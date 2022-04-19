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  3. Норвегия: Первый дивизион
Скейд
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 1501
Бранн
0'
0:1
30' Гол
Кнудсен Фредрик
1:1
39' Гол
Будусон Джонни
1:2
58' Гол
Расмуссен Матиас
2:2
60' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
80' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
2:3
90' Гол
Моберг Вегар
90'+7
1
Lars
Kvarekvaal
5
Anders
Johansen
4
Fredrik
Tobias
Berglie
8
Stian
Pettersen
I
39
Bendik
Rise
15
Morten
Renaa
Olsen
20
Ulrich
Ness
7
Мельхиор
Маркус
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
5
Сковгор
Андреас
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
9
Кастро
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
10
Frederik
Boersting
Скейд
3-5-2
Бранн
4-3-3

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2
Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0 Скейд - Эгерсунд 2:3
Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2
КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Кнудсен Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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