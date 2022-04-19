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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
20' Желтая карточка
Досис Николаос
28' Желтая карточка
Кроон Симон
45' Желтая карточка
Бркич Харис
1:0
47' Гол
Оффия Генри
48' Желтая карточка
Амин Симон
1:1
77' Гол
Jordan Attah Kadiri
78' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
3
Вийтикко
Микко
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
26
Chovanie
Amatkarijo
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
11
Бельман
Хенрик
21
Кроон
Симон
9
Jordan
Attah
Kadiri
Треллеборг
4-3-3
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Треллеборг
Эстерсунд

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:1
А
4:1
К
3:0
К
4:1

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0
Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Chovanie Amatkarijo уходит с поля. Ziad Ghanoum выходит вместо него
  • Желтая карточка
    28'
    Кроон Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Досис Николаос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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