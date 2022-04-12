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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
Прогнозы 35
Вест Хэм 97.1% (34)
X 2.9% (1)
Бёрнли 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Бёрнли
1.75
3.96
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Хэм
Бёрнли

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
КЛ
0:2
Ч
2:2
Ч
1:2
К
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.28
Антонио Майкл 8 0.25
Бенрахма Саид 6 0.19
Форнальс Пабло 6 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.13
Соучек Томаш 4 0.13
Крессуэлл Арон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.23
Вуд Крис 3 0.1
Ми Бен 3 0.1
Родригес Джей 2 0.07
Леннон Аарон 2 0.07
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Вегхорст Ваут 1 0.03
Браунхилл Джош 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 7 0
Доусон Крэйг 5 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Крессуэлл Арон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 9 0
Тарковски Джеймс 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Тэйлор Чарли 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
1
4%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
6
21%
3
27%
46-60
7
25%
1
9%
61-75
6
21%
1
9%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
14%
5
20%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
6
24%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
3
14%
3
23%
1-15
5
23%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Забито

50
24
20 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 16
4
8%
4
17%
1-15
7
14%
4
17%
16-30
9
18%
5
21%
31-45
8
16%
6
25%
46-60
10
20%
3
13%
61-75
12
24%
2
8%
76-90

Пропущено

43
45
19 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
5
12%
7
16%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
9
21%
10
22%
31-45
7
16%
6
13%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 21 минуту.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Вест Хэм 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Бёрнли
    1.75
    3.96
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Бёрнли

    Исход игры
    Вест Хэм
    97.1% (34)
    Ничья
    2.9% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (15)
    Нет
    54.55% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    37.1% (13)
    2:0 Вест Хэм
    28.6% (10)
    1:0 Вест Хэм
    22.9% (8)
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    Вест Хэм
    Бёрнли

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