Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Кристал Пэлас
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.36
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.29
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.21
|Дака Пэтсон
|4
|0.14
|Лукман Адемола
|4
|0.14
|Барнс Харви
|3
|0.11
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.11
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|10 (4)
|0.33
|Галлахер Конор
|8
|0.27
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.2
|Бентеке Кристиан
|4
|0.13
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.13
|Шлупп Джеффри
|3
|0.1
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Айю Джордан
|2
|0.07
|Гехи Марк
|2
|0.07
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|8
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
4%
3
17%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
8
32%
4
22%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
7
28%
4
22%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
2
10%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
3
16%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
3
16%
8
31%
76-90
Пропущено
28
16
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
18%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
6
38%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
2
13%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Забито
44
44
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
4
9%
6
14%
1-15
5
11%
3
7%
16-30
11
25%
8
18%
31-45
7
16%
6
14%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
10
23%
12
27%
76-90
Пропущено
46
36
23 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
8
17%
4
11%
1-15
9
20%
6
17%
16-30
6
13%
11
31%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
10
22%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1
Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|32 - 52
|25
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Кристал Пэлас
Исход игры
Лестер
89.7% (35)
Ничья
10.3% (4)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
63.16% (24)
Нет
36.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Лестер
48.7% (19)
1:0 Лестер
20.5% (8)
2:0 Лестер
12.8% (5)
1:1 Ничья
7.7% (3)
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