  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Виссел Кобе
2:1
Конец матча
Китчи
0'
13' Желтая карточка
Огихара Тагахиро
1:0
15' Гол
Гоке Юта
75' Желтая карточка
Юя Осако
2:0
85' Гол
Иноуэ Сион
2:1
90' Гол
Alex Akande
90' Желтая карточка
Жуниор Роберто
90' Желтая карточка
Линкольн
90'+5

Ход матча

13'
Огихара Тагахиро
 
15'
Гоке Юта
1:0
54'
Иноуэ Сион
Огихара Тагахиро
 
68'
Юруки Коя
Кркич Боян
 
68'
Mitsuki Hidaka
Накасака Юя
 
70'
 
Чань Сю-Квань
Ло Цз Чунь
75'
Юя Осако
 
77'
 
Alex Akande
Эллиот Мэттью
80'
Линкольн
Юя Осако
 
80'
Кикути Рюхо
Гоке Юта
 
85'
Иноуэ Сион
(Юруки Коя)
2:0
90'
2:1
Alex Akande
90'
 
Жуниор Роберто
90'
Линкольн
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 4
  • 69 Владение мячом, % 31
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
25
Осаки
Лео
14
Макино
Томоаки
3
Кобаяси
Юки
33
Огихара
Тагахиро
5
Ямагути
Хотару
7
Гоке
Юта
31
Накасака
Юя
9
Кркич
Боян
10
Юя
Осако
86
Paulo
César
III
15
Жуниор
Роберто
33
Це
Шон
5
Гонсалвес
Элио
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
2
Ло
Цз
Чунь
7
Мингазов
Руслан
10
Cleiton
8
Эллиот
Мэттью
9
Дамьянович
Деян
Виссел Кобе
4-2-3-1
Китчи
4-1-4-1

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0
Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0 Виссел Кобе - Урава Редс 5:1 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:1
Китчи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1 Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1
Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1 Хэппи Вэлли - Китчи 1:3 Китчи - Resources Capital FC 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Гоке Юта бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Огихара Тагахиро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виссел Кобе 2:1 Китчи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 