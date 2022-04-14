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Лига конференций 2021-2022

Славия Прага
1:3
Второй тайм: 90'

Стадион:
Фейеноорд

Ход матча

2'
0:1
Дессерс Сириль
14'
Траоре Ибрагим
1:1
59'
1:2
Дессерс Сириль
78'
1:3
Синистерра Луис
Прогнозы 119
Славия Прага 53.8% (64)
X 26.9% (32)
Фейеноорд 19.3% (23)
+1
выиграет Славия Прага, со счетом 2:1
В этом поединке сильнее окажется принимающая сторона. Она действует всегда в еврокубках очень ярко, а... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Фейеноорд
2.84
3.70
2.48
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Славия Прага
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
3:3
ЛК
2:2
ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сор Коллинс 6 0.5
Траоре Ибрагим 4 0.33
Олайинка Питер 4 0.33
Шранц Иван 3 0.25
Кухта Ян 3 0.25
Бах Александр 2 0.17
Голеш Томаш 1 0.08
Лингр Ондржей 1 0.08
Дорли Оскар 1 0.08
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 8 0.8
Синистерра Луис 5 0.5
Линссен Брайан 3 0.3
Тоорнстра Йенс 2 0.2
Нелсон Райс 2 0.2
Кекчю Оркун 2 0.2
Джаханбакш Алиреза 1 0.1
Сенеси Маркос 1 0.1
Гертрейда Лютсхарел 1 0.1

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плавшич Срджан 0 1
Оусоу Айхам 0 1
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
15%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
5
45%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
4
18%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
7
29%
29%
5
23%
61-75
5
21%
5
23%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
21%
4
33%
61-75
7
37%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0
ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 1:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Словацко - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 0:2 Славия Прага - Карвина 0:1 Баник Острава - Славия Прага 3:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
2 Лестер
1 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • 88'
    Марсиано выполняет длинный вынос вперёд, но на подхвате игрок "Славии Прага"
  • Замена
    87'
    Замена: Траоре покидает поле вместо него выходит Тецл.
  • 86'
    Дорли выполнил подачу точно на голову Олайинка, Петер нанёс удар и мяч полетел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    85'
    Нарушения правил у гостей на чужой половине поля.
  • Угловой
    83'
    Угловой зарабатывает "Славия Прага". Использовать его не получилось, мяч потерян.
  • Замена
    81'
    Замена у "Фейеноорда"  Герттрейда покидает поле, вместо него выходит Линссен.
  • Замена
    80'
    Замена: Лингр покидает поле вместо него выходит Самек.
  • Желтая карточка
    79'
    Траоре получает желтую карточку, нарушив правила в центре поля.
  • Описание гола
    78'
    Г-О-О-О-Л! Синестера убежал от защитников и забил в ближний угол, легко переиграв Мандоуса.
     
  • Замена
    77'
    Замена: Шранц покидает поле вместо него выходит Плавшич.
  • 74'
    Синистера ворвался в штрафную и сделал пас на Дессерса, Сириль нанёс удар и удар получился выше ворот.
  • 73'
    Таловеров сделал диагональ на Шранца, Иван не успел добежать и за лицевую линию уходит мяч.
  • Угловой
    72'
    Угловой удар зарабатывает "Славия Прага". Последовала подача на дальнюю штангу, но удар нанести не получилось.
  • Фол, нарушение
    71'
    Олайинка нарушает правила против Волемарка на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    70'
    Дессерс нарушил правила в верховой борьбе на чужой половине поля.
  • 69'
    Синеси нарушил правила в центре поля, выполняют подачу футболисты чешской команды.
  • 67'
    Синистерра разогнал атаку по левому флангу, но никто из партнёров не поддержал.
  • Замена
    66'
    Замена у "Фейеноорда" Хендрикс выходит на поле вместо Нельсона.
  • 64'
    Волемарк на себе заработал штрафной неподалёку от чужих ворот, но подача не получилась.
  • Угловой
    63'
    Угловой зарабатывают хозяева, но грамотно им воспользоваться не получилось.
  • 61'
    Олайинка делал передачу в штрафную, но первым на мяче оказался Траунер.
  • 60'
    Весёлый матч мы наблюдаем. Тем временем, хозяева провели ещё одну неплохую атаку, но до удара дело не дошло.
     
  • 59'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Дессерс забивает после грубой ошибки Мандоуса. Алиш подарил мяч нападающему Сириль, грамотно воспользовался моментом и поразил ворота.
  • Офсайд
    57'
    Синистерра разогнал хорошую атаку, но последний пас подвёл Дессерс оказался в офсайде.
  • Замена
    56'
    Замена: поле покидает Торнстра вместо него выходит Волемарк.
  • Травма, повреждение
    54'
    Торнстра получает повреждения, после неудачного приземления на газон. Появилась медицинская помощь, скорей всего будет замена.
  • Угловой
    53'
    Угловой от "Славии Прага" на этот раз получился не опасным мяч потерян.
  • Угловой
    52'
    Угловой подают хозяева, последовал удар, Марсиано надёжно переводит мяч на ещё один корнер.
  • 51'
    Бах сделал прострел в штрафную, но максимум выжить из этого момента можно было только угловой.
  • 50'
    Олайинка сделал подачу в чужую штрафную, но первым на мяче был Марсиано.
  • 49'
    Нельсон принял мяч на левом фланге поля, сделал прострел на чужие ворота, но никто из партнёров замкнуть эту передачу не сумел.
  • 48'
    Мандоус вводит мяч выносом на чужую половину поля, но верховую борьбу выигрывают футболисты гостей.
  • 47'
    Сенеси начинает атаку, сделал пас на Эурснес и Фредерик потерял мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм! Команды показали нам обоюдную борьбу посмотрим, как изменится вторая часть игры.
     
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Звучит свисток на перерыв, немного отдохнём и вернёмся! 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный судья к первому тайму.
  • Угловой
    44'
    Угловой удар в исполнении "Фейеноорда", а перед этим была опасная атака, где Мандоус спас свою команду.
  • Офсайд
    43'
    Вводят в игру мяч игроки "Фейеноорда" после офсайда игрока "Славия Прага".
  • Желтая карточка
    41'
    Желтая карточка Кекчё за грубую игру и провакацию против игрока “Славия Прага”.
     
  • Фол, нарушение
    39'
    Кёкчю нарушает правила на Олайинка, грубо сыграв на своей половине поля.
  • 38'
    Траунер в одиночку пошел на чужие ворота, в итоге ноги заплелись и мяч потерян.
  • 37'
    Разгоняет атаку Тронстра, но пас последовал не точный.
  • Фол, нарушение
    36'
    Фол в нападении у против чешской команды на чужой половине поля.
  • 34'
    Марсиано точно выносит мяч на чужую половину поля на Дессерса.
  • Фол, нарушение
    33'
    Мяч попал в руку футболисту Маласиа. Фол в нападении.
  • 32'
    Игра утихла команды взяли передышку, будем надеяться, что она перед бурей.
  • 30'
    Угловой заработали футболисты "Фейеноордра", но грамотно им воспользоваться не получилось.
  • 29'
    Борьба на правом фланге завершилась потерей мяча для футболистов "Славия Прага".
  • 28'
    Нарушает правила Шранц, сфолил он на Синастерра.
  • 26'
    Мандоус с помощью защитников отправляет мяч на чужую половину поля, но там не смог зацепиться за мяч Лингр.
  • 25'
    "Фейеноорд" не может выйти из своей половины поля, у футболистов чешской команды грамотно работает прессинг. 
  • 23'
    Шранц заработал угловой для своей команды, подача получилась хорошей и даже получилось нанести удар по воротам.
  • Фол, нарушение
    22'
    Нарушение правил на футболисте Тронста, а нарушитель в этом эпизоде был Качараба.
     
  • 20'
    Дорли делает диагональ на правый фланг, но зацепиться за мяч не удаётся чешской команде.
  • 19'
    Угловой удар в исполнении “Фейеноорда” получился неудачным, защитники выигрывают верх.
     
  • Фол, нарушение
    17'
    Нарушение правил на Тронстра. Штрафной исполнят на левом фланге футболисты “Фейеноорда”
     
  • 15'
    Марсиано выносит мяч далеко на чужую половину поля, но никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
  • 14'
    Хорошо выходит из под прессинга футболисты чешской команды, но мяч у них задержался не надолго.
  • 13'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1 Траоре подкараулил ошибку Кёкчу и ей воспользовался, забил гол в пустые ворота, обыграв Марсиано.
  • 11'
    Качараба сделал навес на чужую половину поля, но зацепиться за мяч никто из партнёров не смог.
  • 10'
    В позиционной атаке чешская команда, но без движения к чужим воротам.
  • 9'
    "Фейеноорд" не торопится выходить в атаку, предпочитая надёжный пере пас на своей половине.
     
  • 8'
    Нельсон попытался сделать быструю передачу на Дессерса, но попытка получилась не удачной.
  • 7'
    Марсиано выносит мяч на чужую половину поля, Качараба выиграл верховую борьбу.
  • Угловой
    6'
    Угловой зарабатывает "Славия Прага". Здорово разыграли, но до удара дело не довели.
  • 5'
    Болельщики чешской команды активно гонят футболистов вперёд, темп игры увеличивается и командам сейчас как никак нужна поддержка.
  • 4'
    Матч проходит на стадионе Эден (Синот Тип). Прогноз погоды +18 градусов. Идеальные условия для хорошего футбола.
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-Л! 0:1 Дессерс принял мяч на чужой половине поля, ускорившись к воротам ударил в дальний угол и забил мяч в сетку.
  • 2'
    Первый момент создали футболисты чешской команды. Сор принял мяч в чужой штрафной и пробил в створ ворота, но вратарь отбивает.
     
  • 1'
    Хозяева играют в комплекте домашней формы красно – белом цвете. Что касается формы гостей, выполнена преимущественно в черном цвете с красным узором. Вставки на рукавах, воротнике и по бокам — белые.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. Противостояние между командами “Славия Прага” и “Фейеноорд”. Будем надеяться, что команды покажут яркий и качественный футбол.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Кекчю Оркун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Траоре Ибрагим бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Дессерс Сириль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Славия Прага 1:3 Фейеноорд

Исход игры
Славия Прага
53.8% (64)
Ничья
26.9% (32)
Фейеноорд
19.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (72)
Меньше
33.33% (36)
Обе команды забьют
Да
87.04% (94)
Нет
12.96% (14)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
31.1% (37)
1:1 Ничья
18.5% (22)
1:2 Фейеноорд
13.4% (16)
2:2 Ничья
8.4% (10)
1:0 Славия Прага
5.9% (7)
3:2 Славия Прага
3.4% (4)
2:0 Славия Прага
3.4% (4)
0:1 Фейеноорд
2.5% (3)
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Славия Прага
Фейеноорд

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