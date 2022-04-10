Обе команды уже не борются за еврокубки, в последнее время "лисы" и "орлы" набрали неплохую форму.... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.36
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.29
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.21
|Дака Пэтсон
|4
|0.14
|Лукман Адемола
|4
|0.14
|Барнс Харви
|3
|0.11
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.11
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|10 (4)
|0.33
|Галлахер Конор
|8
|0.27
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.2
|Бентеке Кристиан
|4
|0.13
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.13
|Шлупп Джеффри
|3
|0.1
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Айю Джордан
|2
|0.07
|Гехи Марк
|2
|0.07
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|8
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|10.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|11.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6