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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9771
Спарта Роттердам
0'
0:1
5' Гол
Далмау Адриан
18' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
40' Желтая карточка
Беро Матуш
40' Желтая карточка
Оассар Адиль
49' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
0:1
65' Не забитый пенальти
Икома Луис
67' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
67' Желтая карточка
Пинту Мика
87' Желтая карточка
Энгельс Марио
90'+65445

Ход матча

5'
0:1
Далмау Адриан
18'
 
Бёгелсдейк Том
40'
Беро Матуш
 
40'
 
Оассар Адиль
46'
Бёйтинк Томас
Фредериксен Николай
 
46'
Базур Рихедли
Ороз Алоис
 
46'
Уйсман Дан
Домджони Тони
 
49'
Бёйтинк Томас
 
59'
 
Пинту Мика
Ван Крой Вито
59'
 
Жанс Лоран
Мейнанс Свен
65'
Икома Луис
0:1
67'
Виттек Максимилиан
 
67'
 
Пинту Мика
79'
 
Вриндс Барт
Далмау Адриан
87'
 
Энгельс Марио
90'
Вруг Патрик
Уйсман Дан
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 9 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 3 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 74 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
18
Гайек
Томаш
6
Расмуссен
Якоб
10
Базур
Рихедли
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
7
Икома
Луис
29
Бёйтинк
Томас
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Бёгелсдейк
Том
4
Оассар
Адиль
16
Вриндс
Барт
5
Дурмиси
Риза
12
Масурас
Яннис
8
Де
Кампс
Юри
6
Jeremy
van
Mullem
13
Жанс
Лоран
11
Тай
Леннарт
Витесс
3-1-4-2
Спарта Роттердам
5-4-1

История личных встреч

Витесс
Спарта Роттердам

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:2
К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 13 (2) 0.45
Фредериксен Николай 7 0.24
Тронстад Сондре 3 0.1
Духи Данило 3 0.1
Ороз Алоис 3 0.1
Бёйтинк Томас 2 0.07
Гбоо Янн 2 0.07
Базур Рихедли 1 0.03
Дарфалу Усама 1 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Беро Матуш 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.1
Ван Крой Вито 3 (1) 0.1
Тай Леннарт 3 0.1
Вриндс Барт 3 0.1
Далмау Адриан 3 0.1
Сметс Бриан 2 0.07
Оассар Адиль 2 0.07
Эмега Эмануэль 2 0.07
Де Кампс Юри 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Версейрен Арно 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 11 1
Виттек Максимилиан 9 0
Бёйтинк Томас 6 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 4 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Абелс Дирк 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Энгельс Марио 5 0
Ван Крой Вито 5 0
Пинту Мика 3 1
Окойе Мадука 4 0
Сметс Бриан 3 0
Вриндс Барт 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 0 1
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
4
22%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
21%
6
27%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
21%
4
18%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
5
38%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Пропущено

17
20
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
12%
5
25%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Забито

38
23
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
6
16%
2
9%
1-15
4
11%
5
22%
16-30
6
16%
7
30%
31-45
11
29%
2
9%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
6
16%
4
17%
76-90

Пропущено

41
42
25 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
7
17%
8
19%
1-15
9
22%
4
10%
16-30
9
22%
5
12%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
4
10%
9
21%
61-75
6
15%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1
АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Спарта Роттердам - АСВХ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 29 17 4 8 56 - 35 55
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. Спарта Роттердам 29 5 10 14 23 - 43 25
17. ПЕК Зволле 29 6 5 18 22 - 44 23
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. Спарта Роттердам 14 2 4 8 10 - 23 10
15. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
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