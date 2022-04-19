4:1
Конец матча
Стадион: Oester Hus Arena Зрители: 1364
1:0
4' ГолIngvald Halgunset
11' Желтая карточкаJan Hoeiby
2:0
22' ГолJostein Ekeland
3:0
55' ГолРамсланн Мартин
4:0
60' ГолIngvald Halgunset
4:1
90' ГолMartin Hoel Andersen
Ход матча
4'
11'
22'
2:0
55'
60'
90'
15
Сэтре
Стале
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Anders HiimПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Daniel Braut
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
67 Jan Hoeiby
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Санднес
Конгсвингер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0
Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3
Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3 Мосс - Конгсвингер 0:4