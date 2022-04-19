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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Сидней
1:1
Конец матча
Хоангань Зялай
0'
0:1
26' Гол
Ву Ван Тхань
38' Желтая карточка
Callum Talbot
1:1
59' Гол
Бухагьяр Трент
86' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
90' Желтая карточка
Нгуен Ван Тоан
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
25
Callum
Talbot
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
5
О'тул
Коннор
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
6
Амини
Мустафа
10
Нинкович
Милош
14
Ле
Фондре
Адам
16
Нарсинг
Лусиано
26
Tuan
Linh
Huynh
3
Dong-Su
Kim
15
Huu
Tuan
Nguyen
94
Маурисио
Жозе
11
Tuan
Anh
Nguyen
17
Ву
Ван
Тхань
10
Нгуен
Конг
Фуонг
8
Тран
Минь
Вуонг
7
Нгуен
Фонг
Хонг
Дуй
30
Brandao
II
9
Нгуен
Ван
Тоан
Сидней
4-4-2
Хоангань Зялай
3-1-4-2

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Хоангань Зялай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0
Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 3:0 Биньзыонг - Хоангань Зялай 3:2 Хошимин Сити - Хоангань Зялай 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Callum Talbot получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ву Ван Тхань бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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