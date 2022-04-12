Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Бёрнли
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|9
|0.28
|Антонио Майкл
|8
|0.25
|Бенрахма Саид
|6
|0.19
|Форнальс Пабло
|6
|0.19
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.13
|Соучек Томаш
|4
|0.13
|Крессуэлл Арон
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|2
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.23
|Вуд Крис
|3
|0.1
|Ми Бен
|3
|0.1
|Родригес Джей
|2
|0.07
|Леннон Аарон
|2
|0.07
|Выдра Матей
|1
|0.03
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Вегхорст Ваут
|1
|0.03
|Браунхилл Джош
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|7
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Крессуэлл Арон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
11
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
1
4%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
6
21%
3
27%
46-60
7
25%
1
9%
61-75
6
21%
1
9%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
5
20%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
3
14%
3
23%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
27%
1
8%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
5
25%
76-90
Забито
50
24
20 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 16
4
8%
4
17%
1-15
7
14%
4
17%
16-30
9
18%
5
21%
31-45
8
16%
6
25%
46-60
10
20%
3
13%
61-75
12
24%
2
8%
76-90
Пропущено
43
45
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
5
12%
7
16%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
9
21%
10
22%
31-45
7
16%
6
13%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 42
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 48
|40
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|11.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 48
|36
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|4
|12
|14
|25 - 44
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 24
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Бёрнли
Исход игры
Вест Хэм
97.1% (34)
Ничья
2.9% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (14)
Меньше
57.58% (19)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
37.1% (13)
2:0 Вест Хэм
28.6% (10)
1:0 Вест Хэм
22.9% (8)
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