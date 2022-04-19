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  3. Норвегия: Первый дивизион
Осане
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 710
Стабек
0'
7' Желтая карточка
Лисгард Идар
0:1
8' Пенальти
Геэльмуйден Херман
0:2
23' Гол
Эдвардсен Оливер
0:3
64' Гол
Геэльмуйден Херман
0:4
71' Гол
Хансен Корнелиус
90'+4
30
Лисгард
Идар
23
Erlend
Hellevik
Larsen
6
Bjarte
Haugsdal
5
Sindre
Austevoll
24
Oliver
Astradsson
Juul
17
Ryan
Doghman
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
16
Didrik
Fredriksen
19
Ларсен
Кристоффер
9
Мюклебуст
Эрлинг
21
Haakon
Lorentzen
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
19
Вернерссон
Виктор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
23
Эдвардсен
Оливер
11
Хансен
Корнелиус
Осане
5-3-2
Стабек
5-3-2

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1
Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4 Осане - Стрёммен 2:1
Стабек
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0
Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Геэльмуйден Херман из команды Стабек забивает с точки!
  • Желтая карточка
    7'
    Лисгард Идар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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