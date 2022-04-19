0:0
Перерыв
19' Желтая карточкаАль-Ахмед Валид
Ход матча
Статистика матча
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0 Удары по воротам 2
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0 Удары в створ 1
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0 Угловые 1
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4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
43 Владение мячом, % 57
22
Барнави
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барнави ЯсинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
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25 Ismail OmarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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35 Ali Saeed
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Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Ruzikul Berdiev
История личных встреч
Аль-Фейсали Амман
Насаф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сахаб - Аль-Фейсали Амман 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0
Насаф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1
Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0