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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Райян
3:1
Конец матча
Аль-Шарджа
0'
1' Желтая карточка
Osama Al Tayry
1:0
12' Гол в свои ворота
Saleem Sultan Al Sharjee
1:1
18' Гол
Кайо
2:1
39' Гол
Н'Зонзи Стивен
42' Желтая карточка
Luan Pereira
45' Желтая карточка
Маджид Рашид
48' Желтая карточка
Shaheen Abdulrahman
3:1
62' Пенальти
Браими Ясин
66' Желтая карточка
Боли Йоан
73' Желтая карточка
Шукуров Отабек
73' Желтая карточка
Saleem Sultan Al Sharjee
74' Желтая карточка
Adulrahman Al Karbi
85' Желтая карточка
Majid Surour
90'+6

Ход матча

1'
Osama Al Tayry
 
12'
Saleem Sultan Al Sharjee
1:0
18'
1:1
Кайо
(Шукуров Отабек)
39'
Н'Зонзи Стивен
(Браими Ясин)
2:1
42'
 
Luan Pereira
45'
 
Маджид Рашид
46'
 
Казим Абдулла
Маджид Рашид
48'
 
Shaheen Abdulrahman
62'
Adulrahman Al Karbi
Mostafa Abouelela
 
62'
Браими Ясин
3:1
66'
Боли Йоан
 
68'
 
Насир Саиф
Салех Салем
69'
 
Ali Mohamed Khameis
Khaled Ebraheim
73'
 
Шукуров Отабек
73'
 
Saleem Sultan Al Sharjee
74'
Adulrahman Al Karbi
 
80'
 
Majid Surour
Luan Pereira
85'
 
Majid Surour
90'
Tameem Al-Abdullah
Али-Абдуллатиф Нашим
 
90'
Mouafak Awad
Джума Мохаммад
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Бакер
Фахад
2
Малолах
Али
5
Траоре
Даме
4
Яссер
Ахмад
21
Джума
Мохаммад
88
Н'Зонзи
Стивен
16
Osama
Al
Tayry
25
Mostafa
Abouelela
8
Браими
Ясин
17
Али-Абдуллатиф
Нашим
22
Боли
Йоан
40
Аль-Хосани
Адель
24
Маджид
Рашид
4
Shaheen
Abdulrahman
13
Saleem
Sultan
Al
Sharjee
3
Салех
Альхассан
19
Khaled
Ebraheim
29
Шукуров
Отабек
27
Luan
Pereira
7
Кайо
V
20
Бернард
Дуарте
23
Салех
Салем
Аль-Райян
4-2-3-1
Аль-Шарджа
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Райян
Аль-Шарджа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:1

Результаты последних матчей

Аль-Райян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Istiqlol2 - Аль-Райян 2:3 Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:2
Аль-Садд - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - СК Катар 2:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 3:2 Аль-Райян - Аль-Араби 2:4 Аль-Сайлия - Аль-Райян 1:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Райян - Аль Ахли (ОАЭ) 1:1 Аль-Хор - Аль-Райян 0:0 Аль-Райян - Аль-Вакра 3:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Райян 1:2 СК Катар - Аль-Райян 1:0 Аль-Райян - Аль-Гарафа 0:2 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Сайлия 4:2 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0
Аль-Шарджа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:2
Аль-Шарджа - Аль-Завраа 1:1 Аль-Шарджа - Аджман 2:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:0 Эмирейтс - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Бани Яс 3:0 Хор-Факкан - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Вахда III 0:3 Аль-Оруба - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Аль-Наср Дубай 0:3 Аджман - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Аль-Джазира 2:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Маджид Рашид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Luanzinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Н'Зонзи Стивен бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Кайо V бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Saleem Sultan Al Sharjee уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    1'
    Osama Al Tayry получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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