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Лига конференций 2021-2022

Славия Прага
 
Позже

Стадион:
Фейеноорд
Прогнозы 49
Славия Прага 55.1% (27)
X 20.4% (10)
Фейеноорд 24.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Фейеноорд
2.85
3.68
2.51
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Славия Прага
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
3:3
ЛК
2:2
ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сор Коллинс 6 0.55
Олайинка Питер 4 0.36
Шранц Иван 3 0.27
Траоре Ибрагим 3 0.27
Кухта Ян 3 0.27
Бах Александр 2 0.18
Голеш Томаш 1 0.09
Лингр Ондржей 1 0.09
Дорли Оскар 1 0.09
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 6 0.67
Синистерра Луис 4 0.44
Линссен Брайан 3 0.33
Тоорнстра Йенс 2 0.22
Нелсон Райс 2 0.22
Кекчю Оркун 2 0.22
Джаханбакш Алиреза 1 0.11
Сенеси Маркос 1 0.11
Гертрейда Лютсхарел 1 0.11

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плавшич Срджан 0 1
Оусоу Айхам 0 1
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
15%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
5
45%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
4
18%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
7
29%
29%
5
23%
61-75
5
21%
5
23%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
21%
4
33%
61-75
7
37%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0
ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 1:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Словацко - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 0:2 Славия Прага - Карвина 0:1 Баник Острава - Славия Прага 3:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1
1/8 финала
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
3 Фейеноорд
3 Славия Прага
2 Будё-Глимт
1 Рома
0 Лестер
0 ПСВ
2 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Славия Прага 55.1% (27)
    X 20.4% (10)
    Фейеноорд 24.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Фейеноорд
    2.85
    3.68
    2.51
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Славия Прага - Фейеноорд

    Исход игры
    Славия Прага
    55.1% (27)
    Ничья
    20.4% (10)
    Фейеноорд
    24.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    28.6% (14)
    1:2 Фейеноорд
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    18.4% (9)
    1:0 Славия Прага
    10.2% (5)
    2:0 Славия Прага
    8.2% (4)
    3:2 Славия Прага
    4.1% (2)
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    Славия Прага
    Фейеноорд

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