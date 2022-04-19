Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Энфилд
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
27
Теллес
Алекс
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
37 матчей
35.1%
21.6%
43.3%
13 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|20 (5)
|0.65
|Жота Диогу
|15
|0.48
|Мане Садио
|13
|0.42
|Фирмино Роберто
|5
|0.16
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.16
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Кейта Наби
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Диас Луис
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|15 (2)
|0.47
|Фернандеш Бруну
|9
|0.28
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.16
|Фред Сантос
|4
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.13
|Санчо Джедон
|3
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.06
|Эланга Энтони
|2
|0.06
|Лингард Джесси
|2
|0.06
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Шоу Люк
|8
|0
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Роналду Криштиану
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
25
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
3
8%
1
4%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
8
21%
4
16%
31-45
3
8%
4
16%
46-60
6
15%
6
24%
61-75
12
31%
6
24%
76-90
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
14%
2
9%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
9
41%
76-90
Забито
41
29
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
8
20%
4
14%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
8
20%
6
21%
31-45
7
17%
5
17%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
6
15%
7
24%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 13
2
14%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
6
30%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Забито
80
54
39 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 33
24 Забивали первыми 21
1 Не забивали 5
11
14%
5
9%
1-15
12
15%
6
11%
16-30
16
20%
10
19%
31-45
10
13%
9
17%
46-60
13
16%
11
20%
61-75
18
23%
13
24%
76-90
Пропущено
21
42
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 24
3
14%
5
12%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
5
24%
8
19%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
6
29%
4
10%
61-75
2
10%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|52 - 44
|54
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|45 - 37
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|10.
|Лестер
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|36 - 55
|37
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 26
|24
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 17
|25
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 23
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ливерпуль
81.7% (94)
Ничья
10.4% (12)
Манчестер Юнайтед
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.54% (62)
Меньше
23.46% (19)
Обе команды забьют
Да
77.78% (63)
Нет
22.22% (18)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
37.4% (43)
3:1 Ливерпуль
9.6% (11)
1:0 Ливерпуль
7.8% (9)
2:0 Ливерпуль
6.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:0 Ливерпуль
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!