0:4
Конец матча
Стадион: Myrdal Gress Зрители: 710
7' Желтая карточкаЛисгард Идар
0:1
8' ПенальтиГеэльмуйден Херман
0:2
23' ГолЭдвардсен Оливер
0:3
64' ГолГеэльмуйден Херман
0:4
71' ГолХансен Корнелиус
Ход матча
7'
8'
23'
64'
71'
30
Лисгард
Идар
17
Ryan
Doghman
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ryan DoghmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Полузащитник
-
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-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1
Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4 Осане - Стрёммен 2:1
Стабек
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0
Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3