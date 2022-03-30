Лига конференций 2021-2022
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Стадион: Синобо
История личных встреч
Славия Прага
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сор Коллинс
|6
|0.55
|Олайинка Питер
|4
|0.36
|Шранц Иван
|3
|0.27
|Траоре Ибрагим
|3
|0.27
|Кухта Ян
|3
|0.27
|Бах Александр
|2
|0.18
|Голеш Томаш
|1
|0.09
|Лингр Ондржей
|1
|0.09
|Дорли Оскар
|1
|0.09
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|6
|0.67
|Синистерра Луис
|4
|0.44
|Линссен Брайан
|3
|0.33
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.22
|Нелсон Райс
|2
|0.22
|Кекчю Оркун
|2
|0.22
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.11
|Сенеси Маркос
|1
|0.11
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.11
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плавшич Срджан
|0
|1
|Оусоу Айхам
|0
|1
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
15%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
5
45%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
8%
4
18%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
7
29%
29%
5
23%
61-75
5
21%
5
23%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
4
21%
4
33%
61-75
7
37%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0
ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:5 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 1:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Словацко - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 0:2 Славия Прага - Карвина 0:1 Баник Острава - Славия Прага 3:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Славия Прага - Фейеноорд
Исход игры
Славия Прага
55.1% (27)
Ничья
20.4% (10)
Фейеноорд
24.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
28.6% (14)
1:2 Фейеноорд
22.4% (11)
1:1 Ничья
18.4% (9)
1:0 Славия Прага
10.2% (5)
2:0 Славия Прага
8.2% (4)
3:2 Славия Прага
4.1% (2)
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