1:1
Конец матча
0:1
26' ГолВу Ван Тхань
38' Желтая карточкаCallum Talbot
1:1
59' ГолБухагьяр Трент
86' Желтая карточкаУилкинсон Алекс
90' Желтая карточкаНгуен Ван Тоан
Ход матча
26'
0:1
38'
59'
1:1
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
58 Владение мячом, % 42
17
Ву
Ван
Тхань
30
Brandao
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Patrick Wood
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ву Ван ТханьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Brandao IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
66 Duc Luong Le
-
82 A Hoang
-
-
47 Hoang Tu Cao
-
-
Главный тренер: Сенамуян Киатисак
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Хоангань Зялай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Хоангань Зялай - Вьеттел 2:2 Сонглам Нгеан - Хоангань Зялай 2:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 0:0
Намдинь - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньзыонг 2:2 Тханьхоа - Хоангань Зялай 1:2 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Хоангань Зялай - Намдинь 4:3 Дананг - Хоангань Зялай 0:2 Хайфон - Хоангань Зялай 0:2 Хоангань Зялай - Хошимин Сити 3:0 Вьеттел - Хоангань Зялай 0:3 Хонг Линх Ха Тинх - Хоангань Зялай 0:0 Хоангань Зялай - Биньдинь 2:1 Хоангань Зялай - Сонглам Нгеан 2:1 Сайгон - Хоангань Зялай 1:0 Хоангань Зялай - Хонг Линх Ха Тинх 3:0 Биньзыонг - Хоангань Зялай 3:2 Хошимин Сити - Хоангань Зялай 2:1