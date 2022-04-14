В этом поединке сильнее окажется принимающая сторона. Она действует всегда в еврокубках очень ярко, а... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сор Коллинс
|6
|0.5
|Траоре Ибрагим
|4
|0.33
|Олайинка Питер
|4
|0.33
|Шранц Иван
|3
|0.25
|Кухта Ян
|3
|0.25
|Бах Александр
|2
|0.17
|Голеш Томаш
|1
|0.08
|Лингр Ондржей
|1
|0.08
|Дорли Оскар
|1
|0.08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|8
|0.8
|Синистерра Луис
|5
|0.5
|Линссен Брайан
|3
|0.3
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.2
|Нелсон Райс
|2
|0.2
|Кекчю Оркун
|2
|0.2
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.1
|Сенеси Маркос
|1
|0.1
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плавшич Срджан
|0
|1
|Оусоу Айхам
|0
|1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1