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  3. Норвегия: Первый дивизион
Согндаль
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1218
Брюне
0'
1:0
9' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
44' Красная карточка
Paal Aamodt
54' Желтая карточка
Christian Roeer
2:0
63' Гол
Ховен Андреас
78' Желтая карточка
Фей Рензе
2:1
80' Пенальти
Andreas Dybevik
82' Желтая карточка
Матисен Ульрик
90'+5
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
19
Матисен
Ульрик
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
18
Kristoffer
Hoven
15
Kristoffer
Nessoe
12
Хадая
Элиас
45
Christian
Roeer
19
Tobias
Guddal
5
Балдвинссон
Рогви
3
Paal
Aamodt
16
Andreas
Dybevik
18
Joergen
Voilaas
6
Henning
Romslo
14
Daniel
Hermansson
17
Sigurd
Groenli
9
Arne
Gunnes
Согндаль
4-4-2
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Согндаль
Брюне

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:2
А
2:2
А
2:5
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:1
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1
Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2
Брюне
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2
Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль - Брюне 0:0 Брюне - Мольде 1:4 Брюне - Старт 4:2 Хам-Кам - Брюне 3:0 Брюне - Олесунн 2:3 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Улленсакер-Киса - Брюне 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Paal Aamodt увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ингимюндарсон Вальдимар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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