оказался в офсайде.

56' Замена: поле покидает Торнстра вместо него выходит Волемарк.

54' Торнстра получает повреждения, после неудачного приземления на газон. Появилась медицинская помощь, скорей всего будет замена.

53' Угловой от "Славии Прага" на этот раз получился не опасным мяч потерян.

52' Угловой подают хозяева, последовал удар, Марсиано надёжно переводит мяч на ещё один корнер.

51' Бах сделал прострел в штрафную, но максимум выжить из этого момента можно было только угловой.

50' Олайинка сделал подачу в чужую штрафную, но первым на мяче был Марсиано.

49' Нельсон принял мяч на левом фланге поля, сделал прострел на чужие ворота, но никто из партнёров замкнуть эту передачу не сумел.

48' Мандоус вводит мяч выносом на чужую половину поля, но верховую борьбу выигрывают футболисты гостей.

47' Сенеси начинает атаку, сделал пас на Эурснес и Фредерик потерял мяч.