Первый тайм

5' Лукман после передачи из глубины от Томаса ворвался в штрафную с левого края, однако пробил с хорошей позиции мимо створа.

4' Крайне спокойный темп на старте встречи, форсировать события команды явно не намерены.

4' Невынужденная потеря на своей половине поля у гостей, Митчелл не укротил мяч у боковой линии после неудобной передачи партнера.

3' Тилеманс быстро ввел мяч из аута на Мэддисона, который этого не ждал, в итоге хозяева фолят на Галлахере.

2' Команды соседствуют в турнирной таблице, занимая 9-10 позиции и имея по 37 очков, но при этом у "Лестера" имеется сразу 2 игры в запасе.