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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 115
Ливерпуль 81.7% (94)
X 10.4% (12)
Манчестер Юнайтед 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.41
5.70
8.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
31
Матич
Неманья
6
Погба
Поль
25
Санчо
Джедон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

37 матчей

35.1%
21.6%
43.3%
13 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 20 (5) 0.65
Жота Диогу 15 0.48
Мане Садио 13 0.42
Фирмино Роберто 5 0.16
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.16
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Кейта Наби 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Диас Луис 2 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 15 (2) 0.47
Фернандеш Бруну 9 0.28
Гринвуд Мэйсон 5 0.16
Фред Сантос 4 0.13
Рэшфорд Маркус 4 0.13
Санчо Джедон 3 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.06
Эланга Энтони 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 5 1
Фабиньо Энрике 6 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Мане Садио 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Шоу Люк 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Роналду Криштиану 6 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
25
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
3
8%
1
4%
1-15
7
18%
4
16%
16-30
8
21%
4
16%
31-45
3
8%
4
16%
46-60
6
15%
6
24%
61-75
12
31%
6
24%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
14%
2
9%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
9
41%
76-90

Забито

41
29
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
16 Не забивали 19
8
20%
4
14%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
8
20%
6
21%
31-45
7
17%
5
17%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
6
15%
7
24%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 13
2
14%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
6
30%
31-45
2
14%
6
30%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Забито

80
54
39 В 1-м тайме 21
41 Во 2-м тайме 33
24 Забивали первыми 21
1 Не забивали 5
11
14%
5
9%
1-15
12
15%
6
11%
16-30
16
20%
10
19%
31-45
10
13%
9
17%
46-60
13
16%
11
20%
61-75
18
23%
13
24%
76-90

Пропущено

21
42
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 24
3
14%
5
12%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
5
24%
8
19%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
6
29%
4
10%
61-75
2
10%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3
Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 15 9 8 52 - 44 54
6. Арсенал Заявка 31 17 3 11 45 - 37 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Брайтон Заявка 32 9 13 10 29 - 37 40
10. Лестер Заявка 30 11 7 12 46 - 50 40
11. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
12. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
13. Ньюкасл Заявка 32 9 10 13 36 - 55 37
14. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10. Ньюкасл Заявка 16 6 6 4 23 - 26 24
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
13. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 16 6 7 3 19 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
8. Арсенал Заявка 15 7 1 7 20 - 23 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 15 3 4 8 20 - 30 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2022, осталось 9 часов 50 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 115
    Ливерпуль 81.7% (94)
    X 10.4% (12)
    Манчестер Юнайтед 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.41
    5.70
    8.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ливерпуль
    81.7% (94)
    Ничья
    10.4% (12)
    Манчестер Юнайтед
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.54% (62)
    Меньше
    23.46% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (63)
    Нет
    22.22% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    37.4% (43)
    3:1 Ливерпуль
    9.6% (11)
    1:0 Ливерпуль
    7.8% (9)
    2:0 Ливерпуль
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Ливерпуль
    1.7% (2)
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