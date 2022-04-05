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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Лестер
Кристал Пэлас

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.36
Мэддисон Джеймс 8 0.29
Тилеманс Юри 6 (2) 0.21
Дака Пэтсон 4 0.14
Лукман Адемола 4 0.14
Барнс Харви 3 0.11
Ихеаначо Келечи 3 0.11
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Кастань Тимоти 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 10 (4) 0.33
Галлахер Конор 8 0.27
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.2
Бентеке Кристиан 4 0.13
Матета Жан-Филипп 4 0.13
Шлупп Джеффри 3 0.1
Олисе Майкл 2 0.07
Айю Джордан 2 0.07
Гехи Марк 2 0.07
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 8 0
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
4%
3
17%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
8
32%
4
22%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
7
28%
4
22%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
3
16%
8
31%
76-90

Пропущено

28
16
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
18%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
6
38%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
2
13%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Забито

44
44
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
4
9%
6
14%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
11
25%
8
18%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
10
23%
12
27%
76-90

Пропущено

46
36
23 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
8
17%
4
11%
1-15
9
20%
6
17%
16-30
6
13%
11
31%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
10
22%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1
Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Лестер 89.7% (35)
    X 10.3% (4)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.48
    3.60
    3.05
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    Где смотреть матч Лестер - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лестер
    89.7% (35)
    Ничья
    10.3% (4)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    48.7% (19)
    1:0 Лестер
    20.5% (8)
    2:0 Лестер
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
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    Кристал Пэлас

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