Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Гелредом Зрители: 9771
0:1
5' ГолДалмау Адриан
18' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
40' Желтая карточкаБеро Матуш
40' Желтая карточкаОассар Адиль
49' Желтая карточкаБёйтинк Томас
0:1
65' Не забитый пенальтиИкома Луис
67' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
67' Желтая карточкаПинту Мика
87' Желтая карточкаЭнгельс Марио
Ход матча
5'
0:1
18'
40'
40'
49'
65'
0:1
67'
87'
Статистика матча
-
0 Голы
-
8 Удары по воротам
-
9 Удары в створ
-
5 Угловые
-
2 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
3 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
74 Владение мячом, %
Владение мячом
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
16
Вриндс
Барт
13
Жанс
Лоран
11
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вриндс БартЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Жанс ЛоранПолузащитник
-
11 Тай ЛеннартНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
Спарта Роттердам
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|13 (2)
|0.45
|Фредериксен Николай
|7
|0.24
|Тронстад Сондре
|3
|0.1
|Духи Данило
|3
|0.1
|Ороз Алоис
|3
|0.1
|Бёйтинк Томас
|2
|0.07
|Гбоо Янн
|2
|0.07
|Базур Рихедли
|1
|0.03
|Дарфалу Усама
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Беро Матуш
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Ван Крой Вито
|3 (1)
|0.1
|Тай Леннарт
|3
|0.1
|Вриндс Барт
|3
|0.1
|Далмау Адриан
|3
|0.1
|Сметс Бриан
|2
|0.07
|Оассар Адиль
|2
|0.07
|Эмега Эмануэль
|2
|0.07
|Де Кампс Юри
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|11
|1
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Бёйтинк Томас
|6
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Расмуссен Якоб
|4
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|8
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Энгельс Марио
|5
|0
|Ван Крой Вито
|5
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Окойе Мадука
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|0
|1
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
4
22%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
21%
6
27%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
5
38%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Пропущено
17
20
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
12%
5
25%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Забито
38
23
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
6
16%
2
9%
1-15
4
11%
5
22%
16-30
6
16%
7
30%
31-45
11
29%
2
9%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
6
16%
4
17%
76-90
Пропущено
41
42
25 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
7
17%
8
19%
1-15
9
22%
4
10%
16-30
9
22%
5
12%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
4
10%
9
21%
61-75
6
15%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1
АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|29
|23
|3
|3
|85 - 15
|72
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|29
|17
|7
|5
|46 - 33
|58
|5.
|АЗ Алкмаар
|29
|17
|4
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|29
|9
|8
|12
|35 - 46
|35
|11.
|Херенвен
|29
|9
|7
|13
|28 - 38
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|29
|6
|10
|13
|31 - 46
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|Спарта Роттердам
|29
|5
|10
|14
|23 - 43
|25
|17.
|ПЕК Зволле
|29
|6
|5
|18
|22 - 44
|23
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|14
|2
|5
|7
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|14.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|15.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5