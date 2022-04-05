Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Брентфорд Коммьюнити
История личных встреч
Брентфорд
Вест Хэм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|11 (5)
|0.35
|Висса Йоан
|5
|0.16
|Янельт Витали
|4
|0.13
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Каньос Серхи
|2
|0.06
|Генри Рико
|2
|0.06
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|9
|0.29
|Антонио Майкл
|8
|0.26
|Бенрахма Саид
|6
|0.19
|Форнальс Пабло
|6
|0.19
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.13
|Соучек Томаш
|4
|0.13
|Крессуэлл Арон
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|2
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Янссон Понтус
|6
|0
|Тони Айвен
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Крессуэлл Арон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
7
44%
6
27%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
1
5%
7
25%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Пропущено
28
22
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
8
29%
5
23%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
5
18%
5
23%
76-90
Забито
38
50
14 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
3
8%
4
8%
1-15
6
16%
7
14%
16-30
5
13%
9
18%
31-45
8
21%
8
16%
46-60
4
11%
10
20%
61-75
12
32%
12
24%
76-90
Пропущено
47
41
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 24
6
13%
5
12%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
12
26%
9
22%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
9
19%
5
12%
61-75
8
17%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|32 - 52
|25
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|25 - 42
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Вест Хэм
Исход игры
Брентфорд
13.2% (5)
Ничья
28.9% (11)
Вест Хэм
57.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
36.8% (14)
1:1 Ничья
26.3% (10)
2:1 Брентфорд
13.2% (5)
0:1 Вест Хэм
7.9% (3)
1:3 Вест Хэм
5.3% (2)
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