2:3
Конец матча
Стадион: Nordre Aasen Зрители: 1501
0:1
30' ГолКнудсен Фредрик
1:1
39' ГолБудусон Джонни
1:2
58' ГолРасмуссен Матиас
2:2
60' ГолJakob Napoleon Romsaas
80' Желтая карточкаНильсен Сиверт
2:3
90' ГолМоберг Вегар
Ход матча
30'
39'
58'
60'
80'
90'
39
Bendik
Rise
20
Ulrich
Ness
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
25 Henrik Hagen
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2
Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0 Скейд - Эгерсунд 2:3
Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2
КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3