2:1
Конец матча
Стадион: EXTRA Arena Зрители: 890
1:0
17' ГолVegard Oestraat Erlien
2:0
50' ГолVegard Oestraat Erlien
66' Желтая карточкаPreben Mankowitz
69' Желтая карточкаFredrick Pettersen
79' Желтая карточкаSimen Lillevik Kjellevold
2:1
82' ГолDidrik Sereba
90' Желтая карточкаErik Toenne
Ход матча
17'
50'
66'
82'
2:1
90'
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
22 Солли СивертЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Gjoennes Nilsen
История личных встреч
Ранхейм
Гроруд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1
Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4
Гроруд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3
Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Санднес - Гроруд 2:3 Гроруд - Дьерв 2:3 Осане - Гроруд 3:1