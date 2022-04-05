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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 39
Брентфорд 12.8% (5)
X 28.2% (11)
Вест Хэм 59% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Вест Хэм
2.83
3.48
2.74
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Брентфорд
Вест Хэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 11 (5) 0.35
Висса Йоан 5 0.16
Янельт Витали 4 0.13
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.1
Норгор Кристиан 2 0.06
Каньос Серхи 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Янссон Понтус 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.29
Антонио Майкл 8 0.26
Бенрахма Саид 6 0.19
Форнальс Пабло 6 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.13
Соучек Томаш 4 0.13
Крессуэлл Арон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Янссон Понтус 6 0
Тони Айвен 6 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Доусон Крэйг 5 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Крессуэлл Арон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
7
44%
6
27%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Пропущено

28
22
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
8
29%
5
23%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
5
18%
5
23%
76-90

Забито

38
50
14 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
3
8%
4
8%
1-15
6
16%
7
14%
16-30
5
13%
9
18%
31-45
8
21%
8
16%
46-60
4
11%
10
20%
61-75
12
32%
12
24%
76-90

Пропущено

47
41
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 24
6
13%
5
12%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
12
26%
9
22%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
9
19%
5
12%
61-75
8
17%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Брентфорд 12.8% (5)
    X 28.2% (11)
    Вест Хэм 59% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Вест Хэм
    2.83
    3.48
    2.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Вест Хэм

    Исход игры
    Брентфорд
    13.2% (5)
    Ничья
    28.9% (11)
    Вест Хэм
    57.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    36.8% (14)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    2:1 Брентфорд
    13.2% (5)
    0:1 Вест Хэм
    7.9% (3)
    1:3 Вест Хэм
    5.3% (2)
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    Вест Хэм

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