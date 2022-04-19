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  3. Норвегия: Первый дивизион
Санднес
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1364
Конгсвингер
0'
1:0
4' Гол
Ingvald Halgunset
11' Желтая карточка
Jan Hoeiby
2:0
22' Гол
Jostein Ekeland
3:0
55' Гол
Рамсланн Мартин
4:0
60' Гол
Ingvald Halgunset
4:1
90' Гол
Martin Hoel Andersen
90'+4
1
Фальк
Аслак
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
25
Sander
Ringberg
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
10
Хейланн
Томми
29
Рамсланн
Мартин
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
7
Mahmoud
Al
Laham
18
Tobias
Bjoernebye
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Martin
Hoel
Andersen
14
Brage
Pedersen
Санднес
3-4-1-2
Конгсвингер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Санднес
Конгсвингер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:3
Т(
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
0:0

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0
Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3
Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3 Мосс - Конгсвингер 0:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Jostein Ekeland бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Jan Marius Hoeiby получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Victor Grodaas уходит с поля. Jan Marius Hoeiby выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ingvald Halgunset бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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