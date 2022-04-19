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  3. Норвегия: Первый дивизион
Ранхейм
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 890
Гроруд
0'
1:0
17' Гол
Vegard Oestraat Erlien
2:0
50' Гол
Vegard Oestraat Erlien
66' Желтая карточка
Preben Mankowitz
69' Желтая карточка
Fredrick Pettersen
79' Желтая карточка
Simen Lillevik Kjellevold
2:1
82' Гол
Didrik Sereba
90' Желтая карточка
Erik Toenne
90'+6
1
Magnus
Lenes
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Daniel
Kvande
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
21
Adrian
Bartel
7
Региниуссен
Мадс
6
Jacob
Tromsdal
8
Ruben
Kristensen
Alte
10
Vegard
Oestraat
Erlien
11
Менерт
Маркус
15
Erik
Toenne
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Fredrick
Pettersen
4
Akinsola
Akinyemi
21
Geirald
Meyer
5
Glenn
Andre
Harviken
15
Fabian
Oestigaard
Ness
40
Sindre
Osestad
8
Hassan
Mohamed
Yousef
7
Preben
Mankowitz
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
28
Thomas
Elsebutangen
Ранхейм
4-3-3
Гроруд
5-3-2

История личных встреч

Ранхейм
Гроруд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
5:3

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1
Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4
Гроруд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3
Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Санднес - Гроруд 2:3 Гроруд - Дьерв 2:3 Осане - Гроруд 3:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Vegard Oestraat Erlien бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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