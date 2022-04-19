3:1
Конец матча
1' Желтая карточкаOsama Al Tayry
1:0
12' Гол в свои воротаSaleem Sultan Al Sharjee
1:1
18' ГолКайо
2:1
39' ГолН'Зонзи Стивен
42' Желтая карточкаLuan Pereira
45' Желтая карточкаМаджид Рашид
48' Желтая карточкаShaheen Abdulrahman
3:1
62' ПенальтиБраими Ясин
66' Желтая карточкаБоли Йоан
73' Желтая карточкаШукуров Отабек
73' Желтая карточкаSaleem Sultan Al Sharjee
74' Желтая карточкаAdulrahman Al Karbi
85' Желтая карточкаMajid Surour
Ход матча
12'
18'
1:1
39'
2:1
42'
45'
62'
3:1
66'
73'
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
37 Владение мячом, % 63
22
Боли
Йоан
24
Маджид
Рашид
27
Luan
Pereira
7
Кайо
V
23
Салех
Салем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Боли ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Абдалла СаудВратарь
- Защитник
-
-
-
-
15 Mouafak Awad
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Cordova
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Маджид РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan PereiraПолузащитник
-
7 КайоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Салех СалемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Насир СаифПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Mayed Muhsin
-
-
33 Fahad Hamad
-
79 Ahmed Juma
-
Главный тренер: Космин Олароиу
История личных встреч
Аль-Райян
Аль-Шарджа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Райян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2
Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:2
Аль-Шарджа - Аль-Завраа 1:1 Аль-Шарджа - Аджман 2:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:0 Эмирейтс - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Бани Яс 3:0 Хор-Факкан - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Вахда III 0:3 Аль-Оруба - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Аль-Наср Дубай 0:3 Аджман - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1