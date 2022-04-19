2:1
Конец матча
13' Желтая карточкаОгихара Тагахиро
1:0
15' ГолГоке Юта
75' Желтая карточкаЮя Осако
2:0
85' ГолИноуэ Сион
2:1
90' ГолAlex Akande
90' Желтая карточкаЖуниор Роберто
90' Желтая карточкаЛинкольн
Ход матча
13'
15'
1:0
68'
75'
80'
85'
2:0
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 4
-
69 Владение мячом, % 31
24
Сакаи
Готоку
25
Осаки
Лео
7
Гоке
Юта
31
Накасака
Юя
10
Юя
Осако
33
Це
Шон
95
Чань
Шиничи
37
Рауль
Баэна
10
Cleiton
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
-
25 Осаки ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Гоке ЮтаПолузащитник
-
31 Накасака ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
-
19 Хацусэ РёПолузащитник
-
16 Юруки КояПолузащитник
-
20 Иноуэ СионПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
34 Yusei Ozaki
-
-
Главный тренер: Lluis Planaguma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Це ШонЗащитник
- Защитник
-
95 Чань ШиничиЗащитник
-
37 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тон Кин-МанЗащитник
-
88 Alex AkandeПолузащитник
-
12 TomasПолузащитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Jianqiao Guo
-
26 Wellingsson
-
-
99 Pui-Hin Poon
-
Главный тренер: Chi Kwong Chu
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3 Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0
Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0 Виссел Кобе - Урава Редс 5:1 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:1
Китчи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1 Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1
Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1 Китчи - Rangers4 3:1 Хэппи Вэлли - Китчи 1:3 Китчи - Resources Capital FC 3:0