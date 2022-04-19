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  3. Лига чемпионов АФК: Группа E
Аль-Фейсали Амман
0:0
Перерыв
Насаф
0'
19' Желтая карточка
Аль-Ахмед Валид

Ход матча

19'
Аль-Ахмед Валид
 
26'
 
Sukhrob Nurulloev
Соловьёв Иван

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Насаф
3.15
3.00
2.61
Все Коэффициенты
26
Малайека
Мустафа
17
Saleh
Al
Qumayzi
22
Барнави
Ясин
99
Аль-Ахмед
Валид
12
Hussain
Qasim
39
Abdulrahman
Aldawsari
5
Аль-Амри
Мохаммед
6
Файк
Хишам
7
Исмаэл
Силва
19
Тавареш
Жулио
9
Бойл
Мартин
35
Нематов
Абдувохид
8
Саитов
Дилшод
4
Аликулов
Хусниддин
92
Эшмурадов
Умар
2
Alibek
Davronov
88
Станоевич
Марко
22
Мозговой
Акмал
7
Мухитдинов
Шароф
9
Соловьёв
Иван
10
Норчаев
Хусаин
77
Бозоров
Ойбек
Аль-Фейсали Амман
4-4-2
Насаф
4-3-3

История личных встреч

Аль-Фейсали Амман
Насаф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
0:1
ЛЧА(
5:1

Результаты последних матчей

Аль-Фейсали Амман
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сахаб - Аль-Фейсали Амман 0:0 Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Садд 2:1 Аль-Рамта - Аль-Фейсали Амман 0:1
Аль-Вехдат - Аль-Фейсали Амман 1:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хазм 1:0 Аль-Батин - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фатех - Аль-Фейсали Амман 4:1 Аль-Фейсали Амман - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Файха - Аль-Фейсали Амман 0:0 Аль-Фейсали Амман - Дхамк 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейсали Амман 4:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Таи - Аль-Фейсали Амман 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Фейсали Амман 1:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0
Насаф
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Насаф - Аль-Фейсали Амман 0:1 Насаф - Аль-Вехдат 2:0 Аль-Садд - Насаф 1:1 Локомотив Ташкент - Насаф 0:1
Бани Яс - Насаф 0:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:1 Навбахор - Насаф 0:0 Пахтакор - Насаф 1:2 Насаф - Локомотив Ташкент 1:3 АГМК - Насаф 0:2 Согдиана - Насаф 1:1 Насаф - Коканд 3:1 Сурхан Термез - Насаф 2:2 Аль-Мухаррак - Насаф 3:0 Согдиана - Насаф 0:1 Андижан - Насаф 1:1 Насаф - Ли Ман Уорриорс 3:2 Насаф - Металлург Бекабад 1:0 Машъал - Насаф 0:1 Насаф - Бунёдкор 5:0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Соловьёв Иван уходит с поля. Sukhrob Nurulloev выходит вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Аль-Ахмед Валид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейсали Амман
Ничья
Насаф
3.15
3.00
2.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Фейсали Амман 0:0 Насаф онлайн

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